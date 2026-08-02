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फ्रांस के बोर्डो के पास लगी जंगल की आग पर काबू पा लिया गया, 1500 दमकलकर्मी बुझा रहे थे आग

आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा ( AP )

लाकानो (फ्रांस) : फ्रांस के बोर्डो के पास लगी भीषण आग, जिसने पेरिस से चार गुना बड़े इलाके को जला दिया और 2,24,000 लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया. इस पर काबू पा लिया गया. हालांकि, अभी भी बड़ा इलाका प्रभावित है. प्रोवेंस में लगी आग रात भर में आगे बढ़ना तो रुक गई, लेकिन अभी तक उस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था. दोनों जगहों पर लगभग 3,000 फायरफाइटर तैनात थे जो हॉट स्पॉट बुझा रहे थे, फायरब्रेक बना रहे थे और जले हुए जंगल वाले इलाकों को सुरक्षित कर रहे थे. तेज गर्मी और हवा से सुलगती आग के फिर से भड़कने का खतरा बना हुआ है. गिरोंडे इलाके में लगी आग ने सिर्फ 10 दिनों में लगभग 420 वर्ग किलोमीटर (162 वर्ग मील) का इलाका जला दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने सप्ताहांत में इसके आगे बढ़ने को रोकने की घोषणा की. फ्रांस के बोर्डो के जंगल में लगी आग (AP) 'ग्रीन प्रोवेंस' इलाके में अंगूर के बागों, जैतून के पेड़ों और जंगलों से घिरे गांवों को आग से बचाने के लिए फायरफाइटिंग विमानों ने बचाव दल की मदद की. आग से बस्तियों को खतरा होने के कारण लगभग 2,500 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया. 19 जुलाई के बाद से सेंट्रल वार (Var) इलाके में लगी यह चौथी बड़ी आग थी. इससे पहले इसी हफ़्ते ब्रिगनोल्स के पास लगी एक छोटी आग के कारण हॉलीवुड स्टार जॉर्ज क्लूनी और उनके परिवार के साथ-साथ लगभग 700 अन्य निवासियों को सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा था, जब तक कि आग पर काबू नहीं पा लिया गया.