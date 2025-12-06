ETV Bharat / international

पेंटागन के पूर्व अफसर का बड़ा बयान, कहा- 'आसिम मुनीर को किया जाए गिरफ्तार, भारत से माफी मांगे अमेरिका'

अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रुबिन ने पाकिस्तान पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका को उसे आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित करना चाहिए.

Pakistans CDF Asim Munir showing a wonderful thing to US President Donald Trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अद्भुत चीज दिखाते हुए पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर (file photo- whitehouse.gov)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 6, 2025 at 9:46 PM IST

वॉशिंगटन: पाकिस्तान पर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के रुख की अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रिश्ते रखने के पीछे कोई तर्क नहीं है. इतना ही नहीं उन्होंने पाकिस्तान के नए बने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जून महीने में वॉइट हाउस दौरे को लेकर भी आपत्ति जताई.

उनका कहना था कि आसिम मुनीर को अमेरिका आने पर सम्मान दिए जाने के स्थान पर गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रुबिन ने कहा कि पाकिस्तान को आतंक को पोषित करने वाला देश घोषित कर देना चाहिए.

पाक को आतंकी देश घोषित किया जाए
रुबिन ने कहा, 'अमेरिका का पाकिस्तान के साथ दोस्ती के पीछे कोई रणनीतिक तर्क नहीं है. इसे आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए. वहीं यदि आसिम मुनीर अमेरिका आते हैं, तो उनको सम्मान देने की जगह गिरफ्तार कर लेना चाहिए.' इसके अलावा रुबिन ने अमेरिका को भारत के साथ किए गए अपने कामों के लिए माफी मांगने की भी बात कही.

भारत से माफी मांगें ट्रंप
रुबिन ने कहा कि हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माफी मांगना पसंद नहीं करते. परंतु अमेरिकी हित एक आदमी के अहंकार से ऊपर है. उन्होंने कहा कि हमें पर्दे के पीछे शांत डिप्लोमेसी की जरूरत है और जिस तरह हमने पिछले साल भारत के साथ व्यवहार किया है, 'अमेरिका से अधिक मुखर माफी मांगने की जरूरत है. राष्ट्रपति ट्रंप माफी मांगना पसंद नहीं करते, लेकिन अमेरिका, दुनिया के लोकतंत्रों के हित एक आदमी के दंभ से कहीं ज्यादा जरूरी हैं.'

ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की मांग
पूर्व पेंटागन अधिकारी ने भारत और रूस के बीच रिश्तों पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर कहा, 'जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को एक साथ लाया, उसके लिए वह नोबेल पुरस्कार पाने के हकदार हैं.'

पुतिन के भारतीय दोरे को पॉजिटिव बताया
उन्होंने कहा, 'रूस के नजरिए से, यह दौरा बहुत पॉजिटिव है. भारत ने व्लादिमीर पुतिन को ऐसा सम्मान दिया है जो उन्हें दुनिया में कहीं और काफी मुश्किल से मिलेगा.

