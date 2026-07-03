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गाजा में 3 साल का संघर्ष, 73 हजार मौतें; युद्धविराम के बाद भी इजरायली हमले जारी, मारे गए 1053 फिलिस्तीनी

अक्टूबर 2025 में युद्धविराम की घोषणा के बाद इजरायल ने 3,465 हमले किए, अब तक संघर्ष में 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चे भी मारे गए.

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अक्टूबर 2025 में युद्धविराम की घोषणा के बाद इजरायल ने गाजा पर 3,465 हमले किए. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 4:34 PM IST

9 Min Read
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Israel Ceasefire Violation: इजरायल और गाजा के बीच जारी संघर्ष को करीब-करीब 1000 दिन हो गए हैं. 7 अक्टूबर 2023 से दोनों देशों के बीच शुरू हुआ युद्ध सीजफायर यानी युद्धविराम के बाद भी जारी है. वैसे तो इस युद्ध की शुरुआत फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास की ओर से की गई थी लेकिन, जैसे-जैसे युद्ध बढ़ता गया, गाजा की हालत खराब होती गई.

जून 2026 तक (970 दिन) इजरायली हमलों में 73,000 फिलिस्तीनी मारे गए. इनमें 20,000 बच्चे भी शामिल हैं. अक्टूबर 2025 में युद्धविराम की घोषणा के बाद भी इजरायल चुप नहीं बैठा है. उसने 3,465 बार युद्धविराम का उल्लंघन करके ताबड़तोड़ हमले किए. इसमें 265 बच्चों के साथ 1,053 फिलिस्तीनियों की मौत हुई. संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ ने इसको लेकर चिंता जताई है.

इनका मानना है कि बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. क्योंकि, ये बच्चे युद्ध क्षेत्र में नहीं मारे गए, बल्कि घर के अंदर रहते, स्कूल में, मैदान में खेलते समय इजरायली हमलों का शिकार हुए. आईए, जानते हैं कि इजरायल और गाजा के बीच युद्ध कैसे शुरू हुआ? दोनों के बीच युद्धविराम किन शर्तों पर हुआ

इजरायल-गाजा के बीच कैसे शुरू हुआ संघर्ष: इजरायल और गाजा के बीच मौजूदा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ था जब फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने गाजा पट्टी से इजरायली सीमा में घुसकर बड़ा हमला किया था. इसे हमास ने 'ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड' नाम दिया था. अमेरिकी मीडिया के अनुसार, हमास के लड़ाकों ने इजरायली कस्बों में घुसकर गोलीबारी की और 1,200 से अधिक लोगों की जान ले ली.

साथ ही, 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए. इस अचानक हुए हमले के जवाब में इजराइल ने उसी दिन हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और 'ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन' शुरू किया. इजरायल ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी करके वहां भारी हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए. इसके चलते अब तक 73,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं. साथ ही गाजा की लगभग 90% आबादी विस्थापित हो गई है.

आंकड़ों में इजरायल-गाजा युद्ध.
आंकड़ों में इजरायल-गाजा युद्ध. (Photo Credit; ETV Bharat)

इजरायल-गाजा संघर्ष की वजह क्या?

  • ऐतिहासिक विवाद: 1948 में इजरायल के गठन के समय से ही लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए, जिनमें से अधिकांश गाजा पट्टी में बस गए.
  • गाजा की नाकाबंदी: साल 2006 में हमास के चुनाव जीतने और 2007 में गाजा पर पूर्ण नियंत्रण करने के बाद से इसरायल और मिस्र ने गाजा पट्टी पर सख्त जमीनी, हवाई और समुद्री नाकाबंदी लागू कर रखी थी. इससे गाजा में मानवीय संकट गहरा रहा था.
  • यरुशलम और अल-अक्सा विवाद: यरुशलम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद, जो इस्लाम और यहूदी दोनों धर्मों के लिए पवित्र मानी जाती है. इस मस्जिद के परिसर में इसरायली पुलिस की कार्रवाई और बस्तियों के विस्तार को लेकर फिलिस्तीनियों में लंबे समय से गुस्सा था.
  • जमीन के विवाद और कब्जे: दशकों से फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायल का सैन्य कब्जा, नई बस्तियां बसाने की नीति और यरुशलम के पवित्र स्थलों पर तनाव दोनों देशों के बीच युद्ध के मूल कारणों में से एक है.
  • पुरानी जंगें: इससे पहले भी इसरायल और हमास के बीच 2008, 2012, 2014 और 2021 में कई छोटे-बड़े युद्ध हो चुके थे, जिससे तनाव कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था.

इजरायल-हमास के बीच शांति समझौता: इजराइल और हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 20 सूत्री शांति समझौते को लागू करना शुरू कर दिया है. समझौते की शर्तों के तहत, हमास ने सभी जीवित बंधकों को रिहा कर दिया है. अपने कब्जे में मौजूद अन्य लोगों के शवों को भी छोड़ने का वादा किया है. वहीं, इजरायल ने अपने कब्जे में रखे लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है. साथ ही अपनी सेनाओं को एक पूर्व निर्धारित रेखा तक वापस बुला लिया है. इससे गाजा पट्टी के 53 प्रतिशत हिस्से पर उसका नियंत्रण बना हुआ है. संयुक्त राष्ट्र ने भी इस क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता में भारी वृद्धि की है.

