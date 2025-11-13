ETV Bharat / international

G7 की एक पुकार! बंद करो रूस-यूक्रेन वॉर

ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष राजनयिकों ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के लिए "अटूट समर्थन" व्यक्त किया.

G7
कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने बुधवार को ओंटारियो के नियाग्रा-ऑन-द-लेक में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद समापन भाषण दिया. (AP)
By AFP

Published : November 13, 2025 at 12:52 PM IST

नियाग्रा-ऑन-द-लेक: G7 के विदेश मंत्रियों ने बुधवार को कनाडा में एक बैठक के समापन के बाद यूक्रेन में तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया और सूडान में बढ़ते संकट के बारे में चिंता जताई.

एक संयुक्त बयान में, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष राजनयिकों ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के लिए "अटूट समर्थन" व्यक्त किया.

जी-7 ने कहा, "तत्काल युद्ध विराम की सख्त जरूरत है." प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स के पास हुई वार्ता में, जी-7 नेताओं ने रूस के आक्रमण के विरुद्ध यूक्रेन के प्रयासों के लिए धन जुटाने के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की.

बयान में कहा गया है कि जिन परिदृश्यों पर चर्चा हुई, उनमें जी-7 के विभिन्न क्षेत्राधिकारों में मौजूद "स्थिर रूसी संप्रभु संपत्तियों का और अधिक लाभ उठाना" शामिल था. यह एक जटिल रणनीति है, जिस पर यूरोपीय संघ के भीतर गहन बहस हुई है.

यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा, जिन्हें वार्ता में आमंत्रित किया गया था, ने पहले संवाददाताओं से कहा था कि जी-7 को यूक्रेन की युद्ध-क्षमता को मजबूत करते हुए रूस के व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाने की जरूरत है.

सिबिहा ने कहा, "पुतिन को अब भी भ्रम है कि वह जीत सकते हैं,"

उन्होंने आगे कहा, "वास्तव में, उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा सैनिक खो दिए हैं और एक भी रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं किया है... हमें इस युद्ध को जारी रखने की लागत को पुतिन और उनके शासन के लिए असहनीय और खतरनाक बनाना होगा."

इससे पहले बुधवार को, कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने उन संस्थाओं पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की, जिनके बारे में कनाडा का कहना है कि उनका इस्तेमाल यूक्रेन पर साइबर हमले करने के लिए किया जाता है.

रूस के तथाकथित छाया बेड़े का हिस्सा रहे जहाज़ों, जिनका कथित तौर पर वैश्विक प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए रूसी तेल परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, को भी निशाना बनाया गया.

आनंद ने संवाददाताओं से कहा, "कनाडा यह सुनिश्चित करता रहेगा कि रूस की कार्रवाइयों पर कोई कार्रवाई न हो."

उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध "यूक्रेन के विरुद्ध रूस की हाइब्रिड रणनीतियों में प्रयुक्त आईटी अवसंरचना" पर लगाए गए पहले प्रतिबंध थे. रूस के तरलीकृत प्राकृतिक गैस उद्योग से जुड़ी कंपनियाँ भी प्रतिबंध सूची में थीं.

ब्रिटेन ने यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र की मरम्मत में मदद के लिए £13 मिलियन ($17.1 मिलियन) के वित्तपोषण की भी घोषणा की, जिस पर हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर रूसी हमले हुए हैं.

सूडान हिंसा: संयुक्त G7 वक्तव्य में सूडान में बढ़ती हिंसा की भी निंदा की गई और कहा गया कि अफ्रीकी राष्ट्र की सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच संघर्ष ने "दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट" को जन्म दिया है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सूडान के रैपिड सपोर्ट फोर्सेज को हथियार बंद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आग्रह किया और बढ़ते रक्तपात के लिए अर्धसैनिक बल को जिम्मेदार ठहराया.

रुबियो ने G7 वार्ता से निकलते हुए संवाददाताओं से कहा, "मुझे लगता है कि RSF को मिल रहे हथियारों और समर्थन को रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि वे अपनी प्रगति जारी रखे हुए हैं."

अप्रैल 2023 से, सूडान की सेना और RSF के बीच युद्ध में हज़ारों लोग मारे गए हैं और लगभग 1.2 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं. G7 की बैठक पश्चिमी दारफुर में सेना के अंतिम गढ़, अल-फशर पर RSF द्वारा कब्ज़ा करने के दो हफ़्ते बाद हुई. तब से सामूहिक हत्याओं की खबरें सामने आ रही हैं.

जी-7 ने दोनों पक्षों से "तनाव कम करने, तत्काल और स्थायी युद्धविराम के लिए प्रतिबद्ध होने, और मानवीय सहायता की तीव्र और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने" का आग्रह किया.

वेनेज़ुएला, अमेरिका-कनाडा टकराव: मंगलवार को वार्ता शुरू होते ही, फ्रांस के जीन-नोएल बैरोट ने कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य तैनाती के संभावित परिणामों के बारे में कड़ी चेतावनी दी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य अवैध वैश्विक नशीली दवाओं के व्यापार का मुकाबला करना है.

बैरोट ने संवाददाताओं से कहा, "हमने कैरिबियन क्षेत्र में सैन्य अभियानों को चिंता के साथ देखा है, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना करते हैं." यह बात अमेरिकी विमानवाहक पोत के अमेरिकी नौसेना बल दक्षिणी कमान के नियंत्रण वाले क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ घंटों बाद कही गई, जिसमें लैटिन अमेरिका और कैरिबियन शामिल हैं.

रुबियो ने बुधवार को कहा कि जी-7 के सहयोगियों ने उनके सामने वेनेजुएला को लेकर कोई चिंता नहीं जताई और उन्होंने सीएनएन की उस रिपोर्ट का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटेन ने खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा, "बैठक में किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया."

रुबियो ने नियाग्रा में आनंद के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की, लेकिन दोनों ने ट्रंप के व्यापार युद्ध पर चर्चा नहीं की, जिसके कारण कनाडा में नौकरियाँ कम हुई हैं और आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ा है. रुबियो के साथ टैरिफ के मुद्दे पर ज़ोर न देने के उनके फैसले को लेकर आनंद को कड़े सवालों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका तर्क था कि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है. उन्होंने कहा, "व्यापार से जुड़े मुद्दे अन्य कैबिनेट मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं."

