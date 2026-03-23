तुलसी गबार्ड के बयान से पाकिस्तान में खलबली, पूर्व राजनयिक बासित ने भारत को दी गीदड़भभकी
अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड के बयान से पाकिस्तान में घबराहट दिखने लगी है. पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित की गीदड़भभकी इसका साफ संकेत है.
Published : March 23, 2026 at 4:14 PM IST
नई दिल्ली: अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड के हालिया बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है. गबार्ड के बयान पर टिप्पणी करते हुए पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक अब्दुल बासित ने भारत को लेकर दुस्साहसपूर्ण बयान दे डाला. एक टीवी शो के दौरान बासित ने कहा कि अगर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर हमला होता है, तो नई दिल्ली और मुंबई जैसे भारतीय शहरों पर हमला करना पाकिस्तान का "पूर्व-निर्धारित कदम" (default move) होना चाहिए.
भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने पाकिस्तानी चैनल ABN न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये गीदड़भभकी दी. वह पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में यूएस नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड की बातों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे.
बासित ने कहा, "अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर हमला नहीं करेगा. अगर हम मान भी लें कि किसी काल्पनिक स्थिति में, अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है, तो भी हम जवाबी हमला नहीं कर पाएंगे क्योंकि अमेरिका हमारी न्यूक्लियर रेंज में नहीं आता है. (टीवी एंकर से पूछते हुए) आपको क्या लगता है तब हमारा विकल्प क्या होगा? भारत." उन्होंने आगे कहा, "अगर कोई हम पर बुरी नजर डालेगा, तो हम बिना सोचे-समझे भारत में मुंबई और नई दिल्ली पर हमला कर देंगे."
तुलसी गबार्ड ने हाल ही में पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि यह अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है. हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सामने 2026 का एनुअल थ्रेट असेसमेंट पेश करते हुए, गबार्ड ने कहा था कि पाकिस्तान उन देशों में से है जो “न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड के साथ नए एडवांस्ड या ट्रेडिशनल मिसाइल डिलीवरी सिस्टम की एक सीरीज पर शोध और विकास कर रहे हैं, जो हमारे देश को रेंज में ला सकते हैं."
बासित ने यह भी कहा कि गबार्ड का 'पाकिस्तान विरोधी' नजरिया सबको पता है. उन्होंने आगे कहा, “पाकिस्तान की रोकथाम भारत के लिए है… तुलसी गबार्ड ने हमारी मिसाइलें देखीं, लेकिन भारत की अग्नि-5 और अग्नि-6 नहीं… वे भारत को उस तरह नहीं देखतीं जैसे वह पाकिस्तान को देखती हैं."
पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक बासित के बयान पर टिप्पणी करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए हमलों से घबरा गया है और अपना मानसिक संतुलन खो चुका है."
गबार्ड के बयान के बाद, पाकिस्तान ने तुरंत अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि उसकी मिसाइल क्षमताएं 'पूरी तरह से रक्षात्मक हैं.' पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, "पाकिस्तान की सामरिक क्षमताएं पूरी तरह से रक्षात्मक हैं और इनका उद्देश्य देश की रक्षा करना और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना है."
तुलसी गबार्ड की चेतावनी
तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी सीनेट में कहा था कि पाकिस्तान ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है, जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह कार्यक्रम जारी रहा तो वह जल्द ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) विकसित कर लेगा.
रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के लिए अमेरिकी थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ पाकिस्तान को भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान "दक्षिण एशिया से परे लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम मिसाइल सिस्टम विकसित करने पर काम कर रहा है. अगर यह जारी रहा तो वह आईसीबीएम हासिल कर सकता है जिसका निशाना अमेरिका होगा.
गबार्ड ने सीनेट की खुफिया समिति के सामने कहा, "पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम हैं. अगर यह प्रोग्राम जारी रहा तो पाकिस्तान जल्द ही आईसीबीएम विकसित कर लेगा."
वैसे तो पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम भारत पर केंद्रित रहा है, लेकिन अमेरिका को आशंका है कि पाकिस्तान अब यह दायरा बढ़ा रहा है जिसका उद्देश्य अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकना है. कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान द्वारा आईसीबीएम विकसित करने का उद्देश्य अमेरिका को उसके परमाणु भंडार पर हमला करने से रोकना हो सकता है.
पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम
पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं. परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइलें मुख्य रूप से भारत को लक्षित करने के लिए विकसित की गई हैं. पाकिस्तान के शाहीन-III मिसाइल की रेंज 2,750 किमी है, जिसकी रेंज में पूरा भारत आ सकता है. यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है.
इसी प्रकार, अबाबील मिसाइल की रेंज लगभग 2,200 किमी है जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक से लैस है. गौरी मिसाइल की रेंज 1,250 किमी है.
आईसीबीएम की रेंज
आईसीबीएम की रेंज 5,500 किमी से अधिक होती है. जबकि अमेरिका की मुख्य भूमि पर हमला करने के लिए लगभग 10,000 किमी क्षमता वाली मिसाइल की जरूरत होगी.
भारत पहले ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर चुका है. भारत की अग्नि-V मिसाइल की रेंज 5,000 किमी से अधिक है. अमेरिका इसे अपने लिए खतरा नहीं मानता क्योंकि यह अमेरिका तक नहीं पहुंचती.
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