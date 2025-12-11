ETV Bharat / international

ISI के पूर्व हेड को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई, इमरान खान के समय कर रहे थे काम

ISI के पूर्व हेड को सरकारी सीक्रेट्स के उल्लंघन और अधिकार का गलत इस्तेमाल करने के आरोपों में सजा सुनाई गई है.

Former Pakistan spy chief sentenced to 14 years in prison
ISI के पूर्व हेड फैज हमीद (फाइल फोटो (ISPR Via Dawn))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की ताकतवर इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के पूर्व हेड को सरकारी सीक्रेट्स के उल्लंघन और अधिकार का गलत इस्तेमाल करने के आरोपों में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है. इस बात की जानकारी देश की सेना ने गुरुवार को दी. सेना ने बताया कि यह सजा एक मिलिट्री कोर्ट ने सुनाई है.

सेना की पब्लिसिटी विंग ने एक बयान में कहा कि फैज हमीद, जो जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समय काम कर रहे थे, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल होने और लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का भी दोषी ठहराया गया है.

फैज हमीद पर आरोप
2023 में पब्लिश हुए सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फैज हमीद पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने और एक प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर के बिजनेस पर छापामारी करने का आरोप है. इंटेलिजेंस चीफ को पाकिस्तानी मिलिट्री में दूसरा सबसे ताकतवर पद माना जाता है.

बयान में कहा गया है, "लंबी और मेहनत वाली कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को सभी आरोपों में दोषी पाया गया है और कोर्ट ने उसे 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है, जिसे 11 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है."

इमरान खान के सपोर्टर थे हमीद
एक्सपर्ट्स का कहना है कि फैज हमीद इमरान खान के कट्टर सपोर्टर थे, जिन्हें कुछ टॉप अधिकारियों का सपोर्ट खोने के बाद नो-कॉन्फिडेंस वोट में हटा दिया गया था. एक जनरल जिन्हें कभी आर्मी चीफ के प्रतिष्ठित पद का दावेदार माना जाता था, फैज हमीद ने खान के सत्ता खोने के कुछ महीने बाद ही अर्ली रिटायरमेंट ले लिया था.

बाद में उन पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट का उल्लंघन करने के कई मामलों में आरोप लगे और उनसे सभी रैंक छीन ली गईं. फैज हमीद को अफगान तालिबान का करीबी माना जाता था और अगस्त 2021 में उनके सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहा था कि सत्ता में उनकी वापसी ठीक रहेगी.

