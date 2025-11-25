ETV Bharat / international

इजराइली सेना ने खींची 'लक्ष्मण रेखा'! वापसी की लाइन पर लगाया निशान, गाजा के लोग निराश

एक बड़ा पीला कंक्रीट ब्लॉक, जिसे इजराइली सेना ने वापसी की लाइन पर लगाया है. ( AFP )

गाजा सिटी: जब इब्राहिम फरहत गाजा सिटी में अपने दरवाजे पर एक बड़ा पीला कंक्रीट ब्लॉक देखकर जागे, तो उन्होंने अचानक खुद को इजराइली सैनिकों की वापसी को दिखाने वाली खतरनाक लाइन पर पाया. गाजा सिटी के पूरब में शुजैया इलाके के कई रहने वालों ने AFP को बताया कि उन्हें अपने घरों के आसपास ऐसे ब्लॉक मिले हैं, जिनके बारे में उनका मानना ​​है इजराइली सेना ने गुरुवार और शुक्रवार के बीच रात में इन्हें लगाया होगा. फरहत ने AFP को बताया, "उन्होंने हमारे घर के सामने पीला ब्लॉक लगा दिया. यह पहले अल-अक्सा फार्मेसी के पास था." उन्होंने आगे कहा, "सब ठीक था. यह हमसे बहुत दूर था." "अब गोलियां हमारे घर तक पहुंच रही हैं." गाजा में इजराइल और हमास के बीच US की मध्यस्थता से हुए सीजफायर के तहत, इजराइली सैनिक तथाकथित येलो लाइन के पीछे की जगहों पर वापस चले गए हैं, हालांकि अब भी आधे से ज़्यादा इलाके पर उनका कंट्रोल है. 10 अक्टूबर को जब से यह नाजुक सीजफायर लागू हुआ है, तब से इजराइली सेना द्वारा येलो लाइन के पास आने या उसे पार करने वाले लोगों पर गोली चलाने से जुड़ी कई जानलेवा घटनाएं हुई हैं.