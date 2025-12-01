पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की पार्टी के नेता इस्लामाबाद HC के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे
इमरान की बहन ने भाई से मिलने की इजाजत न मिलने पर अदियाला जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ IHC में कोर्ट की अवमानना पिटीशन फाइल की.
By PTI
Published : December 1, 2025 at 9:26 AM IST
पेशावर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सभी सांसद मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे. ये सभी नेता और कार्यकर्ता अदियाला जेल से अपने नेता की रिहाई की मांग करेंगे.
खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी का प्रोटेस्ट: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने घोषणा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद, पार्टी के नेता रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी जेल में बंद अपने नेता से मिलेंगे. 73 साल के खान 2023 से कई मामलों के सिलसिले में अदियाला जेल में बंद हैं, जब उन्हें उसी साल अगस्त में पहली बार गिरफ्तार किया गया था.
यहां सीएम हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक खान को 4 नवंबर से "पूरी तरह से आइसोलेशन" में रखा गया है. इसके साथ ही और किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.
उन्होंने कहा कि न तो खान की बहनों, न ही पार्टी लीडरशिप, न ही वकीलों, न ही डॉक्टरों को मिलने की इजाजत दी जा रही है. इससे वह असल में पूरी तरह से अकेले कैद में हैं, और स्थिति को "बहुत चिंताजनक" बताया.
"हम IHC में विरोध प्रदर्शन करेंगे": अफरीदी ने घोषणा की कि मंगलवार को सभी सांसद सबसे पहले IHC जाएंगे और कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि उनके आदेश के बावजूद मुख्यमंत्री को खान से मिलने नहीं दिया गया. अफरीदी ने कहा, "यह साफ तौर पर कोर्ट की अवमानना है. हम IHC में विरोध प्रदर्शन करेंगे."
इसके बाद सांसद खान से मिलने और उनके नेता की बहनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अदियाला जेल जाएंगे. खान की बहन अलीमा खान ने 28 नवंबर को अपने भाई से मिलने की इजाजत न देने के लिए अदियाला जेल सुपरिटेंडेंट और दूसरों के खिलाफ IHC में कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की थी.
उन्होंने अफरीदी की मौजूदगी में याचिका दायर की. याचिका में IHC के 24 मार्च के आदेश का जिक्र किया गया था. इसमें कोर्ट ने 73 साल के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए हफ्ते में दो बार मिलने का शेड्यूल फिर से शुरू कर दिया था.
“हम इमरान खान की जिंदगी का सबूत मांगते हैं”: शुक्रवार शाम को एक सोशल मीडिया पोस्ट में, खान के बेटे कासिम खान ने सरकार से इस बात का सबूत मांगा कि उनके पिता जिंदा हैं. कासिम खान ने कहा, “हम इमरान खान की जिंदगी का सबूत मांगते हैं.” यह बात तब सामने आई जब क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की जेल में हत्या के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि करीब एक महीने से न तो उनके परिवार वालों को और न ही उनके वकीलों और पार्टी के लोगों को उनसे मिलने दिया गया.
“अदियाला जेल में पूरी तरह से ठीक हैं इमरान”: गुरुवार को, खान की मेडिकल कंडीशन के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को खारिज करते हुए, अदियाला जेल अधिकारियों ने कहा कि वह “अदियाला जेल के अंदर पूरी तरह से ठीक हैं।”
अदियाला जेल प्रशासन ने एक बयान में कहा, “PTI लीडरशिप को इमरान खान की सेहत के बारे में बता दिया गया है. PTI चीफ को सभी जरूरी देखभाल दी जा रही है.” अलीमा और अफरीदी दोनों 16 घंटे लंबे धरने का हिस्सा थे, जो 27 नवंबर को शुरू हुआ था और 28 नवंबर को सुबह खत्म हो गया था, जब उन्हें खान से मिलने नहीं दिया गया.
अफरीदी ने पिछले महीने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के तौर पर अली अमीन गनाडापुर की जगह ली थी और ऐलान किया था कि उनकी पहली प्राथमिकता क्रिकेटर से नेता बने पूर्व क्रिकेटर को जेल से बाहर निकालना है. PTI ने मांग की है कि सरकार खान की मीटिंग्स पर लगी बिना बताए रोक हटाए और तुरंत पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के बीच मीटिंग का इंतजाम करे.
