फ्रांस के बोर्डो के पास लगी जंगल की आग पर काबू पा लिया गया, 1500 दमकलकर्मी बुझा रहे थे आग
आग से बस्तियों को खतरा होने के कारण लगभग 2,500 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया.
Published : August 2, 2026 at 4:53 PM IST
लाकानो (फ्रांस) : फ्रांस के बोर्डो के पास लगी भीषण आग, जिसने पेरिस से चार गुना बड़े इलाके को जला दिया और 2,24,000 लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया. इस पर काबू पा लिया गया. हालांकि, अभी भी बड़ा इलाका प्रभावित है.
प्रोवेंस में लगी आग रात भर में आगे बढ़ना तो रुक गई, लेकिन अभी तक उस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था. दोनों जगहों पर लगभग 3,000 फायरफाइटर तैनात थे जो हॉट स्पॉट बुझा रहे थे, फायरब्रेक बना रहे थे और जले हुए जंगल वाले इलाकों को सुरक्षित कर रहे थे. तेज गर्मी और हवा से सुलगती आग के फिर से भड़कने का खतरा बना हुआ है. गिरोंडे इलाके में लगी आग ने सिर्फ 10 दिनों में लगभग 420 वर्ग किलोमीटर (162 वर्ग मील) का इलाका जला दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने सप्ताहांत में इसके आगे बढ़ने को रोकने की घोषणा की.
'ग्रीन प्रोवेंस' इलाके में अंगूर के बागों, जैतून के पेड़ों और जंगलों से घिरे गांवों को आग से बचाने के लिए फायरफाइटिंग विमानों ने बचाव दल की मदद की. आग से बस्तियों को खतरा होने के कारण लगभग 2,500 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया.
19 जुलाई के बाद से सेंट्रल वार (Var) इलाके में लगी यह चौथी बड़ी आग थी. इससे पहले इसी हफ़्ते ब्रिगनोल्स के पास लगी एक छोटी आग के कारण हॉलीवुड स्टार जॉर्ज क्लूनी और उनके परिवार के साथ-साथ लगभग 700 अन्य निवासियों को सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा था, जब तक कि आग पर काबू नहीं पा लिया गया.
प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने कहा कि फ्रांस में लगी आग आम तौर पर काबू में है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि हालात तेजी से बदल सकते हैं. लेकोर्नू ने आग से तबाह हुए इलाकों में पुनर्निर्माण कार्यों की देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय समन्वयक की नियुक्ति की भी घोषणा की. साल की शुरुआत से अब तक फ्रांस में 1,170 वर्ग किलोमीटर (452 वर्ग मील) से ज़्यादा इलाका आग की चपेट में आकर जल चुका है.
गिरोंडे प्रशासन ने रविवार को कहा, "आग अब एक दायरे में सीमित हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आग पूरी तरह बुझ गई है." उन्होंने आग के लिए फ्रांसीसी शब्द का इस्तेमाल किया जिसका मतलब है कि आग अपनी सीमा के भीतर ही सीमित है. यह इलाका फ्रांस के सबसे ऊंचे 'रेड फॉरेस्ट-फायर अलर्ट' के दायरे में बना हुआ था.
बोर्डो में सूखे हालात और बढ़ती गर्मी के साथ-साथ दोपहर की हवाओं से आग के फिर से भड़कने का खतरा था. इस ऑपरेशन को और मज़बूत करने के लिए रविवार और सोमवार को यूक्रेन, लिथुआनिया और फ्रेंच पोलिनेशिया से और फायरफाइटरों के आने की उम्मीद थी.
'वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन' के वैज्ञानिकों ने विश्लेषण में पाया कि इंसानों की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन ने फ्रांस में आग के बेहद खतरनाक हालात बनने की संभावना को दोगुना कर दिया है. यह विश्लेषण तब किया गया था जब आग अभी भी जल रही थी.
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