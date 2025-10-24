ETV Bharat / international

गाजा शांति समझौते को भारत ने बताया एक 'ऐतिहासिक' कदम, ट्रंप को सराहा

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने कहा है कि गाजा शांति समझौता मध्य पूर्व में स्थिरता की दिशा में एक "ऐतिहासिक" कदम है. साथ ही, भारत ने दोहराया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए द्वि-राष्ट्र समाधान ही "एकमात्र व्यावहारिक मार्ग" है.

मध्य पूर्व की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की त्रैमासिक खुली बहस में गुरुवार को बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा, "एक स्थिर और शांतिपूर्ण मध्य पूर्व के सपने को साकार करना भारत की हार्दिक इच्छा है... अभाव और अपमान दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं हो सकते; संघर्ष के कारण नागरिकों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए."

उन्होंने कहा कि भारत इस प्रयास में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है. हरीश ने कहा कि नई दिल्ली को उम्मीद है कि इस महीने की शुरुआत में शर्म अल-शेख में हुए शांति शिखर सम्मेलन से उत्पन्न "सकारात्मक कूटनीतिक गति" "क्षेत्र में स्थायी शांति" की ओर ले जाएगी.

इस "ऐतिहासिक" शांति समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत करते हुए, राजदूत ने इस समझौते को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिका, "विशेषकर" राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सराहना की, और मिस्र और कतर के योगदान की भी सराहना की.

भारत के दीर्घकालिक रुख को दोहराते हुए, हरीश ने कहा, "दो-राज्य समाधान ही एकमात्र व्यावहारिक रास्ता है."

उन्होंने कहा, "अब समय आ गया है कि सभी पक्ष चल रहे शांति प्रयासों का समर्थन करें, न कि उन्हें पटरी से उतारें." भारत ने हमेशा एक संप्रभु, स्वतंत्र, व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की वकालत की है, जो इजराइल के साथ शांति और सुरक्षा के साथ, सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर, साथ-साथ रहे.

हरीश ने कहा, "बातचीत, कूटनीति और द्वि-राष्ट्र समाधान शांति प्राप्ति के साधन हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका की ऐतिहासिक पहल ने शांति की दिशा में कूटनीतिक गति प्रदान की है और सभी पक्षों को इस संबंध में अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए." उन्होंने आगे कहा कि भारत संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए किसी भी एकतरफा कदम का कड़ा विरोध करता है.

राजदूत ने याद दिलाया कि 7 अक्टूबर, 2023 के संघर्ष के बाद से, भारत ने लगातार आतंकवाद की निंदा की है. साथ ही नागरिकों की पीड़ा को समाप्त करने का आह्वान किया है. बंधकों की रिहाई की मांग की है और गाजा को निर्बाध मानवीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया है. उन्होंने कहा कि भारत नए शांति समझौते को इन उद्देश्यों के लिए "एक सक्षमकर्ता और उत्प्रेरक" के रूप में देखता है.