Sakharov Prize: जेल में बंद पत्रकार से लेकर सर्बियाई छात्र आंदोलन के नेता में है शीर्ष यूरोपीय संघ अधिकार पुरस्कार जीतने की होड़

यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला पूर्वी फ्रांस के स्ट्रासबर्ग स्थित यूरोपीय संसद में 2024 के यूरोपीय संसद के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार समारोह के दौरान भाषण देती हुईं. ( AFP )

By AFP

स्ट्रासबर्ग: Sakharov Prize: बेलारूस और जॉर्जिया में जेल में बंद पत्रकार, सर्बिया में छात्र और गाजा में सहायता कर्मी एवं पत्रकार बुधवार को यूरोपीय संसद द्वारा दिए जाने वाले शीर्ष यूरोपीय संघ अधिकार पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. 1988 में स्थापित और सोवियत असंतुष्ट आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया सखारोव पुरस्कार, प्रतिवर्ष व्यक्तियों या संगठनों को मानवाधिकारों या लोकतंत्र के लिए उनके संघर्ष को मान्यता देने के लिए दिया जाता है. 2025 में तीन समूह फाइनलिस्टों की दौड़ में: जेल में बंद जॉर्जियाई पत्रकार और संपादक म्जिया अमाघ्लोबेली और पोलिश-बेलारूसी पत्रकार आंद्रेज पोकजोबुत; गाजा में मानवीय कार्यकर्ता और पत्रकार; और एक सर्बियाई छात्र आंदोलन, जिसने एक साल से देश को हिलाकर रख दिया है. संसद के राजनीतिक समूह और व्यक्तिगत सांसद इस पुरस्कार के लिए दावेदारों को नामांकित कर सकते हैं. इस पुरस्कार के साथ 50,000 यूरो ($58,000) की राशि दी जाती है. यह पुरस्कार 16 दिसंबर को यूरोपीय संसद के एक समारोह में प्रदान किया जाएगा. पुरस्कार विजेता या विजेताओं का फैसला सदन के 7 राजनीतिक समूहों की बैठक में किया जाएगा. आम सहमति से या जरूरत पड़ने पर मतदान द्वारा इसका फैसला लिया जाता है. वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो और उनके सहयोगी, पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज उरुतिया पिछले साल के विजेता थे. मचाडो ने इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार जीता. इस वर्ष के उम्मीदवार इस प्रकार हैं. जेल में बंद पत्रकार: जेल में बंद जॉर्जियाई पत्रकार म्जिया अमाघ्लोबेली, काला सागर क्षेत्र के इस देश में सत्तावाद की ओर बढ़ते रुझान के प्रति पत्रकारिता की अवज्ञा का प्रतीक बनकर उभरी हैं. 50 वर्षीय पत्रकार ने अपने स्वतंत्र न्यूजरूम बाटुमेलेबी और नेटगजेटी के माध्यम से सार्वजनिक व्यय और पद के दुरुपयोग की जांच का नेतृत्व किया है. जॉर्जियाई और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूहों द्वारा उन्हें रिहा करने की अपील के बावजूद, अगस्त में एक अदालत ने उन्हें एक अधिकारी के विरुद्ध "प्रतिरोध, धमकी या हिंसा" का प्रयोग करने के आरोप में दो साल जेल की सजा सुनाई. अमाघ्लोबेली के साथ पोलिश-बेलारूसी पत्रकार आंद्रेज पोकजोबुत को भी नामित किया गया है, जो पोलिश समाचार पत्र गजेटा वायबोर्जा के संवाददाता हैं. बेलारूस ने पोकजोबुत को उनकी आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए फरवरी 2023 में 8 साल जेल की सजा सुनाई.