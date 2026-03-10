ETV Bharat / international

'जंग तो खुद एक मसला है'... वियतनाम से गाजा तक, युद्ध ने कैसे निगला हमारा पर्यावरण?

"जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी; आग और खून आज बरसेगी, भूख और एहतियाज (कमी) कल देगी..." मशहूर शायर साहिर लुधियानवी के ये शब्द आज के दौर (यूएस-इजराइल-ईरान युद्ध) में और भी डरावने लगने लगे हैं. जब भी दो देश आपस में भिड़ते हैं, तो नुकसान सिर्फ सरहदों का या इंसानी जानों का नहीं होता, बल्कि वह जमीन, वह हवा और वह पानी भी मर जाता है जो पीढ़ियों को जीवन देता है.

आंकड़े गवाह हैं कि युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि वे धरती की हवा, पानी और मिट्टी को भी दशकों के लिए ज़हरीला बना देते हैं. वियतनाम के जंगलों से लेकर इराक के जलते तेल कुओं और यूक्रेन के बर्बादी तक, हर संघर्ष ने प्रकृति को ऐसा ज़ख्म दिया है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है. आइए जानते हैं दुनिया के प्रमुख युद्धों ने हमारी प्रकृति को किस हद तक और कैसे जख्मी किया है.



वियतनाम युद्ध (1955-1975) के दौरान 'एजेंट ऑरेंज' (Agent Orange) का इस्तेमाल इस बात का उदाहरण है कि कैसे युद्ध में जानबूझकर पर्यावरण को निशाना बनाया गया, जिसका प्रकृति और लोगों की सेहत पर आज भी बुरा असर पड़ रहा है.

वियतनाम के घने वर्षावन वियतनामी सैनिकों के छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह थे, जबकि अमेरिकी सैनिकों को वहां रहने और तालमेल बिठाने का कोई अनुभव नहीं था. इसी वजह से 1961 से 1971 के बीच अमेरिकी सेना ने 'डिफोलिएंट्स' (पत्तियों को झाड़ने वाले रसायनों) का जमकर इस्तेमाल किया. उन्होंने जंगलों को साफ कर दिया ताकि दुश्मन आसानी से दिख सकें और उनके खाने के स्रोत खत्म हो जाएं.

कुल मिलाकर, वर्षावनों पर 73 मिलियन लीटर रासायनिक पदार्थ छिड़का गया, जिसमें खेती वाली जमीन को खास तौर पर निशाना बनाया गया ताकि चावल की पैदावार और फसलें बर्बाद हो जाएं.

वियतनाम में इसके परिणाम बेहद खौफनाक थे और उनका असर आज भी महसूस किया जा रहा है. तटों की रक्षा करने वाले और कार्बन सोखने वाले लगभग 50% 'मैंग्रोव' जंगल नष्ट हो गए. बाघ, हाथी, भालू और तेंदुए जैसे दुर्लभ जीवों के प्राकृतिक ठिकाने हमेशा के लिए खत्म हो गए. पूरी जमीन की मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खो चुकी है और उसका कटाव हो गया है. नतीजा यह है कि इंसान और वन्यजीव जिन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे, वे अब बहुत सीमित हो गए हैं.

1991 का खाड़ी युद्ध: कुवैत में तेल के सैकड़ों कुओं में बेकाबू आग लग गई थी, जिसने वैश्विक स्तर पर हवा की गुणवत्ता को खराब कर दिया. खबरों के मुताबिक, 600 से अधिक तेल के कुओं को नष्ट कर दिया गया या उनमें आग लगा दी गई, जिससे हर दिन 5,00,000 मीट्रिक टन तक प्रदूषक तत्व निकले. इसने पड़ोसी देशों की हवा को जहरीला बना दिया.

अनुमान है कि 1991 में कुवैत के तेल कुओं की इस आग से 65 मेगाटन कार्बन निकला था. यह 1990 में पूरी दुनिया में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-कोयला आदि) के जलने से होने वाले कुल उत्सर्जन (6,000 मेगाटन) के एक प्रतिशत से भी ज़्यादा था. अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार, जलते हुए 737 तेल कुओं से हर दिन 20 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड और 5,000 टन कालिख निकल रही थी.

इसके कारण क्षेत्रीय तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. कुवैत शहर के पास चरने वाले जानवर प्रदूषित घास खाने की वजह से मरने लगे. पड़ोसी देश ईरान में 'काली बारिश' और 'तेजाबी बारिश' (एसिड रेन) होने लगी और इसके निशान 3,500 किलोमीटर दूर भारतीय हिमालय और बुल्गारिया तक देखे गए.

रवांडा गृहयुद्ध (1990-94): लगभग 7,50,000 शरणार्थियों ने 'विरुंगा नेशनल पार्क' के किनारे अपना ठिकाना बनाया और अपनी दैनिक जरूरतों के लिए वहां के पर्यावरण का इस्तेमाल किया. आंकड़ों के अनुसार, घर बनाने और खाना पकाने के लिए दो साल तक हर दिन लगभग 1,000 टन लकड़ी काटी गई. इस संघर्ष के कारण कुल 105 वर्ग किलोमीटर जंगल पूरी तरह तबाह हो गए और अन्य 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से पेड़-पौधे पूरी तरह साफ कर दिए गए.

ये खूबसूरत जंगल कम से कम 190 प्रकार के पेड़ों, 275 पक्षी प्रजातियों और 12 प्रकार के प्राइमेट्स (वानर प्रजाति) का घर थे. इसी विरुंगा नेशनल पार्क में कभी दुनिया के सबसे ज्यादा दरियाई घोड़े (हिप्पो) रहते थे, जिनकी संख्या 1974 में लगभग 30,000 थी. लेकिन युद्ध और अवैध शिकार के चलते इनकी संख्या घटकर सिर्फ 1,000 रह गई. रवांडा में नरसंहार के बाद बने शरणार्थी शिविरों की वजह से महज कुछ ही महीनों में 3,00,000 हेक्टेयर जंगल साफ हो गए.

कोसोवो युद्ध 1999: कोसोवो में 1999 में नाटो (NATO) के हस्तक्षेप के दौरान, 'डिप्लेटेड यूरेनियम' वाले आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल से भारी प्रदूषण फैला, जिसका वहां के स्थानीय लोगों पर गहरा असर पड़ा.