ETV Bharat / international

सर्दियों के तूफान बायरन की तबाही से गाजा में 16 जानें गईं, हाल बेहाल

दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में भारी बारिश के बाद फिलिस्तीनी पानी में डूबी सड़क को पार करते हुए. ( AP )

By AFP 3 Min Read

गाजा शहर: गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, जो ठंड लगने से मर गए, क्योंकि सर्दियों का तूफान इलाके में तबाही मचा रहा है. बुधवार देर रात से तूफान बायरन की भारी बारिश ने गाजा पट्टी में टेंट और टेम्पररी शेल्टर में पानी भर दिया है, जिससे इलाके के लोगों की परेशानी और बढ़ गई है, जिनमें से लगभग सभी दो साल से ज़्यादा समय से चल रहे युद्ध के दौरान बेघर हो गए थे. गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी, जो हमास के अधिकार क्षेत्र में एक रेस्क्यू फोर्स के तौर पर काम करती है, ने AFP को बताया कि ठंड लगने से तीन बच्चों की मौत हो गई. दो ने गाजा शहर में और एक ने दक्षिण में खान यूनिस में दम तोड़ा. गाजा शहर के अल-शिफा हॉस्पिटल ने 9 साल के हदील अल-मसरी और कुछ महीने के तैम अल-ख्वाजा की मौत की पुष्टि की. खान यूनिस के नासिर हॉस्पिटल ने गुरुवार को कहा कि 8 महीने के रहाफ अबू जजार की मौत पास के अल-मवासी टेंट वाले कैंप में ठंड की वजह से हो गई. गाजा की ज़्यादातर इमारतें तबाह या डैमेज हो गई हैं, इसलिए अब मलबा हटाए गए इलाकों में हजारों टेंट और अस्थायी शेल्टर बने हुए हैं. सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बस्सल ने कहा कि उत्तरी गाजा पट्टी के बीर अल-नाजा इलाके में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई. उन्होंने आगे कहा कि गाजा शहर के शेख राडवान इलाके में एक घर के मलबे से दो लाशें बरामद की गईं. बस्सल ने कहा कि कई अलग-अलग घटनाओं में दीवारें गिरने से पांच और लोगों की मौत हो गई.