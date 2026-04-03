फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दिया जवाब, बोले- 'आप शालीन तो नहीं हैं'
ट्रंप ने मैक्रॉन की पत्नी पर किया था कमेंट. फ्रांस के दूसरे नेताओं ने भी की आलोचना. पढ़ें पूरी खबर.
Published : April 3, 2026 at 5:21 PM IST
नई दिल्ली : फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उनकी शादी के बारे में की गई मजाकिया टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि उनका जवाब देना उचित नहीं था.
व्हाइट हाउस द्वारा यूट्यूब पर संक्षिप्त रूप से पोस्ट किए गए एक वीडियो में, जिसे बाद में हटा दिया गया, ट्रंप ने ईरान में अमेरिकी अभियानों में शामिल न होने के लिए नाटो सहयोगियों की आलोचना करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया.
'Then I call up Macron, whose wife treats him EXTREMELY BADLY' — Trump— RT (@RT_com) April 1, 2026
'He’s still recovering from the RIGHT to the JAW'
Puts on accent as he describes his call with French Prez https://t.co/ZAG8H3NYB6 pic.twitter.com/KJK2NG6w2u
ट्रंप ने मैक्रॉन के बारे में कहा, "हमें उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा."ट्रंप ने पिछले साल के एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा, "मैंने फ्रांस को फोन किया, मैक्रॉन - जिनकी पत्नी उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव करती हैं. अभी भी जबड़े पर लगे एक जोरदार मुक्के से उबर रहे हैं."
इस वीडियो में वियतनाम यात्रा के दौरान ब्रिगिट मैक्रॉन फ्रांसीसी राष्ट्रपति के चेहरे पर धक्का देती हुई दिखाई दे रही थीं. यह टिप्पणी मई 2025 में मैक्रॉन की वियतनाम यात्रा के एक वीडियो की ओर इशारा करती प्रतीत हुई. मैक्रॉन ने पहले इस वीडियो को 'गलत सूचना' बताकर खारिज कर दिया था और कहा था कि वह क्षण हल्के-फुल्के अंदाज में था और दोनों मजाक कर रहे थे.
ट्रंप ने आगे कहा, "और मैंने कहा, 'इमैनुएल, खाड़ी में हमें कुछ मदद चाहिए, भले ही हम बुरे लोगों को खत्म करने और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में रिकॉर्ड बना रहे हैं. हमें कुछ मदद चाहिए. अगर आप कर सकते हैं, तो कृपया तुरंत जहाज भेजें."
ट्रंप ने मैक्रोन की नकल करते हुए इसका जवाब भी दे दिया, उन्होंने कहा, "नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, डोनाल्ड. हम युद्ध जीतने के बाद ऐसा कर सकते हैं."
फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ट्रंप की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे "न तो शालीन हैं और न ही उच्च मानकों के अनुरूप."मैक्रॉन ने पत्रकारों से कहा, "इसलिए मैं उनका जवाब नहीं देने जा रहा हूं- वे जवाब देने लायक नहीं हैं."
फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि इसके बजाय, मध्य पूर्व में "तनाव कम करने की दिशा में काम" और युद्धविराम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.ट्रंप की युद्ध नीति का जिक्र करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा, "बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, और सब कुछ बेतरतीब है."मैक्रॉन ने कहा, "हम सभी को स्थिरता, शांति और सुकून की वापसी चाहिए - यह कोई दिखावा नहीं है!"
समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, इन टिप्पणियों की फ्रांस में व्यापक आलोचना हुई, जिनमें मैक्रोन के विरोधी भी शामिल थे.नेशनल असेंबली की अध्यक्ष येल ब्रौन-पिवेट ने कहा कि ये टिप्पणियां "उचित नहीं" थीं, खासकर वैश्विक संघर्ष के समय में.
उन्होंने कहा, "लोग मर रहे हैं, और हमारे राष्ट्रपति दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं."फ्रांस अनबाउड पार्टी के मैनुअल बोम्पार्ड ने भी इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, मैक्रोन और उनकी पत्नी के बारे में ऐसी टिप्पणियां "बिल्कुल अस्वीकार्य" हैं.फ्रांसीसी दैनिक ले फिगारो ने इस घटना को "एक और विवादास्पद बयानबाजी" बताया.
ट्रंप का नाम लिए बिना, मैक्रॉन ने अमेरिका के बदलते रुख पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, "यह कोई दिखावा नहीं है. हम युद्ध और शांति की बात कर रहे हैं. आइए गंभीर हों और एक दिन जो कहा, उसका परोक्ष खंडन न करें."
उन्होंने सहयोगी देशों के समर्थन की कमी को लेकर हो रही आलोचना का भी खंडन करते हुए कहा, "वे इस बात पर अफसोस जता सकते हैं कि उन्हें मदद नहीं मिल रही है, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं है. हम जल्द से जल्द शांति चाहते हैं."
नाटो के मुद्दे पर, मैक्रॉन ने सार्वजनिक बयानबाजी के माध्यम से गठबंधनों को कमजोर करने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा, "यदि आप हर दिन अपनी प्रतिबद्धताओं पर संदेह पैदा करते हैं, तो आप उनके सार को खोखला कर देते हैं."
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