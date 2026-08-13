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नेपाल के पूर्व PM देउबा इलाज कराने के बाद लौटे स्वदेश, Gen-Z प्रोटेस्ट में भीड़ ने की थी बेरहमी से पिटाई

नेपाल के पूर्व PM शेर बहादुर देउबा. ( ANI )

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