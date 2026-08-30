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Exclusive: आपदा के बाद कई चुनौतियों से जूझ रहा नेपाल, पूर्व सलाहकार का इंटरव्यू

नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य ( AP )

नई दिल्ली: नेपाल आपदा की बेहद कठिन स्थिति से जूझ रहा है. बारिश, टूटी सड़कों और नए सिरे से आई बाढ़ के बीच बचाव दल सुरंगों और अलग-थलग पड़े इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. ईटीवी भारत के साथ विशेष इंटरव्यू में, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (UML) के केंद्रीय सचिव और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के विदेश मामलों के सलाहकार राजन भट्टराई ने उन बड़ी चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया जिनका सामना हिमालयी देश अभी कर रहा है. उनके मुताबिक, आपदा में करीब 750 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 2500-3000 लोग लापता हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इस आपदा से करीब 1,00,000 से 1,10,000 लोग प्रभावित हुए हैं. राजन भट्टराई ने यह भी कहा कि इस आपदा ने नेपाल के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है; माना जा रहा है कि उसकी कुल 3500 MW की पनबिजली क्षमता में से लगभग 800 MW क्षमता खत्म हो गई है. इस इंटरव्यू में वे इस आपदा के पैमाने, भारत के सहयोग, वैश्विक चुनौतियों, सर्दियों में बिजली की आसन्न चुनौती और मजबूत क्षेत्रीय सहयोग तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की तत्काल जरूरत के बारे में बताते हैं. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (UML) के नेता राजन भट्टराई (ETV Bharat) पढ़िए इंटरव्यू के मुख्य अंश... सवाल: आप नेपाल के मौजूदा हालात का आकलन कैसे करते हैं? इस समय बचाव और राहत कार्य कितना मुश्किल है? जवाब: हालात अभी भी बहुत मुश्किल और पेचीदा हैं. बचाव कार्य जारी है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं. माना जा रहा है कि कई लोग सुरंगों के अंदर भी फंसे हुए हैं. प्रभावित इलाकों में लगभग 11-12 जलविद्युत परियोजनाएं हैं. कुछ चालू थीं और कुछ का निर्माण चल रहा था. बड़ी संख्या में मजदूर और कर्मचारी सुरंगों के अंदर थे और कई परिवारों का मानना ​​है कि उनके रिश्तेदार अभी भी वहां फंसे हुए हैं. बचाव दल काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक पूरी सफलता नहीं मिल पाई है. बड़ी संख्या में लोगों की मौत और जगह की कमी के कारण, मृतकों के शवों का प्रबंधन करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है. चितवन जिले समेत कुछ जगहों पर, अधिकारियों ने कुछ शवों की पहचान होने से पहले ही उन्हें एक साथ दफनाना शुरू कर दिया है. पर्याप्त राहत सामग्री की भी कमी है. जिन लोगों ने अपने घर और परिवार खो दिए हैं, उन्हें भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी मदद की सख्त जरूरत है. नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य (ANI) मौसम की वजह से हालात और भी मुश्किल हो गए हैं. अभी बारिश का मौसम है और कल रात फिर से बाढ़ आ गई. काठमांडू को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले मुख्य हाईवे में से एक को भी भारी नुकसान पहुंचा है. इन सब वजहों से बचाव और राहत का काम और भी मुश्किल हो गया है. सवाल: अब तक जान गंवाने वाले, लापता या प्रभावित लोगों की संख्या के बारे में क्या जानकारी मिली है? क्या प्रभावित लोगों में विदेशी पर्यटक, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, मौजूद हैं? जवाब: करीब 23 देशों के लोग प्रभावित हुए हैं या लापता हैं. इनमें भारतीयों की संख्या भी काफी है. यह मानसरोवर जाने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ मार्ग भी है. कई भारतीय पर्यटक और प्रवासी भारतीय (NRI) इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं. गोसाईंकुंड एक और पवित्र स्थान है जहां गर्मियों में, खासकर रक्षाबंधन के दौरान, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं; इसलिए उस समय कई लोग इन इलाकों से यात्रा कर रहे थे. माना जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य अभी भी लापता हैं. अब तक मिले मोटे अनुमानों के अनुसार, मरने वालों की संख्या करीब 750 है. नेपाल में अभी भी करीब 2,500 से 3,000 लोग लापता हैं, जबकि अनुमान है कि लगभग 1,00,000 से 1,10,000 लोग प्रभावित हुए हैं. सवाल: यह आपदा कितनी व्यापक है? प्रभावित क्षेत्र काठमांडू से कितनी दूर हैं? जवाब: सबसे पास का प्रभावित इलाका काठमांडू से करीब 30 किलोमीटर दूर है, जबकि आपदा का केंद्र 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है. अभी यह बताना मुश्किल है कि नेपाल के कुल जमीनी इलाके का कितना प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुआ है. हम जो बात अधिक स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, वह है प्रभावित जिलों और लोगों की संख्या. प्रभावित इलाके नदी के किनारे-किनारे चितवन की ओर फैले हुए हैं. कई जिले प्रभावित हुए हैं, जिनमें रसुवा , नुवाकोट, धाडिंग, चितवन, तनहुं और नवलपरासी शामिल हैं. सवाल: जमीन पर बचाव दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? जवाब: कई चुनौतियां हैं. पहली चुनौती इलाका है. यह बहुत कठिन है और कई सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं. कुछ जिलों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया है. हम वैकल्पिक सड़क मार्ग ढूंढकर इन इलाकों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें कुछ सफलता भी मिली है. अब सड़क के जरिये रसुवा जिले के कुछ हिस्सों तक पहुंचा जा रहा है. दूसरी चुनौती लगातार हो रही बारिश और और अधिक बाढ़ है, जो बचाव कार्यों में बाधा डाल रही है. तीसरी चुनौती हमारी सीमित बचाव क्षमता है. इसीलिए हमें भारत, चीन और अन्य देशों से मदद मिल रही है. भारतीय बचाव टीमें पहले ही पहुंच चुकी हैं और चीनी टीमें भी कल पहुंच गईं. वे खास तौर पर उन लोगों को बचाने पर ध्यान दे रही हैं जिनके सुरंगों के अंदर फंसे होने की आशंका है. नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य (ANI) इसके अलावा, अस्पतालों में बेड सीमित हैं, इसलिए समय पर और सही इलाज देना मुश्किल होता जा रहा है. लंबे समय में पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम बहुत बड़ा होगा, क्योंकि संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है.