मैक्रों ने कही बड़ी बात,'यूक्रेन के साथ सीजफायर को तैयार नहीं है रूस'
रूस ने यूक्रेन से सीजफायर करने के बहुत कम संकेत दिए हैं. फ्रांस ने मॉस्को पर बातचीत के लिए "लगातार दबाव" बनाने की अपील की.
By AFP
Published : November 26, 2025 at 9:42 AM IST
पेरिस: फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को चेतावनी दी कि रूस ने यूक्रेन के साथ सीजफायर करने के बहुत कम संकेत दिए हैं, और मॉस्को पर बातचीत के लिए "लगातार दबाव" बनाने की अपील की.
उनकी यह टिप्पणी लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने की नई कोशिशों के बीच आई है. अमेरिका ने एक 28-पॉइंट प्लान पेश किया है. इसकी आलोचना रूस की मांगों को दोहराने के लिए की गई है. यूक्रेन और यूरोपियन सहयोगी तब से इसमें बदलाव करने पर काम कर रहे हैं.
कीव का समर्थन करने वाले तथाकथित "इच्छुक लोगों के गठबंधन" के 30 देशों के बीच एक वीडियो कॉल के बाद मैक्रों ने कहा, "आज सीजफायर पर सहमत होने के लिए रूस साफ तौर पर तैयार नहीं है."
फ्रांसीसी नेता के अनुसार, कॉल में शामिल लोगों, जिनमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो शामिल थे, ने मॉस्को के साथ अपनी सीधी बातचीत की जानकारी दी.
मैक्रों ने कहा कि मॉस्को ने पिछले वीकेंड जिनेवा में अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के नतीजे में बने अमेरिकी प्लान के बदले हुए वर्शन पर "चर्चा करने की कोई इच्छा" नहीं दिखाई है.
मैक्रों ने युद्ध के बाद कीव की सुरक्षा की गारंटी के हिस्से के तौर पर बिना किसी "सीमा" के "मजबूत यूक्रेनी सेना" की मांग की.
उन्होंने जोर देकर कहा, "जिनेवा में हुई बातचीत से पता चला है कि यूक्रेनी सेना पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए," जो US प्लान के शुरुआती ड्राफ़्ट में बताई गई बातों के उलट है.
सीजफायर की कोशिशों के बावजूद जंग बिना रुके जारी है, कीव में जोरदार धमाके हो रहे हैं. मैक्रों ने कहा, "जबकि रूस ने एक बार फिर शांति के लिए तैयार होने का दिखावा किया, आखिरी घंटों में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर एनर्जी, और यूक्रेनी नागरिकों पर नए हमले हुए."
"जमीन पर असलियत शांति की इच्छा के बिल्कुल उलट है." उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए रूस पर "लगातार दबाव" डाला जाएगा, और कहा, "हम ताकत से यूक्रेन को सपोर्ट करना जारी रखेंगे." अगर 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले से शुरू हुआ युद्ध सीजफायर में खत्म होता है, तो कोएलिशन के कुछ सदस्य भविष्य में रूस के किसी भी हमले को रोकने के लिए एक मल्टीनेशनल सेना भेजने का लक्ष्य रखते हैं.
फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि यूक्रेन के लिए फंडिंग की मांग कर रहे यूरोप में पॉलिटिकल और लीगल रुकावट की वजह से रूस के फ्रीज किए गए एसेट्स पर फैसला "आने वाले दिनों में फाइनल" हो जाएगा. उन्होंने कहा कि फ्रीज किए गए एसेट्स "बहुत जरूरी" हैं और रूस पर "दबाव बनाने का एक तरीका" भी हैं.
मैक्रों ने कहा कि वह एक प्लान बनाने और "एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ने" की US की कोशिशों का सपोर्ट करते हैं जो मंजूर हो. "लेकिन मेन सवाल यह है कि क्या रूस तैयार है या नहीं?"
