वेनेजुएला में फिर से आया भूकंप, 5.6 रही तीव्रता, दो झटकों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,430 हुई
वेनेजुएला में एक बार फिर भूकंप आया. अरागुआ प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए.
By ANI
Published : June 28, 2026 at 8:11 AM IST
काराकस: यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) ने वेनेजुएला के तट पर 5.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप महसूस किया. 5.6 तीव्रता का भूकंप अरागुआ के तट के पास के पानी में आया. यह भूकंप उस इलाके में दो भूकंप आने के कुछ दिनों बाद आया. पूर्व में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,430 हो गई है. भूकंप 30 किलोमीटर की गहराई पर आया था.
इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, 'इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स को स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर लाने से अमेरिकी सरकार डिजास्टर्स पर ज्यादा तेजी से और ज्यादा असरदार तरीके से प्रतिक्रिया दे पाती है. वेनेजुएला में भूकंप के बाद अमेरिका ने तुरंत काम शुरू किया. शहरी राहत बचाव टीमों को एक्टिवेट किया और मानवीय और मेडिकल सप्लाई की डिलीवरी की.'
By bringing international disaster response programs under the State Department, the U.S. government is able to respond more rapidly and more effectively to disasters. After the earthquakes in Venezuela, the U.S. immediately mobilized, activating urban search and rescue teams and… pic.twitter.com/b51g7qP8TU— Tommy Pigott (@statedeptspox) June 27, 2026
वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को प्रभावित परिवारों के प्रति उनकी संवेदना के लिए धन्यवाद दिया. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने इस दुखद घटना पर रोड्रिगेज के साथ एकजुटता दिखाई.
वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट ने कहा, 'हम अपने देश में इमरजेंसी के समय आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के एकजुटता और सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं. हम वेनेजुएला के लोगों की मदद और सुरक्षा के लिए हमारे किए जा रहे प्रयासों में उनका साथ देने की इच्छा की तारीफ करते हैं.'
Gracias, Emiratos Árabes Unidos.— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 27, 2026
He recibido una llamada telefónica del Presidente, Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a quien expresé mi profundo agradecimiento por sus sentidas palabras de condolencias a las familias afectadas pic.twitter.com/b3psydUV7J
इस बीच लोगों ने सरकार की रिकवरी की कोशिशों में संगठन की कमी की शिकायत की है और कुछ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट बंद होने से हालात और खराब हो गए. बुधवार को वेनेजुएला में दो बड़े भूकंप आने के बाद कई आफ्टरशॉक और छोटे भूकंप आए. इनमें से एक की तीव्रता 7.2 और दूसरे की 7.5 थी.
Expresamos nuestro agradecimiento por las palabras de solidaridad y apoyo de la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ante la emergencia en nuestra nación. Apreciamos su disposición de acompañar los esfuerzos que emprendemos para atender y proteger al pueblo venezolano pic.twitter.com/Dmrp3C72ln— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 27, 2026
बचाव दल अभी भी उन भूकंपों में बचे हुए लोगों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. बुधवार के भूकंप के बाद अब तक कम से कम 1,430 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. अल जजीरा के मुताबिक, 51,000 और लोग लापता बताए गए हैं. अधिकारियों ने कहा है कि अगर भूकंप आने के बाद 72 घंटों के अंदर कोई जिंदा बचा हुआ व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उसके बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी.
Hemos recibido apoyo de 24 países de la comunidad internacional, que han enviado 521 toneladas de insumos, 86 equipos caninos y más de 2741 integrantes de personal de búsqueda, rescate y apoyo, quienes ya se encuentran integrados con nuestros equipos. pic.twitter.com/LpHxFMkiYd— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026
माना जा रहा है कि कई लोग ढही हुई इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं, और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है. यूएनडीपी के मुताबिक 24 जून को वेनेजुएला में आए भूकंपों से बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हुई. जान माल का भारी का नुकसान हुआ, साथ ही रोजी-रोटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) के सैटेलाइट-बेस्ड रैपिड डिजिटल असेसमेंट (RAPIDA) के अनुसार, इसमें 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सीधा फिजिकल नुकसान शामिल है, जो जीडीपी के लगभग 6 फीसदी के बराबर है. हालांकि इसका आर्थिक असर काफी बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों और समुदायों को उठाना पड़ रहा है.