चीन जाने वाले प्यारे पांडा को फ्रांस ने अलविदा कहा

पेरिस से बीजिंग की डिप्लोमैटिक दोस्ती की निशानी बने थे. अब फ्रांस ने चीन जाने वाले प्यारे पांडा को अलविदा कहा.

panda diplomacy
फ्रांस ने चीन जाने वाले प्यारे पांडा को अलविदा कहा. (AFP)
By AFP

Published : November 25, 2025 at 3:55 PM IST

सेंट-एग्नन-सुर-चेर: सेंट्रल फ्रांस के एक चिड़ियाघर में दो पांडा मंगलवार को चीन लौटेंगे, क्योंकि मादा पांडा को किडनी फेलियर का पता चला है, जिसे आखिरी विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग आए.

हुआन हुआन और उनके पार्टनर युआन जी 2012 में चीन के "पांडा डिप्लोमेसी" प्रोग्राम के तहत ब्यूवल चिड़ियाघर आए थे. इसके तहत काले और सफेद भालुओं को सॉफ्ट-पावर एंबेसडर के तौर पर दुनिया भर में भेजा जाता है.

दोनों 17 साल के पांडा जनवरी 2027 तक फ्रांस में रहने वाले थे, लेकिन वे मंगलवार को चेंगदू पांडा सैंक्चुअरी में अपना रिटायरमेंट बिताने के लिए चीन लौट आएंगे, और अपने पीछे कुछ पक्के फैंस छोड़ जाएंगे.

200 से ज़्यादा शुभचिंतक रविवार को ठंड और बारिश की परवाह किए बिना "बॉन वॉयेज" कहने आए. इसमें एक कपल भी शामिल था, जिसने सिर से पैर तक पांडा-थीम वाले कपड़े पहने थे, और उनका कहना है कि 2012 में उनके आने के बाद से वे "हजार से ज़्यादा बार" भालुओं से मिल चुके हैं.

पैट्रिस कोलोम्बेल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, और उनकी पत्नी वेरोनिक, जो एक सेकेंडरी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हैं, ने AFP को बताया कि वे उन्हें विदा करने का मौका नहीं छोड़ते.

दक्षिण-पश्चिम शहर बोर्डो से आए कपल ने AFP को बताया, "वे पहले पांडा हैं जिन्हें हमने जाना है. हम उन्हें अलविदा कहने के लिए वहां होना चाहते थे." हुआन हुआन और युआन जी को मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे (1130 GMT) की फ़्लाइट के लिए भारी पुलिस सुरक्षा में पेरिस-चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट ले जाया जाएगा.

गौर करें तो इस जोड़ी ने फ्रांस में तीन बच्चे दिए. देश में ऐसा करने वाले पहले पांडा और सेंट-एग्नन-सुर-चेर के ब्यूवल ज़ू में स्टार अट्रैक्शन बन गए, जहां 2023 में लगभग दो मिलियन विजिटर्स आए.

ज़ू डायरेक्टर रोडोल्फ डेलॉर्ड के अनुसार, उन्हें चीन वापस भेजने का फ़ैसला हुआन हुआन को क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ होने के बाद आया. यह उसकी उम्र के आसपास के भालुओं में एक आम बीमारी है. डेलॉर्ड ने कहा कि यह कदम "थोड़ी उदासी" के साथ आया.

लेकिन डेलॉर्ड ने कहा कि 2021 में पैदा हुए जुड़वां बच्चों के अभी ब्यूवल में ही रहने की उम्मीद है, और उन्हें उम्मीद है कि ज़ू की चीन के साथ पार्टनरशिप 2027 के बाद भी जारी रहेगी.

बच्चों में सबसे बड़ा, युआन मेंग, 2023 में फ्रांस छोड़कर अपने पैतृक चीन चला गया. पांडा कीपर डेल्फ़िन पोवरो के लिए, उनका जाना केयरटेकर्स के लिए "बहुत मुश्किल" होगा, जिनका भालुओं के साथ एक मजबूत रिश्ता बन गया है.

उन्होंने कहा, "हमने यहां फ्रांस में एक बच्चे पांडा के जन्म का पहला अनुभव किया." "यह याद हमारे दिलों में हमेशा रहेगी."

पिछले साल बड़े पांडा को खतरे में पड़ी प्रजातियों की ग्लोबल लिस्ट में "खतरे में" से "कमजोर" कर दिया गया था. चीन के बाहर सिर्फ लगभग 20 ज़ू में पांडा हैं, जो बीजिंग की डिप्लोमैटिक दोस्ती की निशानी बन गए हैं.

चीन दशकों से तथाकथित "पांडा डिप्लोमेसी" का इस्तेमाल कर रहा है. इसमें भालुओं को सॉफ्ट-पावर एंबेसडर के तौर पर दुनिया भर में भेजा जाता है. 1972 में, उसने US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के कम्युनिस्ट देश के ऐतिहासिक दौरे के बाद वॉशिंगटन को पांडा का एक जोड़ा गिफ्ट किया था.

