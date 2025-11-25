ETV Bharat / international

चीन जाने वाले प्यारे पांडा को फ्रांस ने अलविदा कहा

फ्रांस ने चीन जाने वाले प्यारे पांडा को अलविदा कहा. ( AFP )

सेंट-एग्नन-सुर-चेर: सेंट्रल फ्रांस के एक चिड़ियाघर में दो पांडा मंगलवार को चीन लौटेंगे, क्योंकि मादा पांडा को किडनी फेलियर का पता चला है, जिसे आखिरी विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग आए.

हुआन हुआन और उनके पार्टनर युआन जी 2012 में चीन के "पांडा डिप्लोमेसी" प्रोग्राम के तहत ब्यूवल चिड़ियाघर आए थे. इसके तहत काले और सफेद भालुओं को सॉफ्ट-पावर एंबेसडर के तौर पर दुनिया भर में भेजा जाता है.

दोनों 17 साल के पांडा जनवरी 2027 तक फ्रांस में रहने वाले थे, लेकिन वे मंगलवार को चेंगदू पांडा सैंक्चुअरी में अपना रिटायरमेंट बिताने के लिए चीन लौट आएंगे, और अपने पीछे कुछ पक्के फैंस छोड़ जाएंगे.

200 से ज़्यादा शुभचिंतक रविवार को ठंड और बारिश की परवाह किए बिना "बॉन वॉयेज" कहने आए. इसमें एक कपल भी शामिल था, जिसने सिर से पैर तक पांडा-थीम वाले कपड़े पहने थे, और उनका कहना है कि 2012 में उनके आने के बाद से वे "हजार से ज़्यादा बार" भालुओं से मिल चुके हैं.

पैट्रिस कोलोम्बेल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, और उनकी पत्नी वेरोनिक, जो एक सेकेंडरी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हैं, ने AFP को बताया कि वे उन्हें विदा करने का मौका नहीं छोड़ते.

दक्षिण-पश्चिम शहर बोर्डो से आए कपल ने AFP को बताया, "वे पहले पांडा हैं जिन्हें हमने जाना है. हम उन्हें अलविदा कहने के लिए वहां होना चाहते थे." हुआन हुआन और युआन जी को मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे (1130 GMT) की फ़्लाइट के लिए भारी पुलिस सुरक्षा में पेरिस-चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट ले जाया जाएगा.

गौर करें तो इस जोड़ी ने फ्रांस में तीन बच्चे दिए. देश में ऐसा करने वाले पहले पांडा और सेंट-एग्नन-सुर-चेर के ब्यूवल ज़ू में स्टार अट्रैक्शन बन गए, जहां 2023 में लगभग दो मिलियन विजिटर्स आए.