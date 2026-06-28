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वेनेजुएला में फिर से आया भूकंप, 5.6 रही तीव्रता, दो झटकों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,430 हुई

यह हवाई तस्वीर वेनेजुएला के ला गुएरा के काराबालेडा में आए दोहरे भूकंप के दौरान नष्ट हुई इमारतों को दिखाती है ( AP )

वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को प्रभावित परिवारों के प्रति उनकी संवेदना के लिए धन्यवाद दिया. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने इस दुखद घटना पर रोड्रिगेज के साथ एकजुटता दिखाई.

इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, 'इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स को स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर लाने से अमेरिकी सरकार डिजास्टर्स पर ज्यादा तेजी से और ज्यादा असरदार तरीके से प्रतिक्रिया दे पाती है. वेनेजुएला में भूकंप के बाद अमेरिका ने तुरंत काम शुरू किया. शहरी राहत बचाव टीमों को एक्टिवेट किया और मानवीय और मेडिकल सप्लाई की डिलीवरी की.'

काराकस: यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) ने वेनेजुएला के तट पर 5.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप महसूस किया. 5.6 तीव्रता का भूकंप अरागुआ के तट के पास के पानी में आया. यह भूकंप उस इलाके में दो भूकंप आने के कुछ दिनों बाद आया. पूर्व में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,430 हो गई है. भूकंप 30 किलोमीटर की गहराई पर आया था.

वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट ने कहा, 'हम अपने देश में इमरजेंसी के समय आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के एकजुटता और सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं. हम वेनेजुएला के लोगों की मदद और सुरक्षा के लिए हमारे किए जा रहे प्रयासों में उनका साथ देने की इच्छा की तारीफ करते हैं.'

इस बीच लोगों ने सरकार की रिकवरी की कोशिशों में संगठन की कमी की शिकायत की है और कुछ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट बंद होने से हालात और खराब हो गए. बुधवार को वेनेजुएला में दो बड़े भूकंप आने के बाद कई आफ्टरशॉक और छोटे भूकंप आए. इनमें से एक की तीव्रता 7.2 और दूसरे की 7.5 थी.

बचाव दल अभी भी उन भूकंपों में बचे हुए लोगों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. बुधवार के भूकंप के बाद अब तक कम से कम 1,430 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. अल जजीरा के मुताबिक, 51,000 और लोग लापता बताए गए हैं. अधिकारियों ने कहा है कि अगर भूकंप आने के बाद 72 घंटों के अंदर कोई जिंदा बचा हुआ व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उसके बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी.

माना जा रहा है कि कई लोग ढही हुई इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं, और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है. यूएनडीपी के मुताबिक 24 जून को वेनेजुएला में आए भूकंपों से बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हुई. जान माल का भारी का नुकसान हुआ, साथ ही रोजी-रोटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) के सैटेलाइट-बेस्ड रैपिड डिजिटल असेसमेंट (RAPIDA) के अनुसार, इसमें 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सीधा फिजिकल नुकसान शामिल है, जो जीडीपी के लगभग 6 फीसदी के बराबर है. हालांकि इसका आर्थिक असर काफी बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों और समुदायों को उठाना पड़ रहा है.