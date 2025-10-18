ETV Bharat / international

बाहरी दुनिया से जुड़ने को गाजा बेताब, मिस्र से सटे राफा सीमा पार के फिर से खुलने का इंतजार

2023 को हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों के इजराइल पर आक्रमण के बाद मिस्र ने राफा सीमापार से यातायात पर प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं.

Gaza Crisis
मिस्र से सटे राफा सीमा पार के फिर से खुलने का इंतजार कर रहे गाजा के लोग. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 12:54 PM IST

काहिरा: फिलिस्तीनी और सहायताकर्मी राफा सीमा पार के फिर से खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो गाजा पट्टी की भोजन और अन्य सहायता के लिए जीवन रेखा है और बाहरी दुनिया के लिए इसका एकमात्र प्रवेश द्वार है, जो युद्ध से पहले इजराइल के नियंत्रण में नहीं था.

इजराइल के विदेश मंत्री ने गुरुवार को कहा कि गाजा और मिस्र के बीच क्रॉसिंग संभवतः रविवार को फिर से खुल जाएगी. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसे सहायता पहुंचाने और लोगों के आने-जाने, दोनों के लिए खोला जाएगा या नहीं.

गाजा का अधिकांश भाग मलबे में तब्दील हो चुका है और अकाल की चपेट में है, इसलिए उसे ईंधन, भोजन, दवा और तंबुओं की भारी आपूर्ति की आवश्यकता है. संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने गुरुवार को कहा कि वह क्रॉसिंग की ओर जा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि शांति समझौते के बाद सहायता की भारी आपूर्ति के तहत यह मार्ग "ट्रकों से भरा होगा." यहां बताया गया है कि यह क्रॉसिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है.

गाजा के लिए एक 'जीवन रेखा': युद्ध से पहले, राफा, मिस्र और गाजा के बीच माल और लोगों के आवागमन से भरा रहता था, जहां लगभग 23 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं. हालांकि गाजा में 4 अन्य सीमा क्रॉसिंग हैं, लेकिन वे इजराइल के साथ साझा हैं, और केवल राफा ही इस क्षेत्र को किसी अन्य पड़ोसी देश से जोड़ता है.

7 अक्टूबर, 2023 को हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों द्वारा दक्षिणी इजराइल पर आक्रमण करने, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 251 अन्य को बंधक बना लिया गया. इसके बाद मिस्र ने राफा क्रॉसिंग से होकर यातायात पर अपने प्रतिबंध कड़े कर दिए. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मई 2024 में इजराइल द्वारा अपने आक्रमण के तहत गाजा की ओर नियंत्रण करने के बाद, जिसमें 67,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं. उसने कभी-कभार चिकित्सा निकासी के अलावा क्रॉसिंग को बंद कर दिया.

राफा क्रॉसिंग के फिर से खुलने से गाजावासियों के लिए इलाज करवाना, अंतरराष्ट्रीय यात्रा करना या मिस्र में अपने परिवार से मिलना आसान हो जाएगा, जहां हजारों फिलिस्तीनी रहते हैं. इससे गाजा की तबाह अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी, क्योंकि फिलिस्तीनी निर्मित जैतून का तेल और अन्य उत्पाद मिस्र और पूरे अरब जगत में व्यापक रूप से बेचे जाते हैं.

पश्चिमी तट पर परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले और गाजा में सहायता सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे आदिल अम्र ने कहा कि क्रॉसिंग को बंद करना "उस रीढ़ को तोड़ना है, जिस पर कई परिवार जीवन रेखा के रूप में निर्भर थे." उन्होंने कहा, "यह क्रॉसिंग गाजा में हमारे परिवारों के लिए जीवन रेखा है. गाजा पट्टी से बाहरी दुनिया में यात्रा करने के इच्छुक लोगों के लिए यह एकमात्र सुरक्षित मार्ग था."

आगे क्या होगा? बुधवार को, सहायता से भरे 400 ट्रक गाज़ा की ओर जाते हुए मिस्र की सीमा से गुजरे और एक बफर जोन से होते हुए कुछ किलोमीटर दूर स्थित इजराइली नियंत्रण वाले क्रॉसिंग की ओर बढ़े. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सहायता इजराइली सुरक्षा निरीक्षण से गुजरी या नहीं और जरूरतमंदों तक पहुंची या नहीं, हालांकि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि उसके कुछ ट्रक पहुंच रहे हैं.

राफा क्रॉसिंग का गाजा वाला हिस्सा युद्ध के दौरान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. यह पता नहीं है कि मरम्मत का काम चल रहा है या नहीं. एक बार जब यह फिर से खुल जाता है. शायद रविवार तक, इजराइल युद्ध विराम के लिए निर्धारित मानवीय शर्तों का पालन करने पर सहमत हो गया है. इसमें प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में ट्रक सहायता गाजा में पहुंचाने की अनुमति भी शामिल है. युद्ध विराम समझौते में हमास की गाजा पर नियंत्रण की कोई भूमिका नहीं होने की बात कही गई है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि युद्ध समाप्त होने के बाद राफा क्रॉसिंग के उस क्षेत्र वाले हिस्से का संचालन कौन करेगा.

चाहे कोई भी हो, इस क्रॉसिंग का संचालन "पूरी तरह से फिलिस्तीनियों द्वारा किया जाना चाहिए." इस्तांबुल जैम विश्वविद्यालय में जनसंपर्क के प्रोफेसर और इस्लाम एवं वैश्विक मामलों के केंद्र के संचालक समी अल-अरियन ने ऐसा कहा. यूरोपीय संघ ने इस हफ़्ते कहा कि अगर ऐसा करना सुरक्षित होगा, तो वह राफा क्रॉसिंग पर अपने लंबे समय से चले आ रहे मानवीय मिशन को फिर से तैनात करने के लिए तैयार है.

अल-अरियन ने कहा, "यह एक फिलिस्तीनी कस्बा है, एक फिलिस्तीनी शहर. और (राफा में) आने-जाने वाले लोगों में मुख्य रूप से फिलिस्तीनी ही होने चाहिए." उन्होंने आगे कहा कि उनका मानना ​​है कि इजराइल के पास सहायता और सामान के प्रवेश और क्रॉसिंग से फिलिस्तीनियों के आने-जाने पर "कोई वीटो शक्ति" नहीं होनी चाहिए.

