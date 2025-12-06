ETV Bharat / international

पेंटागन के पूर्व अफसर का बड़ा बयान, कहा- 'आसिम मुनीर को किया जाए गिरफ्तार, भारत से माफी मांगे अमेरिका'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अद्भुत चीज दिखाते हुए पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर ( file photo- whitehouse.gov )

वॉशिंगटन: पाकिस्तान पर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के रुख की अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रिश्ते रखने के पीछे कोई तर्क नहीं है. इतना ही नहीं उन्होंने पाकिस्तान के नए बने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जून महीने में वॉइट हाउस दौरे को लेकर भी आपत्ति जताई. उनका कहना था कि आसिम मुनीर को अमेरिका आने पर सम्मान दिए जाने के स्थान पर गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रुबिन ने कहा कि पाकिस्तान को आतंक को पोषित करने वाला देश घोषित कर देना चाहिए. पाक को आतंकी देश घोषित किया जाए

रुबिन ने कहा, 'अमेरिका का पाकिस्तान के साथ दोस्ती के पीछे कोई रणनीतिक तर्क नहीं है. इसे आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए. वहीं यदि आसिम मुनीर अमेरिका आते हैं, तो उनको सम्मान देने की जगह गिरफ्तार कर लेना चाहिए.' इसके अलावा रुबिन ने अमेरिका को भारत के साथ किए गए अपने कामों के लिए माफी मांगने की भी बात कही.