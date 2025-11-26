ETV Bharat / international

मैक्रों ने कही बड़ी बात,'यूक्रेन के साथ सीजफायर को तैयार नहीं है रूस'

फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों 25 नवंबर, 2025 को पेरिस के एलिसी पैलेस में कोएलिशन ऑफ द विलिंग की मीटिंग के बाद, सरकार और फ्रेंच आर्मी के सदस्यों के साथ प्रेस को दिए एक बयान के दौरान बात करते हुए. ( AFP )

By AFP 3 Min Read

पेरिस: फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को चेतावनी दी कि रूस ने यूक्रेन के साथ सीजफायर करने के बहुत कम संकेत दिए हैं, और मॉस्को पर बातचीत के लिए "लगातार दबाव" बनाने की अपील की. उनकी यह टिप्पणी लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने की नई कोशिशों के बीच आई है. अमेरिका ने एक 28-पॉइंट प्लान पेश किया है. इसकी आलोचना रूस की मांगों को दोहराने के लिए की गई है. यूक्रेन और यूरोपियन सहयोगी तब से इसमें बदलाव करने पर काम कर रहे हैं. कीव का समर्थन करने वाले तथाकथित "इच्छुक लोगों के गठबंधन" के 30 देशों के बीच एक वीडियो कॉल के बाद मैक्रों ने कहा, "आज सीजफायर पर सहमत होने के लिए रूस साफ तौर पर तैयार नहीं है." फ्रांसीसी नेता के अनुसार, कॉल में शामिल लोगों, जिनमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो शामिल थे, ने मॉस्को के साथ अपनी सीधी बातचीत की जानकारी दी. मैक्रों ने कहा कि मॉस्को ने पिछले वीकेंड जिनेवा में अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के नतीजे में बने अमेरिकी प्लान के बदले हुए वर्शन पर "चर्चा करने की कोई इच्छा" नहीं दिखाई है. मैक्रों ने युद्ध के बाद कीव की सुरक्षा की गारंटी के हिस्से के तौर पर बिना किसी "सीमा" के "मजबूत यूक्रेनी सेना" की मांग की.