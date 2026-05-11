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Hantavirus: क्रूज शिप को खाली कराया गया, दो और यात्री हंता वायरस से संक्रमित मिले

अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि जहाज से निकाले गए 17 यात्रियों में से एक Hantavirus से संक्रमित पाया गया, दूसरे में हल्के लक्षण थे.

French woman and US passengers tested positive for hantavirus after cruise ship evacuation
रविवार, 10 मई, 2026 को स्पेन के टेनेरिफ में ग्रैनाडिला पोर्ट पर हंता वायरस से प्रभावित क्रूज शिप MV होंडियस से निकाले गए यात्री (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : May 11, 2026 at 4:24 PM IST

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द हेग (नीदरलैंड): दुनिया में हंता वायरस (hantavirus) के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है. सोमवार को एक फ्रांसीसी महिला और दो अमेरिकी नागरिकों में हंता वायरस (hantavirus) के लक्षण पाए गए. हालांकि, दुनिया भर के देश इस वायरस से प्रभावित एक क्रूज जहाज से यात्रियों का पता लगाने और उन्हें क्वारंटाइन करने में लगे हैं.

रविवार को कैनरी आइलैंड्स में जहाज के लंगर डालने के बाद, यात्रियों को मिलिट्री और सरकारी विमान से ले जाया गया. बचाव कर्मियों ने यात्रियों को जहाज से स्पेन के टेनेरिफ (Tenerife) के किनारे तक पहुंचाया और यह कोशिश सोमवार को भी जारी रही.

फ्रांस की स्वास्थ्य मंत्री स्टेफनी रिस्ट ने सोमवार को बताया कि फ्रांस की महिला परीक्षण में हंता वायरस से पॉजिटिव पाई गई और अस्पताल में उसकी तबीयत बिगड़ गई. यह महिला उन पांच फ्रेंच यात्रियों में से एक थी जिन्हें रविवार को क्रूज शिप एमवी होंडियस (MV Hondius) से पेरिस वापस लाया गया था. रिस्ट ने मीडिया को बताया कि पेरिस की फ्लाइट में महिला को लक्षण दिखे.

अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार देर रात बताया कि जहाज से निकाले गए और नेब्रास्का (Nebraska) भेजे गए 17 अमेरिकी यात्रियों में से एक का हंता वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, और दूसरे में हल्के लक्षण थे. फ्लाइट सोमवार सुबह तड़के लैंड हुई और इंतजार कर रही बसों और पुलिस गाड़ियों के पास रुकी.

अमेरिकी नागरिकों को सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर ले जाया जाएगा, जहां क्वारंटाइन की सुविधा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसमें लक्षण दिखे हैं और वायरस फैलाने का उनका जोखिम स्तर कितना है.

नेब्रास्का मेडिसिन हॉस्पिटल की प्रवक्ता कायला थॉमस ने कहा, "एक यात्रा को पहुंचने के बाद नेब्रास्का बायोकंटेनमेंट यूनिट ले जाया जाएगा, जबकि दूसरे यात्री जांच और निगरानी के लिए नेशनल क्वारंटाइन यूनिट जाएंगे. जो पैसेंजर बायोकंटेनमेंट यूनिट जा रहा है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं हैं."

यह हॉस्पिटल यात्रियों की देखभाल में मदद करेगा. यहां बहुत ज्यादा संक्रामक बीमारियों वाले लोगों के इलाज के लिए एक खास यूनिट भी है, जिसका इस्तेमाल महामारी की शुरुआत में COVID-19 के मरीजो के लिए और पहले इबोला के मरीजों के लिए किया गया था.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इससे पहले निकाले गए यात्रियों पर कड़ी नज़र रखने की सलाह दी है, और कई देशों ने उन्हें क्वारंटाइन कर दिया.

इससे पहले, स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और क्रूज कंपनी ओशनवाइड एक्सपेडिशन्स के अधिकारियों ने कहा था कि होंडियस पर मौजूद 140 से ज्यादा लोगों में से किसी में भी वायरस के लक्षण नहीं दिखे थे.

रविवार को सभी यात्रियों को जहाज से किनारे तक पहुंचाया गया. टेनेरिफ पहुंचने वाले विमानों को 20 से ज्यादा देशों के यात्रियों को निकालना था.

हंता वायरस से अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है, और जो पांच लोग पहले जहाज से निकले थे, वे संक्रमित पाए गए हैं.

आम लोगों में फैलने का खतरा कम
WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने जोर देकर कहा है कि आम लोगों को इस बीमारी के फैलने की चिंता नहीं करनी चाहिए. उन्होंने रविवार को कहा, "यह कोई दूसरा COVID नहीं है. आम लोगों के लिए खतरा कम है. इसलिए उन्हें डरना नहीं चाहिए, और उन्हें घबराना नहीं चाहिए."

चूहों के मल से फैलता है वायरस
हंता वायरस आमतौर पर चूहों के मल से फैलता है और लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता है. लेकिन क्रूज जहाज में बीमारी के फैलने से पता चला एंडीज वायरस कुछ मामलों में लोगों के बीच फैल सकता है. लक्षण आमतौर पर संपर्क में आने के एक से आठ हफ्ते के बीच दिखते हैं.

यह भी पढ़ें- हंता वायरस प्रभावित क्रूज पर दो भारतीय भी हैं सवार: स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट

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