20 सूत्रीय युद्धविराम समझौता

  1. गाजा "कट्टरपंथ मुक्त आतंकवाद-मुक्त क्षेत्र" बनेगा.
  2. गाजा के लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए उनका पुनर्विकास किया जाएगा.
  3. दोनों पक्षों के सहमत होते ही युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा, इजरायली सेना सहमत सीमा रेखा तक पीछे हटेगी और युद्धविराम लागू होगा.
  4. सभी बंधकों, जीवित और मृत, को इजरायल की स्वीकृति के 72 घंटों के भीतर वापस किया जाएगा.
  5. इजरायल 250 फिलिस्तीनी आजीवन कारावास के कैदियों, 1700 हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करेगा और शवों का आदान-प्रदान करेगा.
  6. जो हमास सदस्य अपने हथियार जमा कर देंगे, उन्हें माफी या विदेश जाने की सुरक्षित अनुमति मिलेगी.
  7. जरूरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए तुरंत पूर्ण मानवीय सहायता भेजी जाएगी.
  8. संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट के जरिए सहायता पहुंचेगी, राफा क्रॉसिंग समझौते के तहत फिर से खोली जाएगी.
  9. गाजा पर अस्थायी रूप से एक तकनीकी फिलिस्तीनी समिति का शासन होगा, जिसकी देखरेख ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहित एक अंतरराष्ट्रीय बोर्ड और ट्रम्प करेंगे.
  10. ट्रम्प की आर्थिक योजना के तहत वैश्विक निवेश और रोजगार सृजन के साथ गाजा का पुनर्निर्माण होगा.
  11. अनुकूल व्यापार शर्तों के साथ एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा.
  12. कोई जबरन विस्थापन नहीं होग, लोग रहने, जाने या लौटने के लिए स्वतंत्र होंगे.
  13. हमास को शासन से बाहर रखा जाएगा, सभी हथियार नष्ट किए जाएंगे.
  14. क्षेत्रीय साझेदार हमास के अनुपालन और सुरक्षा की गारंटी देंगे.
  15. गाजा को सुरक्षित करने और पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) तैनात किया जाएगा.
  16. इजरायल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा, स्थिरता और निरस्त्रीकरण की प्रगति के साथ पीछे हट जाएगा.
  17. यदि हमास योजना को खारिज करता है, तो इजरायली सेना से ISF को सौंपे गए क्षेत्रों पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी.
  18. सहनशीलता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अंतर-धार्मिक संवाद शुरू किया जाएगा.
  19. सुधार "फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय और राज्य" का मार्ग प्रशस्त करेंगे.
  20. इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच शांतिपूर्ण राजनीतिक भविष्य के लिए अमेरिका वार्ता का नेतृत्व करेगा.

युद्धविराम के पहले चरण की शर्तें

  • इजरायल और हमास के बीच गाजा में चल रहा युद्ध खत्म होगा.
  • गाजा में भेजी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर लगी इजरायली नाकाबंदी को हटाना होगा.
  • हमास ने गाजा में जिन लोगों को बंधक बनाकर रखा है उन सभी लोगों को - चाहे वे जीवित हों या मृत - रिहा किया जाए.
  • इजरायली जेलों से लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा.
  • इजरायली सेनाओं की "पीली रेखा" तक वापसी होगी.

युद्धविराम के बाद भी इजरायल के हमले जारी: इजरायल और गाजा के बीच जारी संघर्ष में 10 अक्टूबर, 2025 को एक नया मोड़ तब आया जब अमेरिका की मदद से युद्धविराम की घोषणा की गई. लेकिन, 20 शर्तों पर आधारित युद्धविराम का इजरायल ने दूसरे दिन से ही उल्लंघन शुरू कर दिया. गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने युद्धविराम की घोषणा के दिन से 29 जून 2026 के बीच हवाई और जमीन के हमलों के जरिए कम से कम 3,465 बार युद्धविराम का उल्लंघन किया. साथ ही इजरायल ने गाजा से 113 फिलिस्तीनियों को हिरासत में भी लिया. इजरायल ने नागरिकों पर 921 बार गोली चलाई. आवासीय क्षेत्रों पर 97 बार छापे मारे. गाजा पर 1109 बार बमबारी और गोलाबारी की.

इजरायल ने फिलिस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अन्तरराष्ट्रीय जांच आयोग की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा पट्टी और पश्चिमी तट में इजरायली सुरक्षा बलों का सोचे-समझे ढंग से फिलिस्तीनी बच्चों को निशाना बनाना जारी है. इजरायली सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर व्यवस्थागत ढंग से सैन्य कार्रवाई की, जिसकी वजह से फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए, घायल हुए और सदमे का शिकार हुए. बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाना, इजरायली प्रशासन का गाजा में फिलिस्तीनी समूहों को तबाह करने की मंशा को दर्शाता है.

इजरायल ने फिलिस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार किया, यातनाएं दीं: यूएन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2025 में युद्धविराम लागू होने के बाद भी इजरायल के हमले जारी रहे. हमलों में सैकड़ों बच्चों की मौत हुई. इजरायल की ओर से युद्धविराम उल्लंघन और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा के प्रति बेपरवाही अब भी जारी है.

रिपोर्ट में चिंता भी जताई गई है कि इजरायली हमलों से बच्चे, गम्भीर रूप से शारीरिक व मानसिक घावों, सामूहिक सदमे, अनाथ या परिवार से अलग होने, विकलांगता, बार-बार विस्थापन, भुखमरी का शिकार हुए हैं. उनके लिए शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं, जिसने उनके बचपन को बर्बाद कर दिया है. फिलिस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें यातना दी गई. इजरायली बन्दीगृह व हिरासत केन्द्रों में बुरा बर्ताव किया गया. परिजन को यह सूचना भी नहीं दी गई कि उन्हें कहाँ रखा गया.

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