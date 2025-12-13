सर्दियों के तूफान बायरन की तबाही से गाजा में 16 जानें गईं, हाल बेहाल
गाजा शहर: गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, जो ठंड लगने से मर गए, क्योंकि सर्दियों का तूफान इलाके में तबाही मचा रहा है.
बुधवार देर रात से तूफान बायरन की भारी बारिश ने गाजा पट्टी में टेंट और टेम्पररी शेल्टर में पानी भर दिया है, जिससे इलाके के लोगों की परेशानी और बढ़ गई है, जिनमें से लगभग सभी दो साल से ज़्यादा समय से चल रहे युद्ध के दौरान बेघर हो गए थे.
गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी, जो हमास के अधिकार क्षेत्र में एक रेस्क्यू फोर्स के तौर पर काम करती है, ने AFP को बताया कि ठंड लगने से तीन बच्चों की मौत हो गई. दो ने गाजा शहर में और एक ने दक्षिण में खान यूनिस में दम तोड़ा.
गाजा शहर के अल-शिफा हॉस्पिटल ने 9 साल के हदील अल-मसरी और कुछ महीने के तैम अल-ख्वाजा की मौत की पुष्टि की.
खान यूनिस के नासिर हॉस्पिटल ने गुरुवार को कहा कि 8 महीने के रहाफ अबू जजार की मौत पास के अल-मवासी टेंट वाले कैंप में ठंड की वजह से हो गई.
गाजा की ज़्यादातर इमारतें तबाह या डैमेज हो गई हैं, इसलिए अब मलबा हटाए गए इलाकों में हजारों टेंट और अस्थायी शेल्टर बने हुए हैं.
सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बस्सल ने कहा कि उत्तरी गाजा पट्टी के बीर अल-नाजा इलाके में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई. उन्होंने आगे कहा कि गाजा शहर के शेख राडवान इलाके में एक घर के मलबे से दो लाशें बरामद की गईं. बस्सल ने कहा कि कई अलग-अलग घटनाओं में दीवारें गिरने से पांच और लोगों की मौत हो गई.
एक बयान में, सिविल डिफेंस ने कहा कि उनकी टीमों ने "भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण गिरे 13 घरों" से कॉल पर कार्रवाई की थी, ज़्यादातर गाजा शहर और उत्तर में.
सेंट्रल गाजा पट्टी के नुसेरत में उदास आसमान के नीचे, फिलिस्तीनियों ने प्लास्टिक शीटिंग से बने अपने टेंट के चारों ओर जमा पानी को निकालने के लिए कटोरे, बाल्टियों और कुदाल का इस्तेमाल किया.
छोटे बच्चे, कुछ नंगे पैर और कुछ खुली सैंडल पहने हुए, बारिश जारी रहने के दौरान कीचड़ भरे पानी के तालाबों में धीरे-धीरे चल रहे थे. उम्म मुहम्मद जौदा ने AFP को बताया, "आज सुबह से गद्दा गीला है, और बच्चे कल रात गीले बिस्तर पर सोए थे." "हमारे पास बदलने के लिए कोई सूखे कपड़े नहीं हैं."
17 साल के सैफ अयमान, जो पैर में चोट के कारण बैसाखी पर थे, ने कहा कि उनका टेंट भी डूब गया था.
अक्टूबर में इजराइल और मिलिटेंट ग्रुप हमास के बीच सीजफायर लागू हुआ था, जिससे गाजा पट्टी में सामान और मदद आने पर लगी रोक में कुछ ढील दी गई है.
लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक, सप्लाई काफी नहीं आई है, और इंसानी जरूरतें अब भी बहुत ज़्यादा हैं. UN के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि हजारों परिवार "निचले या मलबे से भरे तटीय इलाकों में शरण ले रहे हैं, जहां कोई ड्रेनेज या बचाव की कोई जगह नहीं है."
उसने आगे कहा, "सर्दियों के हालात, खराब पानी और साफ-सफाई के साथ, सांस की गंभीर बीमारियों में बढ़ोतरी की उम्मीद है."
