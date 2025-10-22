ETV Bharat / international

Sakharov Prize: जेल में बंद पत्रकार से लेकर सर्बियाई छात्र आंदोलन के नेता में है शीर्ष यूरोपीय संघ अधिकार पुरस्कार जीतने की होड़

Sakharov Prize: सखारोव पुरस्कार प्रतिवर्ष व्यक्तियों या संगठनों को मानवाधिकारों या लोकतंत्र के लिए उनके संघर्ष को मान्यता देने के लिए दिया जाता है.

Sakharov Prize
यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला पूर्वी फ्रांस के स्ट्रासबर्ग स्थित यूरोपीय संसद में 2024 के यूरोपीय संसद के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार समारोह के दौरान भाषण देती हुईं. (AFP)
author img

By AFP

Published : October 22, 2025 at 2:18 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

स्ट्रासबर्ग: Sakharov Prize: बेलारूस और जॉर्जिया में जेल में बंद पत्रकार, सर्बिया में छात्र और गाजा में सहायता कर्मी एवं पत्रकार बुधवार को यूरोपीय संसद द्वारा दिए जाने वाले शीर्ष यूरोपीय संघ अधिकार पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं.

1988 में स्थापित और सोवियत असंतुष्ट आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया सखारोव पुरस्कार, प्रतिवर्ष व्यक्तियों या संगठनों को मानवाधिकारों या लोकतंत्र के लिए उनके संघर्ष को मान्यता देने के लिए दिया जाता है.

2025 में तीन समूह फाइनलिस्टों की दौड़ में: जेल में बंद जॉर्जियाई पत्रकार और संपादक म्जिया अमाघ्लोबेली और पोलिश-बेलारूसी पत्रकार आंद्रेज पोकजोबुत; गाजा में मानवीय कार्यकर्ता और पत्रकार; और एक सर्बियाई छात्र आंदोलन, जिसने एक साल से देश को हिलाकर रख दिया है.

संसद के राजनीतिक समूह और व्यक्तिगत सांसद इस पुरस्कार के लिए दावेदारों को नामांकित कर सकते हैं. इस पुरस्कार के साथ 50,000 यूरो ($58,000) की राशि दी जाती है. यह पुरस्कार 16 दिसंबर को यूरोपीय संसद के एक समारोह में प्रदान किया जाएगा.

पुरस्कार विजेता या विजेताओं का फैसला सदन के 7 राजनीतिक समूहों की बैठक में किया जाएगा. आम सहमति से या जरूरत पड़ने पर मतदान द्वारा इसका फैसला लिया जाता है.

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो और उनके सहयोगी, पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज उरुतिया पिछले साल के विजेता थे. मचाडो ने इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार जीता. इस वर्ष के उम्मीदवार इस प्रकार हैं.

जेल में बंद पत्रकार: जेल में बंद जॉर्जियाई पत्रकार म्जिया अमाघ्लोबेली, काला सागर क्षेत्र के इस देश में सत्तावाद की ओर बढ़ते रुझान के प्रति पत्रकारिता की अवज्ञा का प्रतीक बनकर उभरी हैं.

50 वर्षीय पत्रकार ने अपने स्वतंत्र न्यूजरूम बाटुमेलेबी और नेटगजेटी के माध्यम से सार्वजनिक व्यय और पद के दुरुपयोग की जांच का नेतृत्व किया है.

जॉर्जियाई और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूहों द्वारा उन्हें रिहा करने की अपील के बावजूद, अगस्त में एक अदालत ने उन्हें एक अधिकारी के विरुद्ध "प्रतिरोध, धमकी या हिंसा" का प्रयोग करने के आरोप में दो साल जेल की सजा सुनाई.

अमाघ्लोबेली के साथ पोलिश-बेलारूसी पत्रकार आंद्रेज पोकजोबुत को भी नामित किया गया है, जो पोलिश समाचार पत्र गजेटा वायबोर्जा के संवाददाता हैं.

बेलारूस ने पोकजोबुत को उनकी आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए फरवरी 2023 में 8 साल जेल की सजा सुनाई.

उन्होंने 2020 में बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को कवर किया था और असहमति पर कार्रवाई शुरू होने, सैकड़ों लोगों को जेल में डालने और अधिकतर आलोचकों को निर्वासन में भेजने के बाद देश छोड़ने से इनकार कर दिया था.

जेल में बंद दोनों पत्रकारों को संसद के सबसे बड़े समूह, रूढ़िवादी ईपीपी और कट्टर दक्षिणपंथी ईसीआर के समर्थन से प्रबल दावेदार माना जा रहा है.

सर्बियाई छात्र आंदोलन: लगभग एक साल से, छात्रों के नेतृत्व वाले एक आंदोलन ने सर्बियाई शहरों की सड़कों पर लाखों लोगों को आकर्षित किया है, जो 2000 में राष्ट्रवादी नेता स्लोबोदान मिलोसेविक के पतन के बाद से सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है.

यह आंदोलन पिछले साल नवंबर में सर्बिया के दूसरे सबसे बड़े शहर नोवी साद में एक नवनिर्मित रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार के ऊपर एक छतरी गिरने से 16 लोगों की मौत के बाद उभरा था, जो गहरी जड़ें जमाए भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है.

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 में से 105वें स्थान पर रहे देश में व्यवस्थागत बदलाव की मांग को लेकर छात्रों ने अपने विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया और खून से सने हाथों के बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए.

शुरू से ही, इस आंदोलन ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सख्त सिद्धांत का पालन किया, जिसमें सभी संकायों की पूर्ण सभाओं के माध्यम से सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे.

इसी कारण, उन्हें एक आंदोलन के रूप में पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई. संसद के मध्यमार्गी समूह रिन्यू द्वारा नामित, और एक संभावित समझौता उम्मीदवार के रूप में देखा गया.

गाजा सहायता कार्यकर्ता: संसद के कट्टर वामपंथी और समाजवादी समूहों ने फिलिस्तीनी पत्रकारों, रेड क्रिसेंट और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, यूएनआरडब्ल्यूए को शीर्ष पुरस्कार के लिए नामित किया.

फिलिस्तीनी पत्रकार सिंडिकेट ने 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए इजराइली हमले की शुरुआत के बाद से गाजा में 252 फिलिस्तीनी पत्रकारों की हत्या की सूचना दी है.

लेकिन इस नामांकन को व्यापक समर्थन मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि यूरोपीय संघ के 27 देशों में इजराइल समर्थक और फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले देशों के बीच तीव्र मतभेद हैं.

ये भी पढ़ें - सना इरशाद मट्टू और दानिश समेत चार भारतीय पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित

TAGGED:

GAZAN JOURNOS
SERBIAN STUDENT MOVEMENT
EU RIGHTS PRIZE
SAKHAROV PRIZE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का जताया आभार, दिवाली पर आतंकवाद के खिलाफ 'एकजुट' लड़ाई का किया आह्वान

थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, हॉरर लव स्टोरी फिल्म बनी 2025 की चौथी बिगेस्ट ओपनर

BAN vs WI: दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में मिली जीता, बांग्लादेश को एक रन से हराया

आज बंद है भारतीय शेयर बाजार, कल गुरुवार को फिर से शुरू होगा कारोबार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.