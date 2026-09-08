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विरोध के चलते एफिल टॉवर बंद, हिंदू डेलिगेशन के समय महिला कर्मी को हटाने का मामला

लंदन: फ्रांस के मशहूर एफिल टॉवर को सोमवार को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया. एफिल टॉवर को बंद करने की वजह यहां के स्टाफ का विरोध-प्रदर्शन था. कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शनिवार को एक हिंदू धार्मिक ग्रुप BAPS(Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) के दौरे के समय महिला कर्मचारी को 'हटने' के लिए कहा गया. इनकी जगह पुरुष कर्मचारी को खड़ा करने को कहा गया.

यूरोन्यूज ने सोमवार को बताया कि यह घटना शनिवार को BAPS (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था) से जुड़े करीब 100 लोगों के दौरे के दौरान हुई. यूनियन की प्रतिनिधि डायने डेवॉइन ने फ्रेंच टीवी को बताया कि शनिवार को एक दौरे के दौरान 'डेलीगेशन के गुजरने पर महिला वर्कर्स को उनकी जगह से हटा दिया गया था.' रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एफिल टॉवर के कर्मचारियों ने एक बयान में इसे 'प्रोफेशनल निर्देश' बताया है, जिसके कारण महिला कर्मचारियों को उनके लिंग के कारण किनारे कर दिया गया, उनकी जगह किसी और को रख लिया गया और उन्हें गायब कर दिया गया.

इस घटना को लेकर एफिल टॉवर के कर्मियों में बेहद नाराजगी है. वहीं, मामला बढ़ने पर फ्रांस के राजनेताओं ने भी इसकी आलोचना की है. वहीं, तूल पकड़ता देख पेरिस प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. टावर चलाने वाली कंपनी (SETE) ने माना है कि हिंदू डेलीगेशन ने ट्रिप को इस तरह से ऑर्गनाइज करने की मांग की थी ताकि 'महिलाओं के साथ बातचीत' कम हो, और कहा कि 'इन शर्तों को नहीं मानना ​​चाहिए था.'

इस बीच, पेरिस में BAPS हिंदू मंदिर ने एक बयान जारी कर 'किसी भी तरह की तकलीफ या परेशानी' के लिए माफी मांगी है. सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हम बताई गई चिंताओं को समझते हैं और उन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं. हमारे डेलीगेशन को देखते हुए, यह विजिट एफिल टॉवर टीमों के साथ मिलकर, नॉर्मल खुलने के समय की शुरुआत में ऑर्गनाइज की गई थी, ताकि दूसरे विजिटर्स के लिए किसी भी तरह की परेशानी को जितना हो सके कम किया जा सके.