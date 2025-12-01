ETV Bharat / international

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की पार्टी के नेता इस्लामाबाद HC के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फाउंडर इमरान खान. ( IANS (File) )

पेशावर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सभी सांसद मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे. ये सभी नेता और कार्यकर्ता अदियाला जेल से अपने नेता की रिहाई की मांग करेंगे. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी का प्रोटेस्ट: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने घोषणा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद, पार्टी के नेता रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी जेल में बंद अपने नेता से मिलेंगे. 73 साल के खान 2023 से कई मामलों के सिलसिले में अदियाला जेल में बंद हैं, जब उन्हें उसी साल अगस्त में पहली बार गिरफ्तार किया गया था. यहां सीएम हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक खान को 4 नवंबर से "पूरी तरह से आइसोलेशन" में रखा गया है. इसके साथ ही और किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि न तो खान की बहनों, न ही पार्टी लीडरशिप, न ही वकीलों, न ही डॉक्टरों को मिलने की इजाजत दी जा रही है. इससे वह असल में पूरी तरह से अकेले कैद में हैं, और स्थिति को "बहुत चिंताजनक" बताया. "हम IHC में विरोध प्रदर्शन करेंगे": अफरीदी ने घोषणा की कि मंगलवार को सभी सांसद सबसे पहले IHC जाएंगे और कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि उनके आदेश के बावजूद मुख्यमंत्री को खान से मिलने नहीं दिया गया. अफरीदी ने कहा, "यह साफ तौर पर कोर्ट की अवमानना ​​है. हम IHC में विरोध प्रदर्शन करेंगे." इसके बाद सांसद खान से मिलने और उनके नेता की बहनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अदियाला जेल जाएंगे. खान की बहन अलीमा खान ने 28 नवंबर को अपने भाई से मिलने की इजाजत न देने के लिए अदियाला जेल सुपरिटेंडेंट और दूसरों के खिलाफ IHC में कोर्ट की अवमानना ​​की याचिका दायर की थी.