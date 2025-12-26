ETV Bharat / international

मलेशिया के पूर्व PM नजीब रजाक 1MDB करप्शन स्कैंडल के ट्रायल में दोषी करार

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक (बीच में) 30 अक्टूबर, 2024 को कुआलालंपुर, मलेशिया में कुआलालंपुर हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर जेल अधिकारियों द्वारा एस्कॉर्ट किए जा रहे हैं. ( AP )

पुत्रजया (मलेशिया): जेल में बंद मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को शुक्रवार को 1MDB (1Malaysia Development Berhad) स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड की अरबों डॉलर की लूट से जुड़े करप्शन ट्रायल के बाद दोषी ठहराया गया. देश के हाईकोर्ट ने 72 साल के नजीब को सत्ता के गलत इस्तेमाल के तीन मामलों में दोषी पाया. इसके साथ ही और मामलों में सजा सुनाई गई. अधिकारियों ने कहाकि उन्होंने 1MDB फंड से अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में $700 मिलियन से ज़्यादा निकाले. नजीब, जो 2009 से 2018 तक प्रधानमंत्री रहे, अभी 1MDB स्कैंडल से जुड़े एक पुराने मामले में दोषी पाए जाने के बाद जेल की सजा काट रहे हैं. इसकी वजह से 2018 में उनकी सरकार हार गई थी. उन्हें 2020 में सत्ता के गलत इस्तेमाल, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 12 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. इसमें 1MDB की पुरानी यूनिट SRC इंटरनेशनल से उनके अकाउंट में 42 मिलियन रिंगिट ($10.3 मिलियन) डाले गए थे. आखिरी अपील हारने के बाद अगस्त 2022 में उनकी सजा शुरू हुई, और वे जेल जाने वाले मलेशिया के पहले पुराने नेता बन गए. पार्डन्स बोर्ड, जो शासकों को माफी देने पर सलाह देने वाली संस्था है, ने 2024 में उनकी सजा आधी कर दी और उनका जुर्माना भी बहुत कम कर दिया. नजीब ने 2009 में पद संभालने के तुरंत बाद 1MDB डेवलपमेंट फंड बनाया था. उन्होंने 1MDB के एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्षता की थी और प्रधानमंत्री रहते हुए फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर वीटो पावर भी रखी थी. भ्रष्टाचार का यह मामला दुनिया भर के बाजारों में फैल गया और अमेरिका और दूसरे देशों में इसकी जांच शुरू हो गई. अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, 2009 और 2014 के बीच, नजीब के बड़े अधिकारियों और साथियों ने फंड से $4.5 बिलियन से ज़्यादा लूटे, और इसे अमेरिका, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में लॉन्ड्रिंग की.