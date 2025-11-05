ETV Bharat / international

फिलिस्तीन मुक्त के नारों से गूंजी न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की विजय रैली

जैसा कि जेनिथ रिसर्च के संस्थापक भागीदार एडम कार्लसन ने सर्वेक्षण में दर्शाया, न्यूयॉर्क शहर के यहूदी समुदाय में इजराइल और फिलिस्तीन पर राजनीति और दृष्टिकोण के बारे में व्यापक मतभेद हैं.

इसके साथ ही, बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध (बीडीएस) आंदोलन के प्रति उनके दृढ़ समर्थन और इज़राइल को यहूदी राज्य कहने से इनकार करने के कारण, उन्हें अति-दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं, कैपिटल हिल के यहूदी डेमोक्रेट्स और जायोनी कार्यकर्ता समूहों के हमलों का सामना करना पड़ा.

ममदानी को बेंड द आर्क, ज्यूइश वॉइस फॉर पीस (जेवीपी) एक्शन और ज्यूइश फ़ॉर रेशियल एंड इकोनॉमिक जस्टिस (जेएफआरईजे) जैसे प्रगतिशील यहूदी संगठनों से समर्थन और प्रचार मिला. इन संगठनों ने अपनी वेबसाइटों पर बयानों के माध्यम से गाजा युद्ध में इजराइल की भूमिका का विरोध किया है.

ऐतिहासिक रूप से, ममदानी ने इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर एक मजबूत रुख अपनाया है. यहां तक कि उन्होंने बॉडॉइन कॉलेज में स्नातक स्तर के दौरान स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन फिलिस्तीन की एक शाखा की स्थापना भी की थी. एक दशक से भी कम समय बाद, जब ममदानी के नाम को पहचान मिलनी शुरू हुई, तो अल जजीरा के अनुसार, उनका लंबे समय से चला आ रहा बेबाकी से फिलिस्तीन समर्थक रुख उनके मंच के पीछे एक लामबंद करने वाली ताकत बन गया और साथ ही विरोधियों की आलोचना का भी विषय बन गया.

न्यूयॉर्क: न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के समर्थकों ने न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन पैरामाउंट में एकत्रित होकर "फिलिस्तीन मुक्त" के नारे लगाए. समर्थकों ने ममदानी की मेयर पद की जीत का जश्न मनाते हुए जयकारे लगाए.

अल जजीरा के अनुसार, यह समुदाय उम्र और धर्मनिरपेक्ष बनाम रुढ़िवादी व्यवहार के आधार पर स्पष्ट रूप से विभेद करता है, लेकिन जैसे-जैसे ममदानी के एक समर्थक रब्बी ने एएनआई को बताया कि वे एक उज्ज्वल भविष्य की आशा करते हैं. उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम मेयर के यहूदी समर्थक होने के नाते, यह एक ऐसी चीज है जिसे फिलिस्तीन में भी दोहराया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा,"हम ममदानी और न्यूयॉर्क शहर को बधाई देते हैं और जश्न मनाते हैं... हम एक उज्ज्वल और सुंदर भविष्य की आशा करते हैं. हम दुनिया को एक संदेश देने जा रहे हैं और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मुस्लिम मेयर के अधीन रहने वाले यहूदी लोगों का एक उदाहरण दिखाने जा रहे हैं. लोगों को सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि यह कैसे काम कर सकता है. यह फिलिस्तीन में भी और दुनिया के कई हिस्सों में भी काम कर सकता है."

उन्होंने आगे कहा, "हम जश्न मनाते हैं और ममदानी और न्यूयॉर्क शहर को बधाई देते हैं. हमें एक ऐसे सिद्धांतवादी और साहसी व्यक्ति को देखकर खुशी हुई. इसने तमाम धमकियों के बावजूद, फिलिस्तीन में हो रहे अपराधों के बारे में अपनी राय व्यक्त की. हम ममदानी की भावनाओं से सहमत हैं और हम कहते हैं कि फिलिस्तीन में जो कुछ भी हुआ, न केवल पिछले दो वर्षों में, बल्कि पिछले दशकों में, वह आपराधिक है. हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, जब फिलिस्तीन में ये सभी अपराध कथित तौर पर हमारे नाम पर किए जा रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि ममदानी यहूदियों के मित्र हैं, जबकि उन्होंने फिलिस्तीन में इजराइली कार्रवाइयों की आलोचना की थी. उन्होंने कहा, "हम सभी ममदानी को यहूदी लोगों का मित्र मानते हैं क्योंकि उन्होंने कई बार खुद व्यक्त किया है कि वह इजराइल के अपराधों की आलोचना और निंदा क्यों करते हैं... हम एक उज्ज्वल और सुंदर भविष्य की आशा करते हैं. हम दुनिया को एक संदेश भेजने जा रहे हैं और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मुस्लिम मेयर के अधीन रहने वाले यहूदी लोगों का एक उदाहरण दिखाएंगे. लोगों को सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि यह कैसे काम कर सकता है, यह फिलिस्तीन में भी और दुनिया के कई हिस्सों में काम कर सकता है."

न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर, ज़ोहरान ममदानी ने शहर की विविध जड़ों पर ज़ोर देकर अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया, एक आप्रवासी होने पर अपने गर्व को रेखांकित किया, जो 7 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ युगांडा से न्यूयॉर्क शहर चले आए थे.