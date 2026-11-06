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फ्रांस में महंगाई, सैलरी, शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर लाखों की संख्या में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी

फ्रांस में गुरुवार को शिक्षा के लिए ज़्यादा फंडिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए प्रदर्शनकारी ( AP )

By IANS 3 Min Read

पेरिस: फ्रांस में गुरुवार को हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ. इस दौरान लाखों लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे. देश येलो वेस्ट मूवमेंट, ट्रेड यूनियनों, छात्रों और अलग-अलग सेक्टर के मजदूरों की हड़ताल की तैयारी कर रहा है. फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड यूनियनों ने गुरुवार को फ्रांस में ज्यादा सैलरी की मांग और हाई स्कूल प्रोटेस्ट मूवमेंट के सपोर्ट में प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया.

गुरुवार को हुए विरोध प्रदर्शन फ्रांसीसी सांसदों द्वारा 2027 के बजट बिल के पहले भाग को अस्वीकार करने के बाद हुए. यूरो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस सरकार का ओरिजिनल बजट प्रपोजल अब सीनेट के सामने पेश किया जाएगा. इस पर 9 दिसंबर को वोटिंग होगी. इसके बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी इस कानून को नेशनल असेंबली में दोबारा पेश करने से पहले समझौता कराने की कोशिश करेगी.