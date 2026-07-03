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गाजा में 3 साल का संघर्ष, 73 हजार मौतें; युद्धविराम के बाद भी इजरायली हमले जारी, मारे गए 1053 फिलिस्तीनी

अक्टूबर 2025 में युद्धविराम की घोषणा के बाद इजरायल ने गाजा पर 3,465 हमले किए. ( Photo Credit; Getty Images )

Israel Ceasefire Violation: इजरायल और गाजा के बीच जारी संघर्ष को करीब-करीब 1000 दिन हो गए हैं. 7 अक्टूबर 2023 से दोनों देशों के बीच शुरू हुआ युद्ध सीजफायर यानी युद्धविराम के बाद भी जारी है. वैसे तो इस युद्ध की शुरुआत फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास की ओर से की गई थी लेकिन, जैसे-जैसे युद्ध बढ़ता गया, गाजा की हालत खराब होती गई. जून 2026 तक (970 दिन) इजरायली हमलों में 73,000 फिलिस्तीनी मारे गए. इनमें 20,000 बच्चे भी शामिल हैं. अक्टूबर 2025 में युद्धविराम की घोषणा के बाद भी इजरायल चुप नहीं बैठा है. उसने 3,465 बार युद्धविराम का उल्लंघन करके ताबड़तोड़ हमले किए. इसमें 265 बच्चों के साथ 1,053 फिलिस्तीनियों की मौत हुई. संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ ने इसको लेकर चिंता जताई है. इनका मानना है कि बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. क्योंकि, ये बच्चे युद्ध क्षेत्र में नहीं मारे गए, बल्कि घर के अंदर रहते, स्कूल में, मैदान में खेलते समय इजरायली हमलों का शिकार हुए. आईए, जानते हैं कि इजरायल और गाजा के बीच युद्ध कैसे शुरू हुआ? दोनों के बीच युद्धविराम किन शर्तों पर हुआ इजरायल-गाजा के बीच कैसे शुरू हुआ संघर्ष: इजरायल और गाजा के बीच मौजूदा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ था जब फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने गाजा पट्टी से इजरायली सीमा में घुसकर बड़ा हमला किया था. इसे हमास ने 'ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड' नाम दिया था. अमेरिकी मीडिया के अनुसार, हमास के लड़ाकों ने इजरायली कस्बों में घुसकर गोलीबारी की और 1,200 से अधिक लोगों की जान ले ली. साथ ही, 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए. इस अचानक हुए हमले के जवाब में इजराइल ने उसी दिन हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और 'ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन' शुरू किया. इजरायल ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी करके वहां भारी हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए. इसके चलते अब तक 73,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं. साथ ही गाजा की लगभग 90% आबादी विस्थापित हो गई है. आंकड़ों में इजरायल-गाजा युद्ध. (Photo Credit; ETV Bharat) इजरायल-गाजा संघर्ष की वजह क्या?