'सभी देशों को इलाके पर कब्जा करने के लिए धमकी या ताकत के इस्तेमाल से बचना चाहिए': G 20 घोषणा
G20 लीडर्स समिट में शामिल हुए देशों के प्रमुखों ने आम सहमति से एक घोषणापत्र अपनाया.
जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका): दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान शनिवार को सभी देशों ने किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय कब्ज़ा करने की धमकी देने या बल प्रयोग करने से बचने की बात पर सहमति जतायी. G20 लीडर्स समिट में शामिल हुए देशों के प्रमुखों ने आम सहमति से एक घोषणापत्र अपनाया.
आम तौर पर, घोषणा को लीडर्स समिट के आखिर में अपनाया जाता है. इस बार यह मीटिंग की शुरुआत में हुआ. घोषणा पत्र में कहा गया कि देशों को देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते बनाने चाहिए, जिसमें जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानवाधिकारों और बुनियादी आज़ादी का सम्मान करना और बढ़ावा देना शामिल है.
39 पेज के डॉक्यूमेंट में एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन और डिज़ास्टर रेजिलिएंस और रिस्पॉन्स का भी खास तौर पर ज़िक्र किया गया. रूस, इजरायल और म्यांमार का नाम लिए बिना स्पष्ट संदर्भ में घोषणा में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप, "सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ क्षेत्रीय अधिग्रहण की धमकी या बल के प्रयोग से बचना चाहिए..."
घोषणा में कहा गया, "हम देशों के एक ग्लोबल समुदाय के तौर पर अपने आपसी जुड़ाव को समझते हैं और मल्टीलेटरल सहयोग, मैक्रो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एकजुटता के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप के ज़रिए यह पक्का करने के अपने वादे को दोहराते हैं कि कोई भी पीछे न छूटे."
डॉक्यूमेंट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल और जियो-इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन और अस्थिरता, बढ़ते झगड़े और युद्ध, और गहरी होती असमानता, बढ़ती ग्लोबल इकॉनमिक अनिश्चितता और बंटवारे के असर को माना गया. इसमें कहा गया, "इस मुश्किल राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक माहौल में, हम साझा चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए मल्टीलेटरल सहयोग में अपने विश्वास को दिखाते हैं."
घोषणा में "इंटरनेशनल कानून के अनुसार काम करने की पक्की प्रतिबद्धता" को फिर से पक्का किया गया, जिसमें इंटरनेशनल मानवीय कानून और यूनाइटेड नेशंस का चार्टर और विवादों को शांति से सुलझाने का उसका सिद्धांत शामिल है. टेक्स्ट में आपदा से निपटने की क्षमता और जवाब पर भी खास ध्यान दिया गया.
इसमें कहा गया, "हम उन लोगों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं जो पहले से ही आपदाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और जो अडैप्टेशन, आपदा कम करने, तैयारी और रिकवरी का खर्च नहीं उठा सकते, खासकर छोटे आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स (SIDS) और सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज़ (LDCs).
इनक्लूसिव ग्रोथ में रुकावटों में से एक के तौर पर ज़्यादा कर्ज़ को देखते हुए, डिक्लेरेशन में कहा गया, "कई डेवलपिंग इकॉनमी में, (यह) इंफ्रास्ट्रक्चर, डिज़ास्टर रेजिलिएंस, हेल्थकेयर, एजुकेशन और दूसरी डेवलपमेंट जरूरतों में इन्वेस्ट करने की उनकी काबिलियत को लिमिट करता है."
G20 ने माना कि एनर्जी सिक्योरिटी देश की आजादी, आर्थिक विकास, स्थिरता और दुनिया भर में खुशहाली के लिए ज़रूरी है. "हम G20 साउथ अफ्रीका प्रेसीडेंसी के वॉलंटरी एनर्जी सिक्योरिटी टूलकिट की तारीफ करते हैं, जो देशों के लिए अपने नेशनल सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक प्रैक्टिकल रिसोर्स है.
"यह टूलकिट देशों को एनर्जी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, रिस्क की पहचान, रीजनल इंटरकनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में लचीलापन, एनर्जी की कमी, इमरजेंसी की तैयारी और वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेटेड तरीके अपनाने में मदद करने के लिए बनाया गया है, खासकर डेवलपिंग देशों के लिए."
घोषणा में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनर्जी ट्रांज़िशन की नींव है. क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के फ़ायदों को बराबर बांटने में मदद करने के लिए सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हब के लिए हाई-लेवल वॉलंटरी प्रिंसिपल्स का ज़िक्र किया गया था. इसने G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क का भी स्वागत किया.
फूड सिक्योरिटी पर, G20 ने भूख से आज़ादी पाने के हर किसी के बुनियादी अधिकार को माना और इस बात पर ज़ोर दिया कि सुरक्षित, हेल्दी और पौष्टिक खाने तक पहुंच और किफ़ायत बढ़ाने के लिए हालात बनाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है. डिक्लेरेशन में कहा गया कि डिजिटल और नई टेक्नोलॉजी, जिसमें AI भी शामिल है, का पोटेंशियल अच्छाई और सबके लिए है. इसे अनलॉक करने और बराबरी से शेयर करने की जरूरत है.
घोषणा में बताए गए दूसरे बड़े मुद्दों में क्लाइमेट चेंज पर कार्रवाई, करप्शन को रोकना और उससे लड़ना और व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन सिस्टम को बेहतर बनाना, और माइग्रेंट वर्कर्स और रिफ्यूजी को सपोर्ट करना शामिल हैं. घोषणा में G20 के दौरान जोहान्सबर्ग में G20 सोशल समिट बुलाने के फैसले की तारीफ की गई.
यह घोषणा G20 को इंटरनेशनल आर्थिक सहयोग के लिए सबसे बड़ा फोरम मानने और आम सहमति के आधार पर मल्टीलेटरलिज़्म की भावना से इसके लगातार काम करने के वादे के साथ खत्म हुई, जिसमें सभी सदस्य इंटरनेशनल ज़िम्मेदारियों के अनुसार समिट्स सहित इसके सभी इवेंट्स में बराबर हिस्सा लेंगे.
साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल रिलेशन्स और कोऑपरेशन मिनिस्टर रोनाल्ड लामोला ने इस डिक्लेरेशन को अपनाने को "एक बड़ा पल" बताया और कहा कि इससे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में क्रांति आएगी. अमेरिका के भाग न लेने और उसकी अनुपस्थिति में घोषणा को रोकने की कोशिश के रुख के बारे में पूछे जाने पर, लामोला ने कहा कि जी-20 अमेरिका के साथ या उसके बिना जारी रहेगा.
