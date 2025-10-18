बाहरी दुनिया से जुड़ने को गाजा बेताब, मिस्र से सटे राफा सीमा पार के फिर से खुलने का इंतजार

ETV Bharat / international

काहिरा: फिलिस्तीनी और सहायताकर्मी राफा सीमा पार के फिर से खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो गाजा पट्टी की भोजन और अन्य सहायता के लिए जीवन रेखा है और बाहरी दुनिया के लिए इसका एकमात्र प्रवेश द्वार है, जो युद्ध से पहले इजराइल के नियंत्रण में नहीं था. इजराइल के विदेश मंत्री ने गुरुवार को कहा कि गाजा और मिस्र के बीच क्रॉसिंग संभवतः रविवार को फिर से खुल जाएगी. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसे सहायता पहुंचाने और लोगों के आने-जाने, दोनों के लिए खोला जाएगा या नहीं. गाजा का अधिकांश भाग मलबे में तब्दील हो चुका है और अकाल की चपेट में है, इसलिए उसे ईंधन, भोजन, दवा और तंबुओं की भारी आपूर्ति की आवश्यकता है. संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने गुरुवार को कहा कि वह क्रॉसिंग की ओर जा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि शांति समझौते के बाद सहायता की भारी आपूर्ति के तहत यह मार्ग "ट्रकों से भरा होगा." यहां बताया गया है कि यह क्रॉसिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है. गाजा के लिए एक 'जीवन रेखा': युद्ध से पहले, राफा, मिस्र और गाजा के बीच माल और लोगों के आवागमन से भरा रहता था, जहां लगभग 23 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं. हालांकि गाजा में 4 अन्य सीमा क्रॉसिंग हैं, लेकिन वे इजराइल के साथ साझा हैं, और केवल राफा ही इस क्षेत्र को किसी अन्य पड़ोसी देश से जोड़ता है. 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों द्वारा दक्षिणी इजराइल पर आक्रमण करने, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 251 अन्य को बंधक बना लिया गया. इसके बाद मिस्र ने राफा क्रॉसिंग से होकर यातायात पर अपने प्रतिबंध कड़े कर दिए. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मई 2024 में इजराइल द्वारा अपने आक्रमण के तहत गाजा की ओर नियंत्रण करने के बाद, जिसमें 67,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं. उसने कभी-कभार चिकित्सा निकासी के अलावा क्रॉसिंग को बंद कर दिया. राफा क्रॉसिंग के फिर से खुलने से गाजावासियों के लिए इलाज करवाना, अंतरराष्ट्रीय यात्रा करना या मिस्र में अपने परिवार से मिलना आसान हो जाएगा, जहां हजारों फिलिस्तीनी रहते हैं. इससे गाजा की तबाह अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी, क्योंकि फिलिस्तीनी निर्मित जैतून का तेल और अन्य उत्पाद मिस्र और पूरे अरब जगत में व्यापक रूप से बेचे जाते हैं.