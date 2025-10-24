गाजा शांति समझौते को भारत ने बताया एक 'ऐतिहासिक' कदम, ट्रंप को सराहा
UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने गाजा शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिका, विशेषकर ट्रंप को सराहा.
Published : October 24, 2025 at 12:21 PM IST
संयुक्त राष्ट्र: भारत ने कहा है कि गाजा शांति समझौता मध्य पूर्व में स्थिरता की दिशा में एक "ऐतिहासिक" कदम है. साथ ही, भारत ने दोहराया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए द्वि-राष्ट्र समाधान ही "एकमात्र व्यावहारिक मार्ग" है.
मध्य पूर्व की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की त्रैमासिक खुली बहस में गुरुवार को बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा, "एक स्थिर और शांतिपूर्ण मध्य पूर्व के सपने को साकार करना भारत की हार्दिक इच्छा है... अभाव और अपमान दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं हो सकते; संघर्ष के कारण नागरिकों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए."
उन्होंने कहा कि भारत इस प्रयास में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है. हरीश ने कहा कि नई दिल्ली को उम्मीद है कि इस महीने की शुरुआत में शर्म अल-शेख में हुए शांति शिखर सम्मेलन से उत्पन्न "सकारात्मक कूटनीतिक गति" "क्षेत्र में स्थायी शांति" की ओर ले जाएगी.
इस "ऐतिहासिक" शांति समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत करते हुए, राजदूत ने इस समझौते को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिका, "विशेषकर" राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सराहना की, और मिस्र और कतर के योगदान की भी सराहना की.
भारत के दीर्घकालिक रुख को दोहराते हुए, हरीश ने कहा, "दो-राज्य समाधान ही एकमात्र व्यावहारिक रास्ता है."
उन्होंने कहा, "अब समय आ गया है कि सभी पक्ष चल रहे शांति प्रयासों का समर्थन करें, न कि उन्हें पटरी से उतारें." भारत ने हमेशा एक संप्रभु, स्वतंत्र, व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की वकालत की है, जो इजराइल के साथ शांति और सुरक्षा के साथ, सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर, साथ-साथ रहे.
हरीश ने कहा, "बातचीत, कूटनीति और द्वि-राष्ट्र समाधान शांति प्राप्ति के साधन हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका की ऐतिहासिक पहल ने शांति की दिशा में कूटनीतिक गति प्रदान की है और सभी पक्षों को इस संबंध में अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए." उन्होंने आगे कहा कि भारत संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए किसी भी एकतरफा कदम का कड़ा विरोध करता है.
राजदूत ने याद दिलाया कि 7 अक्टूबर, 2023 के संघर्ष के बाद से, भारत ने लगातार आतंकवाद की निंदा की है. साथ ही नागरिकों की पीड़ा को समाप्त करने का आह्वान किया है. बंधकों की रिहाई की मांग की है और गाजा को निर्बाध मानवीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया है. उन्होंने कहा कि भारत नए शांति समझौते को इन उद्देश्यों के लिए "एक सक्षमकर्ता और उत्प्रेरक" के रूप में देखता है.
उन्होंने कहा, "हालिया राजनयिक परिणामों के अल्पकालिक लाभों से द्वि-राष्ट्र समाधान की प्राप्ति की दिशा में मध्यम से दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धताओं और जमीनी स्तर पर व्यावहारिक कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए."
फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति भारत के समर्थन को रेखांकित करते हुए, दूत ने पिछले महीने द्वि-राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने "आगे की राह को रेखांकित किया है."
मानवीय मोर्चे पर, हरीश ने बताया कि भारत ने फिलिस्तीन को कुल 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है. इसमें पिछले दो वर्षों में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की चल रही परियोजनाएं और 135 मीट्रिक टन दवाइयां और राहत सामग्री शामिल है.
उन्होंने निवेश और रोजगार के अनुकूल आर्थिक ढांचे के निर्माण का आह्वान करते हुए कहा, "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के बिना फिलिस्तीनी लोग अपने जीवन का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते."
हरीश ने कहा, "फिलिस्तीनी मोर्चे पर शांति और स्थिरता का व्यापक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है... बातचीत जारी रहनी चाहिए और संवाद एवं कूटनीति की प्रभावशीलता में अटूट विश्वास होना चाहिए." हरीश ने सीरिया, लेबनान और यमन सहित व्यापक क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात की और भारत के निरंतर मानवीय और शांति स्थापना योगदान को रेखांकित किया.
सीरिया के मुद्दे पर, उन्होंने "सीरियाई नेतृत्व वाली, सीरियाई स्वामित्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया" के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल (यूएनडीओएफ) के कार्यवाहक बल कमांडर के रूप में कार्यरत रहते हुए शहीद हो गए थे. भारत यूएनडीओएफ में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता है.
उन्होंने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया, जहां भारत यूएनआईएफआईएल (लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल) में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है. साथ ही उम्मीद जताई कि 2026 में मिशन के सूर्यास्त खंड के प्रभावी होने के बाद लेबनानी सशस्त्र बल जल्द ही पूर्ण नियंत्रण ले लेंगे. हरीश ने यमन में "शत्रुता को तुरंत समाप्त करने" का भी आह्वान किया, ताकि मानवीय सहायता नागरिकों तक पहुंच सके, उन्होंने कहा कि ऐसी सहायता "राजनीति से ऊपर होनी चाहिए."
