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Exclusive: आपदा के बाद कई चुनौतियों से जूझ रहा नेपाल, पूर्व सलाहकार का इंटरव्यू

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (UML) के नेता राजन भट्टराई ने बाढ़ के बाद की चुनौतियों के बारे में विस्तार से बात की. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.

From rescue to rebuilding, Nepal faces crisis that could last for months, Ex Nepal Govt Adviser on Flash Floods
नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 3:53 PM IST

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नई दिल्ली: नेपाल आपदा की बेहद कठिन स्थिति से जूझ रहा है. बारिश, टूटी सड़कों और नए सिरे से आई बाढ़ के बीच बचाव दल सुरंगों और अलग-थलग पड़े इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. ईटीवी भारत के साथ विशेष इंटरव्यू में, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (UML) के केंद्रीय सचिव और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के विदेश मामलों के सलाहकार राजन भट्टराई ने उन बड़ी चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया जिनका सामना हिमालयी देश अभी कर रहा है. उनके मुताबिक, आपदा में करीब 750 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 2500-3000 लोग लापता हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इस आपदा से करीब 1,00,000 से 1,10,000 लोग प्रभावित हुए हैं.

राजन भट्टराई ने यह भी कहा कि इस आपदा ने नेपाल के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है; माना जा रहा है कि उसकी कुल 3500 MW की पनबिजली क्षमता में से लगभग 800 MW क्षमता खत्म हो गई है. इस इंटरव्यू में वे इस आपदा के पैमाने, भारत के सहयोग, वैश्विक चुनौतियों, सर्दियों में बिजली की आसन्न चुनौती और मजबूत क्षेत्रीय सहयोग तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की तत्काल जरूरत के बारे में बताते हैं.

Rajan Bhattarai
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (UML) के नेता राजन भट्टराई (ETV Bharat)

पढ़िए इंटरव्यू के मुख्य अंश...

सवाल: आप नेपाल के मौजूदा हालात का आकलन कैसे करते हैं? इस समय बचाव और राहत कार्य कितना मुश्किल है?

जवाब: हालात अभी भी बहुत मुश्किल और पेचीदा हैं. बचाव कार्य जारी है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं. माना जा रहा है कि कई लोग सुरंगों के अंदर भी फंसे हुए हैं.

प्रभावित इलाकों में लगभग 11-12 जलविद्युत परियोजनाएं हैं. कुछ चालू थीं और कुछ का निर्माण चल रहा था. बड़ी संख्या में मजदूर और कर्मचारी सुरंगों के अंदर थे और कई परिवारों का मानना ​​है कि उनके रिश्तेदार अभी भी वहां फंसे हुए हैं. बचाव दल काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक पूरी सफलता नहीं मिल पाई है.

बड़ी संख्या में लोगों की मौत और जगह की कमी के कारण, मृतकों के शवों का प्रबंधन करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है. चितवन जिले समेत कुछ जगहों पर, अधिकारियों ने कुछ शवों की पहचान होने से पहले ही उन्हें एक साथ दफनाना शुरू कर दिया है.

पर्याप्त राहत सामग्री की भी कमी है. जिन लोगों ने अपने घर और परिवार खो दिए हैं, उन्हें भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी मदद की सख्त जरूरत है.

नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य
नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य (ANI)

मौसम की वजह से हालात और भी मुश्किल हो गए हैं. अभी बारिश का मौसम है और कल रात फिर से बाढ़ आ गई. काठमांडू को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले मुख्य हाईवे में से एक को भी भारी नुकसान पहुंचा है. इन सब वजहों से बचाव और राहत का काम और भी मुश्किल हो गया है.

सवाल: अब तक जान गंवाने वाले, लापता या प्रभावित लोगों की संख्या के बारे में क्या जानकारी मिली है? क्या प्रभावित लोगों में विदेशी पर्यटक, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, मौजूद हैं?

जवाब: करीब 23 देशों के लोग प्रभावित हुए हैं या लापता हैं. इनमें भारतीयों की संख्या भी काफी है. यह मानसरोवर जाने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ मार्ग भी है. कई भारतीय पर्यटक और प्रवासी भारतीय (NRI) इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं. गोसाईंकुंड एक और पवित्र स्थान है जहां गर्मियों में, खासकर रक्षाबंधन के दौरान, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं; इसलिए उस समय कई लोग इन इलाकों से यात्रा कर रहे थे. माना जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य अभी भी लापता हैं.

