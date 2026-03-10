ETV Bharat / international

'जंग तो खुद एक मसला है'... वियतनाम से गाजा तक, युद्ध ने कैसे निगला हमारा पर्यावरण?

जब भी दो देश आपस में भिड़ते हैं, तो नुकसान सिर्फ इंसानी जानों का नहीं होता, बल्कि जमीन, हवा और पानी भी मर जाता है...

War Environmental Impact
बुधवार, 4 मार्च, 2026 को लेबनान के बेरूत में हवाई हमले के बाद उठता धुआं. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 2:52 PM IST

10 Min Read
"जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी; आग और खून आज बरसेगी, भूख और एहतियाज (कमी) कल देगी..." मशहूर शायर साहिर लुधियानवी के ये शब्द आज के दौर (यूएस-इजराइल-ईरान युद्ध) में और भी डरावने लगने लगे हैं. जब भी दो देश आपस में भिड़ते हैं, तो नुकसान सिर्फ सरहदों का या इंसानी जानों का नहीं होता, बल्कि वह जमीन, वह हवा और वह पानी भी मर जाता है जो पीढ़ियों को जीवन देता है.

आंकड़े गवाह हैं कि युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि वे धरती की हवा, पानी और मिट्टी को भी दशकों के लिए ज़हरीला बना देते हैं. वियतनाम के जंगलों से लेकर इराक के जलते तेल कुओं और यूक्रेन के बर्बादी तक, हर संघर्ष ने प्रकृति को ऐसा ज़ख्म दिया है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है. आइए जानते हैं दुनिया के प्रमुख युद्धों ने हमारी प्रकृति को किस हद तक और कैसे जख्मी किया है.


वियतनाम युद्ध (1955-1975) के दौरान 'एजेंट ऑरेंज' (Agent Orange) का इस्तेमाल इस बात का उदाहरण है कि कैसे युद्ध में जानबूझकर पर्यावरण को निशाना बनाया गया, जिसका प्रकृति और लोगों की सेहत पर आज भी बुरा असर पड़ रहा है.

वियतनाम के घने वर्षावन वियतनामी सैनिकों के छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह थे, जबकि अमेरिकी सैनिकों को वहां रहने और तालमेल बिठाने का कोई अनुभव नहीं था. इसी वजह से 1961 से 1971 के बीच अमेरिकी सेना ने 'डिफोलिएंट्स' (पत्तियों को झाड़ने वाले रसायनों) का जमकर इस्तेमाल किया. उन्होंने जंगलों को साफ कर दिया ताकि दुश्मन आसानी से दिख सकें और उनके खाने के स्रोत खत्म हो जाएं.

कुल मिलाकर, वर्षावनों पर 73 मिलियन लीटर रासायनिक पदार्थ छिड़का गया, जिसमें खेती वाली जमीन को खास तौर पर निशाना बनाया गया ताकि चावल की पैदावार और फसलें बर्बाद हो जाएं.

वियतनाम में इसके परिणाम बेहद खौफनाक थे और उनका असर आज भी महसूस किया जा रहा है. तटों की रक्षा करने वाले और कार्बन सोखने वाले लगभग 50% 'मैंग्रोव' जंगल नष्ट हो गए. बाघ, हाथी, भालू और तेंदुए जैसे दुर्लभ जीवों के प्राकृतिक ठिकाने हमेशा के लिए खत्म हो गए. पूरी जमीन की मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खो चुकी है और उसका कटाव हो गया है. नतीजा यह है कि इंसान और वन्यजीव जिन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे, वे अब बहुत सीमित हो गए हैं.

1991 का खाड़ी युद्ध: कुवैत में तेल के सैकड़ों कुओं में बेकाबू आग लग गई थी, जिसने वैश्विक स्तर पर हवा की गुणवत्ता को खराब कर दिया. खबरों के मुताबिक, 600 से अधिक तेल के कुओं को नष्ट कर दिया गया या उनमें आग लगा दी गई, जिससे हर दिन 5,00,000 मीट्रिक टन तक प्रदूषक तत्व निकले. इसने पड़ोसी देशों की हवा को जहरीला बना दिया.

