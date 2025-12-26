मलेशिया के पूर्व PM नजीब रजाक 1MDB करप्शन स्कैंडल के ट्रायल में दोषी करार
1MDB करप्शन स्कैंडल में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने आखिरी अपील हारने के बाद अगस्त 2022 में अपनी सजा शुरू की.
Published : December 26, 2025 at 3:35 PM IST
पुत्रजया (मलेशिया): जेल में बंद मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को शुक्रवार को 1MDB (1Malaysia Development Berhad) स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड की अरबों डॉलर की लूट से जुड़े करप्शन ट्रायल के बाद दोषी ठहराया गया. देश के हाईकोर्ट ने 72 साल के नजीब को सत्ता के गलत इस्तेमाल के तीन मामलों में दोषी पाया.
इसके साथ ही और मामलों में सजा सुनाई गई. अधिकारियों ने कहाकि उन्होंने 1MDB फंड से अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में $700 मिलियन से ज़्यादा निकाले.
नजीब, जो 2009 से 2018 तक प्रधानमंत्री रहे, अभी 1MDB स्कैंडल से जुड़े एक पुराने मामले में दोषी पाए जाने के बाद जेल की सजा काट रहे हैं. इसकी वजह से 2018 में उनकी सरकार हार गई थी. उन्हें 2020 में सत्ता के गलत इस्तेमाल, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 12 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. इसमें 1MDB की पुरानी यूनिट SRC इंटरनेशनल से उनके अकाउंट में 42 मिलियन रिंगिट ($10.3 मिलियन) डाले गए थे.
आखिरी अपील हारने के बाद अगस्त 2022 में उनकी सजा शुरू हुई, और वे जेल जाने वाले मलेशिया के पहले पुराने नेता बन गए. पार्डन्स बोर्ड, जो शासकों को माफी देने पर सलाह देने वाली संस्था है, ने 2024 में उनकी सजा आधी कर दी और उनका जुर्माना भी बहुत कम कर दिया.
नजीब ने 2009 में पद संभालने के तुरंत बाद 1MDB डेवलपमेंट फंड बनाया था. उन्होंने 1MDB के एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्षता की थी और प्रधानमंत्री रहते हुए फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर वीटो पावर भी रखी थी.
भ्रष्टाचार का यह मामला दुनिया भर के बाजारों में फैल गया और अमेरिका और दूसरे देशों में इसकी जांच शुरू हो गई. अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, 2009 और 2014 के बीच, नजीब के बड़े अधिकारियों और साथियों ने फंड से $4.5 बिलियन से ज़्यादा लूटे, और इसे अमेरिका, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में लॉन्ड्रिंग की.
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस फंड का इस्तेमाल हॉलीवुड फिल्मों और होटल, एक लग्जरी यॉट, आर्ट और ज्वेलरी जैसी महंगी खरीदारी के लिए किया गया था. उस समय के अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने इसे "सबसे बुरी तरह की चोर-राज" कहा था. इस स्कैंडल ने वॉल स्ट्रीट को भी हिला दिया. इसमें गोल्डमैन सैक्स को 1MDB के लिए पैसे जुटाने में अपनी भूमिका के लिए अरबों का जुर्माना भरना पड़ा.
एक बड़े पॉलिटिकल परिवार के वारिस, नजीब को लंबे समय तक अछूत माना जाता था, जब तक कि 1MDB पर लोगों के गुस्से की वजह से 2018 के चुनाव में उनकी रूलिंग पार्टी हार नहीं गई, जिसने 1957 में ब्रिटेन से देश को आजादी मिलने के बाद से मलेशिया पर राज किया था.
नजीब ने किसी भी गलत काम से इनकार किया. उन्होंने कहाकि ये फंड सऊदी अरब से मिले डोनेशन थे और उन्हें लो ताएक झो के लीडरशिप वाले बदमाश फाइनेंसरों ने गुमराह किया था. उन्होंने यह भी कहा कि प्रॉसिक्यूशन पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड था. लो, जिसे इस स्कैंडल का मास्टरमाइंड माना जाता है, अब भी फरार है.
प्रॉसिक्यूटर ने तर्क दिया है कि नजीब ही इस स्कीम के सेंट्रल डिसीजन-मेकर और आखिरी बेनिफिशियरी थे और लो और 1MDB के दूसरे पुराने अधिकारी सिर्फ उनके कहने पर काम करने वाले "मैसेंजर" थे.
इस हफ्ते की शुरुआत में, नजीब हाउस अरेस्ट में अपनी करप्शन की सजा काटने की कोशिश में फेल हो गए. मलेशिया के हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि देश के पूर्व राजा द्वारा जारी किया गया होम अरेस्ट का एक रेयर शाही ऑर्डर इनवैलिड था, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरतों के हिसाब से नहीं बनाया गया था. नजीब के वकील ने कहा है कि वे अपील करने का प्लान बना रहे हैं.
सज़ा कम होने के बाद अगस्त 2028 में रिहा होने वाले नजीब को अब जेल में ज़्यादा समय बिताना पड़ सकता है. नजीब की पत्नी, रोसमा मंसूर को भी 2022 में एक अलग भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल जेल और भारी जुर्माना लगाया गया था. अपील पेंडिंग रहने तक उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है.