अब तक मिले मोटे अनुमानों के अनुसार, मरने वालों की संख्या करीब 750 है. नेपाल में अभी भी करीब 2,500 से 3,000 लोग लापता हैं, जबकि अनुमान है कि लगभग 1,00,000 से 1,10,000 लोग प्रभावित हुए हैं.

सवाल: यह आपदा कितनी व्यापक है? प्रभावित क्षेत्र काठमांडू से कितनी दूर हैं?

जवाब: सबसे पास का प्रभावित इलाका काठमांडू से करीब 30 किलोमीटर दूर है, जबकि आपदा का केंद्र 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है. अभी यह बताना मुश्किल है कि नेपाल के कुल जमीनी इलाके का कितना प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुआ है. हम जो बात अधिक स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, वह है प्रभावित जिलों और लोगों की संख्या.

प्रभावित इलाके नदी के किनारे-किनारे चितवन की ओर फैले हुए हैं. कई जिले प्रभावित हुए हैं, जिनमें रसुवा , नुवाकोट, धाडिंग, चितवन, तनहुं और नवलपरासी शामिल हैं.

सवाल: जमीन पर बचाव दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं?

जवाब: कई चुनौतियां हैं. पहली चुनौती इलाका है. यह बहुत कठिन है और कई सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं. कुछ जिलों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया है. हम वैकल्पिक सड़क मार्ग ढूंढकर इन इलाकों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें कुछ सफलता भी मिली है. अब सड़क के जरिये रसुवा जिले के कुछ हिस्सों तक पहुंचा जा रहा है.

दूसरी चुनौती लगातार हो रही बारिश और और अधिक बाढ़ है, जो बचाव कार्यों में बाधा डाल रही है. तीसरी चुनौती हमारी सीमित बचाव क्षमता है. इसीलिए हमें भारत, चीन और अन्य देशों से मदद मिल रही है. भारतीय बचाव टीमें पहले ही पहुंच चुकी हैं और चीनी टीमें भी कल पहुंच गईं. वे खास तौर पर उन लोगों को बचाने पर ध्यान दे रही हैं जिनके सुरंगों के अंदर फंसे होने की आशंका है.

नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य
नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य (ANI)

इसके अलावा, अस्पतालों में बेड सीमित हैं, इसलिए समय पर और सही इलाज देना मुश्किल होता जा रहा है. लंबे समय में पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम बहुत बड़ा होगा, क्योंकि संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है.

सवाल: नेपाल का हाइड्रोपावर सेक्टर कितना प्रभावित हुआ है और क्या इससे बिजली की कमी हो सकती है?

जवाब: गर्मियों में नेपाल में आम तौर पर जरूरत से अधिक बिजली पैदा होती है, इसलिए अभी तो हम काम चला लेंगे. लेकिन सर्दियां बहुत मुश्किल होंगी. आने वाली सर्दियों में हमें बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है.

आमतौर पर सर्दियों में नेपाल में बिजली की कमी होती है और हम भारत से बिजली आयात करते हैं. गर्मियों में जब हमारे पास बिजली अधिक होती है, तो हम भारत को बिजली सप्लाई करते हैं. दोनों देशों के बीच पहले से ही बिजली के व्यापार का सहयोग है और हो सकता है कि इस सर्दी में नेपाल को पिछले साल के मुकाबले भारत से अधिक बिजली आयात करनी पड़े.

नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य
नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य (AP)

हमें अभी भी जलविद्युत परियोजनाओं को हुए नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं है. अभी तक इसका सही आकलन पूरा नहीं हुआ है. हमें यह नहीं पता कि कुछ परियोजनाओं की सिर्फ मरम्मत हो सकती है या उन्हें पूरी तरह से दोबारा बनाना पड़ेगा.

अब तक करीब 800 मेगावाट की जलविद्युत क्षमता (प्राइवेट और सरकारी दोनों) का नुकसान हुआ है, जो देश की कुल बिजली क्षमता का करीब 20-25 प्रतिशत है.

सवाल: भारत और दूसरे पड़ोसी देश नेपाल की मदद कर रहे हैं. भारत ने अब तक किस तरह की सहायता भेजी है और और किस चीज की जरूरत है?

जवाब: भारत हमारा बहुत करीबी पड़ोसी है और जब भी नेपाल मुश्किल समय से गुजरा है, भारत ने दिल खोलकर मदद की है. हमने यह 2015 के भूकंप के बाद, पुनर्निर्माण के दौरान और कोविड महामारी के समय भी देखा है.

