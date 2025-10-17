ETV Bharat / international

ट्रंप के पूर्व NSA जॉन बोल्टन पर गोपनीय दस्तावेजों के दुरुपयोग के आरोप, कार्यकाल के दौरान किए लीक

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) और अब उनके विरोधी जॉन बोल्टन पर मैरीलैंड में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने अभियोग लगाया है. जानकारी के मुताबिक जॉन बोल्टन पर गोपनीय दस्तावेज के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है. सीएनएन के मुताबिक बोल्टन ने अपने कार्यकाल के दौरान इन दस्तावेजों को अवैध तरीके से अपने पास रखा.

संघीय ग्रैंड जूरी ने बोल्टन पर 18 आरोप लगाए हैं, जिनमें राष्ट्रीय रक्षा सूचना के प्रसारण के आठ मामले और राष्ट्रीय रक्षा सूचना को अपने पास रखने के 10 मामले शामिल हैं. सीएनएन की खबरों के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, बोल्टन ने 'अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में एक हजार से ज़्यादा पन्नों की जानकारी' दो अनधिकृत व्यक्तियों के साथ शेयर की. वहीं, अभियोजकों ने कहा कि दोनों संदिग्ध उनके परिवार के सदस्य थे और 'उनके पास गोपनीय जानकारी तक पहुंचने का अधिकार नहीं था.'

इस गर्मी में, एफबीआई एजेंटों ने बोल्टन के मैरीलैंड स्थित आवास और वाशिंगटन, डीसी स्थित कार्यालय पर तलाशी वारंट जारी किया. अदालती रिकॉर्ड बताते हैं कि एजेंटों ने 'गुप्त', 'गोपनीय' और 'गोपनीय' लेबल वाले कई दस्तावेज जब्त किए, जिनमें सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित कुछ दस्तावेज भी शामिल थे.

बता दें, यह मामला उस समय सामने आया, जब FBI ने उनके घर की तलाशी ली और गोपनीय दस्तावेज उनके हाथ लगे. बोल्टन राष्ट्रपति ट्रंप के अधीन काम करते थे और बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था. बोल्टन के शुक्रवार तक ग्रीनबेल्ट स्थित संघीय अदालत में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने की उम्मीद है. उनका मामला न्यायाधीश थियोडोर डी. चुआंग को सौंपा गया है, जिन्हें 2014 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस पीठ में नियुक्त किया था.