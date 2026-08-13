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नेपाल के पूर्व PM देउबा इलाज कराने के बाद लौटे स्वदेश, Gen-Z प्रोटेस्ट में भीड़ ने की थी बेरहमी से पिटाई

80 वर्षीय देउबा अपनी पत्नी और पूर्व मंत्री आरज़ू राणा देउबा के साथ 25 फरवरी को इलाज के लिए सिंगापुर गए थे.

Former Nepal PM
नेपाल के पूर्व PM शेर बहादुर देउबा. (ANI)
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By ANI

Published : August 13, 2026 at 4:49 PM IST

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काठमांडू (नेपाल): नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, गुरुवार को काठमांडू लौट आए. यहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. 80 वर्षीय देउबा अपनी पत्नी और पूर्व मंत्री आरज़ू राणा देउबा के साथ 25 फरवरी को इलाज के लिए सिंगापुर गए थे. पिछले साल 9 सितंबर को Gen-Z विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने उनकी बेरहमी से पिटाई की थी. वह और आरज़ू राणा देउबा गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

इलाज के लिए लगभग छह महीने विदेश में रहने के बाद काठमांडू पहुंचे देउबा ने देश और पार्टी की एकजुटता का आह्वान किया. गुरुवार को जारी एक बयान में देउबा ने कहा कि वह "सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए" लौटे हैं. उन्होंने पिछली कड़वाहट और दुश्मनी के जख्मों को भरने तथा बदले की भावना के बजाय मेल-मिलाप का रास्ता चुनने की अपील की.

देउबा ने कहा कि नेपाली कांग्रेस ने युवा पीढ़ी द्वारा मांगे गए बदलावों को स्वीकार कर लिया है. पिछले साल सितंबर में हुए जेन-जी आंदोलन का जिक्र करते हुए देउबा ने कहा कि उन्होंने इसकी जायज मांगों को पूरा करने का समर्थन किया था. हालांकि, उन्होंने कहा कि बदलाव का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि पिछली पीढ़ियों के संघर्षों, बलिदानों और योगदानों को एक असफलता के रूप में दिखाया जाए.

त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देउबा का इंतजार करते हुए नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिमलेंद्र निधि ने एएनआई से कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल होने के बाद इलाज के लिए विदेश गए थे. पूर्व गृह मंत्री रहे निधि ने पार्टी के भीतर चल रहे इन घटनाक्रमों को नेपाल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक सकारात्मक संकेत बताया.

निधि ने कहा, "नेपाल में बहुत अच्छा संकेत दिख रहा है. लोकतांत्रिक समाज और लोकतांत्रिक गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं. नेपाली कांग्रेस के इस सम्मेलन के माध्यम से पार्टी मजबूत व एकजुट होगी और नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक ताकत के रूप में फिर से पूरी ताकत के साथ उभर कर सामने आएगी."

देउबा की वापसी नेपाली कांग्रेस के गैर-संस्थापन गुट के राष्ट्रीय सम्मेलन के समय हुई है, जो 14 से 16 अगस्त तक काठमांडू में आयोजित होने वाला है. वह शुक्रवार को इस सभा को संबोधित करने वाले हैं. नेपाली कांग्रेस केंद्रीय समिति के सूचना, संचार और प्रचार विभाग के प्रमुख मीन बहादुर विश्वकर्मा ने कहा कि देउबा का राजनीतिक अनुभव विभिन्न राजनीतिक ताकतों को एक साथ लाने में मदद कर सकता है.

देउबा का यह आगमन नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा शुरू हुई कानूनी लड़ाई के बीच हुआ है. थापा द्वारा एक विशेष महाधिवेशन के जरिए देउबा को बेदखल करने के महीनों बाद, अदालत ने इस साल 17 अप्रैल को गगन थापा गुट को आधिकारिक नेपाली कांग्रेस के रूप में मान्यता दी थी. लेकिन अगस्त के पहले सप्ताह में, सुप्रीम कोर्ट ने एक पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के सामने नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया. इस नई सुनवाई का परिणाम ही अब पार्टी की आधिकारिक स्थिति तय करेगा.

इसके साथ ही, पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के एक मामले की भी जांच की जा रही है, जो उनके और उनकी पत्नी के नेपाल छोड़ने से पहले शुरू की गई थी. यह जांच पिछले साल नवंबर में शुरू हुई थी. इसके बाद, मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग ने देउबा, उनकी पत्नी, उनके बेटे जयबीर सिंह देउबा और कुछ रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज चल और अचल संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था. संपत्तियों को फ्रीज करने का यह आदेश अब भी लागू है.

प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग के अनुरोध पर इस दंपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. शाह सरकार ने इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने का भी अनुरोध किया था, लेकिन इस वैश्विक पुलिस नेटवर्क ने अनुरोध को खारिज कर दिया. इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया.

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