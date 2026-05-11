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Hantavirus: क्रूज शिप को खाली कराया गया, दो और यात्री हंता वायरस से संक्रमित मिले

रविवार, 10 मई, 2026 को स्पेन के टेनेरिफ में ग्रैनाडिला पोर्ट पर हंता वायरस से प्रभावित क्रूज शिप MV होंडियस से निकाले गए यात्री ( AP )

द हेग (नीदरलैंड): दुनिया में हंता वायरस (hantavirus) के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है. सोमवार को एक फ्रांसीसी महिला और दो अमेरिकी नागरिकों में हंता वायरस (hantavirus) के लक्षण पाए गए. हालांकि, दुनिया भर के देश इस वायरस से प्रभावित एक क्रूज जहाज से यात्रियों का पता लगाने और उन्हें क्वारंटाइन करने में लगे हैं.

रविवार को कैनरी आइलैंड्स में जहाज के लंगर डालने के बाद, यात्रियों को मिलिट्री और सरकारी विमान से ले जाया गया. बचाव कर्मियों ने यात्रियों को जहाज से स्पेन के टेनेरिफ (Tenerife) के किनारे तक पहुंचाया और यह कोशिश सोमवार को भी जारी रही.

फ्रांस की स्वास्थ्य मंत्री स्टेफनी रिस्ट ने सोमवार को बताया कि फ्रांस की महिला परीक्षण में हंता वायरस से पॉजिटिव पाई गई और अस्पताल में उसकी तबीयत बिगड़ गई. यह महिला उन पांच फ्रेंच यात्रियों में से एक थी जिन्हें रविवार को क्रूज शिप एमवी होंडियस (MV Hondius) से पेरिस वापस लाया गया था. रिस्ट ने मीडिया को बताया कि पेरिस की फ्लाइट में महिला को लक्षण दिखे.

अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार देर रात बताया कि जहाज से निकाले गए और नेब्रास्का (Nebraska) भेजे गए 17 अमेरिकी यात्रियों में से एक का हंता वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, और दूसरे में हल्के लक्षण थे. फ्लाइट सोमवार सुबह तड़के लैंड हुई और इंतजार कर रही बसों और पुलिस गाड़ियों के पास रुकी.

अमेरिकी नागरिकों को सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर ले जाया जाएगा, जहां क्वारंटाइन की सुविधा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसमें लक्षण दिखे हैं और वायरस फैलाने का उनका जोखिम स्तर कितना है.

नेब्रास्का मेडिसिन हॉस्पिटल की प्रवक्ता कायला थॉमस ने कहा, "एक यात्रा को पहुंचने के बाद नेब्रास्का बायोकंटेनमेंट यूनिट ले जाया जाएगा, जबकि दूसरे यात्री जांच और निगरानी के लिए नेशनल क्वारंटाइन यूनिट जाएंगे. जो पैसेंजर बायोकंटेनमेंट यूनिट जा रहा है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं हैं."

यह हॉस्पिटल यात्रियों की देखभाल में मदद करेगा. यहां बहुत ज्यादा संक्रामक बीमारियों वाले लोगों के इलाज के लिए एक खास यूनिट भी है, जिसका इस्तेमाल महामारी की शुरुआत में COVID-19 के मरीजो के लिए और पहले इबोला के मरीजों के लिए किया गया था.