अनुमान है कि 1991 में कुवैत के तेल कुओं की इस आग से 65 मेगाटन कार्बन निकला था. यह 1990 में पूरी दुनिया में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-कोयला आदि) के जलने से होने वाले कुल उत्सर्जन (6,000 मेगाटन) के एक प्रतिशत से भी ज़्यादा था. अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार, जलते हुए 737 तेल कुओं से हर दिन 20 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड और 5,000 टन कालिख निकल रही थी.

इसके कारण क्षेत्रीय तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. कुवैत शहर के पास चरने वाले जानवर प्रदूषित घास खाने की वजह से मरने लगे. पड़ोसी देश ईरान में 'काली बारिश' और 'तेजाबी बारिश' (एसिड रेन) होने लगी और इसके निशान 3,500 किलोमीटर दूर भारतीय हिमालय और बुल्गारिया तक देखे गए.

रवांडा गृहयुद्ध (1990-94): लगभग 7,50,000 शरणार्थियों ने 'विरुंगा नेशनल पार्क' के किनारे अपना ठिकाना बनाया और अपनी दैनिक जरूरतों के लिए वहां के पर्यावरण का इस्तेमाल किया. आंकड़ों के अनुसार, घर बनाने और खाना पकाने के लिए दो साल तक हर दिन लगभग 1,000 टन लकड़ी काटी गई. इस संघर्ष के कारण कुल 105 वर्ग किलोमीटर जंगल पूरी तरह तबाह हो गए और अन्य 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से पेड़-पौधे पूरी तरह साफ कर दिए गए.

ये खूबसूरत जंगल कम से कम 190 प्रकार के पेड़ों, 275 पक्षी प्रजातियों और 12 प्रकार के प्राइमेट्स (वानर प्रजाति) का घर थे. इसी विरुंगा नेशनल पार्क में कभी दुनिया के सबसे ज्यादा दरियाई घोड़े (हिप्पो) रहते थे, जिनकी संख्या 1974 में लगभग 30,000 थी. लेकिन युद्ध और अवैध शिकार के चलते इनकी संख्या घटकर सिर्फ 1,000 रह गई. रवांडा में नरसंहार के बाद बने शरणार्थी शिविरों की वजह से महज कुछ ही महीनों में 3,00,000 हेक्टेयर जंगल साफ हो गए.

कोसोवो युद्ध 1999: कोसोवो में 1999 में नाटो (NATO) के हस्तक्षेप के दौरान, 'डिप्लेटेड यूरेनियम' वाले आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल से भारी प्रदूषण फैला, जिसका वहां के स्थानीय लोगों पर गहरा असर पड़ा.

इराक युद्ध 2003: 'ऑयल चेंज इंटरनेशनल' नामक संस्था के अनुसार, अकेले इराक युद्ध ने चार साल में 14.1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) पैदा की. यह एक साल में सड़क पर चलने वाली 2.5 करोड़ अतिरिक्त कारों से निकलने वाले धुएं के बराबर है. जो लोग बमबारी वाले इलाकों में रहते हैं या वहां वापस लौटते हैं, उनमें प्रजनन संबंधी समस्याओं और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा अधिक होता है.

इराक के फालुजा शहर में 2003 के अमेरिकी हमले और बाद में आईएसआईएस (ISIS) के कब्जे के दौरान हुई बमबारी के कारण बच्चों में जन्मजात दोषों (birth anomalies) में 17 गुना वृद्धि देखी गई. फालुजा में हड्डियों के नमूनों की जांच में पर्यावरण में मौजूद जहरीले तत्वों की उच्च मात्रा पाई गई है.

इजरायल और लेबनान संघर्ष 2006: लगभग 34 दिनों के चले युद्ध के दौरान, लेबनान के जियेह पावर प्लांट पर बमबारी से 10,000 से 15,000 टन तेल भूमध्य सागर में बह गया. इसने लेबनान के अधिकांश तटों और सीरिया के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया, जिससे समुद्री पक्षियों और जीवों की भारी संख्या में मौत हो गई.

अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध: 2010 के दशक में, इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कचरे को खुले गड्ढों में जलाया गया, जिससे धुएं के कारण सैनिकों और आम नागरिकों में सांस की बीमारियां फैल गईं. 2021 के अंत में, हवाई (Hawaii) में एक नौसैनिक अड्डे पर ईंधन रिसाव के कारण पीने का पानी जहरीला हो गया, जिससे 90,000 से अधिक लोगों को वहां से हटाना पड़ा. दशकों तक चले युद्धों ने उपजाऊ जमीन के बड़े हिस्सों को प्रदूषण और मिट्टी के कटाव के कारण बेकार छोड़ दिया है.

अफ्रीकी संघर्षों का वन्यजीवों पर प्रभाव: युद्ध के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं और जैव विविधता में कमी आती है. 1946 से 2010 के बीच, सशस्त्र संघर्षों से प्रभावित अफ्रीकी देशों में वन्यजीवों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई.

2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि अफ्रीका में बढ़ते युद्ध और वन्यजीवों की घटती संख्या के बीच सीधा संबंध है. शांति के समय में वन्यजीवों की आबादी आमतौर पर स्थिर रहती है. शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि युद्ध की तीव्रता जितनी अधिक होती है, वन्यजीव अभयारण्यों में विभिन्न प्रजातियों की गिरावट उतनी ही ज्यादा होती है.

यूक्रेन पर रूसी आक्रमण: 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से लेकर 2025 की शुरुआत तक, कुल 230 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन हुआ है, जिसमें से अकेले 2024 में 55 मिलियन टन गैस निकली. यह लगभग ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया के कुल वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है, या इसे 120 मिलियन जीवाश्म ईंधन वाले वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के समान माना जा सकता है.

इस संघर्ष ने पर्यावरण को 56.4 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया है. हवा, पानी और मिट्टी में व्यापक रासायनिक प्रदूषण फैल गया है, और यूक्रेन की 30% भूमि बारूदी सुरंगों और बिना फटे गोलों से दूषित हो गई है. उदाहरण के तौर पर, कखोवका बांध में विस्फोट के बाद, आसपास के जल निकायों और मिट्टी में तांबा, आर्सेनिक और तेल प्रदूषण के स्तर में काफी वृद्धि देखी गई.

इजरायल-गाजा युद्ध 2023: 'वॉर ऑन क्लाइमेट' रिपोर्ट के अनुसार, गाजा में 15 महीने तक चले संघर्ष के कारण केवल सैन्य गतिविधियों से ही 19 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन हुआ. यह 36 देशों के वार्षिक उत्सर्जन से भी ज्यादा है. यदि इसमें युद्ध की तैयारी और युद्ध के बाद होने वाले पुनर्निर्माण के उत्सर्जन को भी जोड़ दिया जाए, तो यह आंकड़ा 3.22 करोड़ टन से ऊपर निकल जाता है, जो 100 से अधिक देशों के सालाना उत्सर्जन से कहीं अधिक है.

हाल के सालों में हुए युद्धों में उत्सर्जन की कीमत चुकानी पड़ी
युद्धकितने प्रदूषक तत्व निकले
खाड़ी युद्ध131 मिलियन टन Co₂E
इज़राइल-गाजा युद्ध32.2 मिलियन टन Co₂E (15 महीनों में)
रूस-यूक्रेन युद्ध230 मिलियन टन Co₂E (तीन वर्षों में)
आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिकी युद्ध1.2 बिलियन टन Co₂E

दुनिया की किसी भी सेना का कार्बन उत्सर्जन अमेरिकी सेना से ज्यादा नहीं हैः 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद से, अमेरिकी बलों ने कई महाद्वीपों में सैन्य अभियान चलाए हैं. बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि 2001 और 2018 के बीच, इन गतिविधियों से 1.3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन हुआ. अकेले अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान और सीरिया के अभियानों से लगभग 44 करोड़ टन उत्सर्जन हुआ, जिसमें से 25 करोड़ टन के लिए 2003 का इराक हमला जिम्मेदार था.

