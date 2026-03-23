ETV Bharat / international

तुलसी गबार्ड के बयान से पाकिस्तान में खलबली, पूर्व राजनयिक बासित ने भारत को दी गीदड़भभकी

नई दिल्ली: अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड के हालिया बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है. गबार्ड के बयान पर टिप्पणी करते हुए पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक अब्दुल बासित ने भारत को लेकर दुस्साहसपूर्ण बयान दे डाला. एक टीवी शो के दौरान बासित ने कहा कि अगर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर हमला होता है, तो नई दिल्ली और मुंबई जैसे भारतीय शहरों पर हमला करना पाकिस्तान का "पूर्व-निर्धारित कदम" (default move) होना चाहिए.

भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने पाकिस्तानी चैनल ABN न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये गीदड़भभकी दी. वह पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में यूएस नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड की बातों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे.

बासित ने कहा, "अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर हमला नहीं करेगा. अगर हम मान भी लें कि किसी काल्पनिक स्थिति में, अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है, तो भी हम जवाबी हमला नहीं कर पाएंगे क्योंकि अमेरिका हमारी न्यूक्लियर रेंज में नहीं आता है. (टीवी एंकर से पूछते हुए) आपको क्या लगता है तब हमारा विकल्प क्या होगा? भारत." उन्होंने आगे कहा, "अगर कोई हम पर बुरी नजर डालेगा, तो हम बिना सोचे-समझे भारत में मुंबई और नई दिल्ली पर हमला कर देंगे."

तुलसी गबार्ड ने हाल ही में पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि यह अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है. हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सामने 2026 का एनुअल थ्रेट असेसमेंट पेश करते हुए, गबार्ड ने कहा था कि पाकिस्तान उन देशों में से है जो “न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड के साथ नए एडवांस्ड या ट्रेडिशनल मिसाइल डिलीवरी सिस्टम की एक सीरीज पर शोध और विकास कर रहे हैं, जो हमारे देश को रेंज में ला सकते हैं."

बासित ने यह भी कहा कि गबार्ड का 'पाकिस्तान विरोधी' नजरिया सबको पता है. उन्होंने आगे कहा, “पाकिस्तान की रोकथाम भारत के लिए है… तुलसी गबार्ड ने हमारी मिसाइलें देखीं, लेकिन भारत की अग्नि-5 और अग्नि-6 नहीं… वे भारत को उस तरह नहीं देखतीं जैसे वह पाकिस्तान को देखती हैं."

पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक बासित के बयान पर टिप्पणी करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए हमलों से घबरा गया है और अपना मानसिक संतुलन खो चुका है."

गबार्ड के बयान के बाद, पाकिस्तान ने तुरंत अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि उसकी मिसाइल क्षमताएं 'पूरी तरह से रक्षात्मक हैं.' पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, "पाकिस्तान की सामरिक क्षमताएं पूरी तरह से रक्षात्मक हैं और इनका उद्देश्य देश की रक्षा करना और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना है."

तुलसी गबार्ड की चेतावनी

तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी सीनेट में कहा था कि पाकिस्तान ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है, जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह कार्यक्रम जारी रहा तो वह जल्द ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) विकसित कर लेगा.