इस बार भी भारत उन शुरुआती देशों में से एक था जिन्होंने सहायता के लिए कदम बढ़ाया. हम भारत सरकार और भारत के लोगों के आभारी हैं. मुश्किल समय में इंसान स्वाभाविक रूप से अपने पड़ोसी की ओर देखता है और नेपाल अभी बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है. भारत जरूरत की हर चीज मुहैया करा रहा है, जिसमें बचाव दल, तकनीक, राहत सामग्री और मेडिकल सहायता शामिल हैं.

फिलहाल यहां कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है. करीब डेढ़ दर्जन पुल नष्ट हो गए हैं, जिससे कई इलाकों के बीच आवाजाही ठप हो गई है. कनेक्टिविटी बहाल करने और प्रभावित इलाकों में स्थिति सामान्य करने के लिए हमें तुरंत बेली पुलों की जरूरत है. मुझे पता है कि भारत बड़ी संख्या में बेली पुल उपलब्ध करा रहा है.

सवाल: कुछ जानकारों का कहना है कि इस तरह की आपदाओं का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता था. क्या इस घटना से पहले कोई चेतावनी मिली थी और इसके संभावित कारणों के बारे में हमें क्या पता है?

जवाब: इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों से मैंने जो सुना है, उसके अनुसार इस बार जो हुआ, वह कुछ अलग था. यह सिर्फ बर्फ का हिमस्खलन नहीं था; बर्फ के साथ-साथ बड़े-बड़े पत्थर भी नीचे गिरे.

सवाल यह है कि बर्फ के साथ इतनी बड़ी-बड़ी चट्टानें क्यों अलग होकर गिरीं. विशेषज्ञ अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में क्या हुआ और इसका पहले से पता क्यों नहीं लगाया जा सका.

नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य
नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य (ANI)

हमें पता था कि इस इलाके में ग्लेशियर झीलें हैं और इस बात की संभावना है कि ग्लेशियर झील के फटने या झील के ओवरफ्लो होने से बाढ़ आ सकती है और नुकसान हो सकता है. इस जोखिम को लेकर कुछ अध्ययन भी किए गए थे.

लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ क्योंकि बर्फ के साथ-साथ बड़े-बड़े पत्थर भी नीचे आए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ भूवैज्ञानिक संस्थानों ने भूकंप जैसी हलचल महसूस की. लेकिन असल में यह भूकंप नहीं था, बल्कि यह पत्थरों और बर्फ के गिरने से हुआ असर था.

अभी यह कोई नहीं कह सकता कि यह एक आम बात बन सकती है या यह सिर्फ एक बार होने वाली असामान्य घटना थी. इस पर और अध्ययन की जरूरत है.

सवाल: क्या यह आपदा हिमालयी क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को भी उजागर करती है? इस क्षेत्र के देशों को अब क्या करना चाहिए?

जवाब: जाहिर है कि हिमालयी क्षेत्र पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र के बढ़ते जलस्तर और तटीय इलाकों पर तो काफी ध्यान दिया गया है, लेकिन हम पिछले 15-20 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हिमालयी क्षेत्र पर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है. अब यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है.

हमें दो-तीन काम करने की जरूरत है. पहला, आगे का अध्ययन करने और यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है, बेहतर सहयोग की जरूरत है. दूसरा, हमें बेहतर अर्ली वॉर्निंग सिस्टम की जरूरत है.

नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य
नेपाल में बाढ़ के बाद तबाही का दृश्य (ANI)

नेपाल, भारत और चीन को म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित हिंदूकुश क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए.

रणनीतिक या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के साझा खतरे की बात आती है, तो हमें एकजुट होकर, उन मतभेदों को भुलाकर मिलकर काम करना होगा. परिस्थितियां यही मांग करती हैं.

सवाल: बचाव कार्य पूरा होने के तुरंत बाद नेपाल को किन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?

जवाब: आपदा के बाद कई चुनौतियां होंगी. स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं. बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो सकते हैं. कई लोगों ने अपने घर, संपत्ति और जीवन भर की जमा-पूंजी खो दी है.

ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हमें आने वाले समय में निपटना होगा. लेकिन अभी हम इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं और हमें इससे पार पाना है. हमें मजबूत बने रहना होगा और आज हम जहां हैं, वहीं से फिर से निर्माण शुरू करना होगा.

यह भी पढ़ें- Nepal Floods: बिना बारिश के कैसे आई भयंकर बाढ़, जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका थी? जानें

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