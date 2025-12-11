ETV Bharat / international

ISI के पूर्व हेड को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई, इमरान खान के समय कर रहे थे काम

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की ताकतवर इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के पूर्व हेड को सरकारी सीक्रेट्स के उल्लंघन और अधिकार का गलत इस्तेमाल करने के आरोपों में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है. इस बात की जानकारी देश की सेना ने गुरुवार को दी. सेना ने बताया कि यह सजा एक मिलिट्री कोर्ट ने सुनाई है.

सेना की पब्लिसिटी विंग ने एक बयान में कहा कि फैज हमीद, जो जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समय काम कर रहे थे, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल होने और लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का भी दोषी ठहराया गया है.

फैज हमीद पर आरोप

2023 में पब्लिश हुए सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फैज हमीद पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने और एक प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर के बिजनेस पर छापामारी करने का आरोप है. इंटेलिजेंस चीफ को पाकिस्तानी मिलिट्री में दूसरा सबसे ताकतवर पद माना जाता है.

बयान में कहा गया है, "लंबी और मेहनत वाली कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को सभी आरोपों में दोषी पाया गया है और कोर्ट ने उसे 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है, जिसे 11 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है."