इजराइली सेना ने खींची 'लक्ष्मण रेखा'! वापसी की लाइन पर लगाया निशान, गाजा के लोग निराश
गाजा के शुजैया वालों का कहना है कि इजराइल ने येलोलाइन बैरियर को घरों के करीब कर दिया. इससे लोगों को जगह बदलनी पड़ रही.
Published : November 25, 2025 at 12:15 PM IST
गाजा सिटी: जब इब्राहिम फरहत गाजा सिटी में अपने दरवाजे पर एक बड़ा पीला कंक्रीट ब्लॉक देखकर जागे, तो उन्होंने अचानक खुद को इजराइली सैनिकों की वापसी को दिखाने वाली खतरनाक लाइन पर पाया.
गाजा सिटी के पूरब में शुजैया इलाके के कई रहने वालों ने AFP को बताया कि उन्हें अपने घरों के आसपास ऐसे ब्लॉक मिले हैं, जिनके बारे में उनका मानना है इजराइली सेना ने गुरुवार और शुक्रवार के बीच रात में इन्हें लगाया होगा.
फरहत ने AFP को बताया, "उन्होंने हमारे घर के सामने पीला ब्लॉक लगा दिया. यह पहले अल-अक्सा फार्मेसी के पास था." उन्होंने आगे कहा, "सब ठीक था. यह हमसे बहुत दूर था."
"अब गोलियां हमारे घर तक पहुंच रही हैं." गाजा में इजराइल और हमास के बीच US की मध्यस्थता से हुए सीजफायर के तहत, इजराइली सैनिक तथाकथित येलो लाइन के पीछे की जगहों पर वापस चले गए हैं, हालांकि अब भी आधे से ज़्यादा इलाके पर उनका कंट्रोल है.
10 अक्टूबर को जब से यह नाजुक सीजफायर लागू हुआ है, तब से इजराइली सेना द्वारा येलो लाइन के पास आने या उसे पार करने वाले लोगों पर गोली चलाने से जुड़ी कई जानलेवा घटनाएं हुई हैं.
शुजैया के कई निवासियों ने अब उस जगह को छोड़ने का फैसला लिया है. दो साल से ज़्यादा पहले युद्ध शुरू होने के बाद से कई लोगों के लिए यह एक और विस्थापन है.
उनमें से ही एक फादी शफीक हराराह थे, जिन्होंने AFP को बताया कि उनके पड़ोस में बड़े पीले ब्लॉक कैसे लगाए गए थे. उन्होंने कहा, "(इजराइली सेना) रोबोट से लैस थी, और एक टैंक मौजूद था. उनके पास एक क्रेन भी थी."
"हम जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे हैं, लेकिन हम कहां जाएं?" अकरम जरादा ने कहा कि 7 अक्टूबर, 2023 के बाद से यह उनका 16वां विस्थापन है. जब हमास ने 2023 में इजराइल पर जानलेवा हमले कर गाजा में युद्ध शुरू किया था.
उन्होंने AFP को बताया, "मैं 16 बार विस्थापित हो चुका हूं. एक गली से दूसरी गली, एक शहर से दूसरे शहर, उत्तर से दक्षिण तक." उन्होंने आगे कहा, "इस येलो लाइन का मतलब है कि (इजराइली) सेना लगातार इलाके में मौजूद रहेगी. इससे हमें खतरा होगा."
जब AFP ने संपर्क किया, तो इजराइली सेना ने कहा कि वह बस येलो लाइन को मार्क कर रही थी. उन्होंने आगे कहा, "वह इसे किसी भी तरह से बढ़ा नहीं रही थी."
