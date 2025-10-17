ETV Bharat / international

'माफी मांगने वाले' जापान के पूर्व PM तोमीची मुरायामा का 101 साल की उम्र में निधन

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोमीची मुरायामा का आज शुक्रवार को उनके गृहनगर ओइता के एक अस्पताल में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

FORMER JAPANESE PM MURAYAMA DIED
जापान के पूर्व पीएम मुरायामा का 101 साल की आयु में निधन. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 2:01 PM IST

टोक्यो: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोमीची मुरायामा का आज 17 अक्टूबर को निधन हो गया. गौर करें तो तोमीची साल 1995 में अपने देश के आक्रमण के एशियाई पीड़ितों से माफी मांगने वाले "मुरायामा बयान" के लिए जाने जाते थे.

पूर्व प्रधानमंत्री तोमीची मुरायामा 101 वर्ष के थे. जापान की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख मिज़ुहो फुकुशिमा के एक बयान के अनुसार, मुरायामा का उनके गृहनगर ओइता, दक्षिण-पश्चिमी जापान के एक अस्पताल में निधन हो गया.

इस तरह से युद्धकालीन आक्रमण के लिए माफी मांगने के लिए जाने जाने वाले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री मुरायामा का निधन हो गया. जापान में इसे राष्ट्रीय शोक के रूप में मना रहे हैं. वहीं दुनिया के कई देशों के नेताओं ने उनकी मौत पर शोक जताया है.

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोमीची मुरायामा काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे. आज शुक्रवार को उनके गृहनगर ओइता के एक अस्पताल में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

जापानी प्रधानमंत्री तोमीची मुरायामा 15 अगस्त, 1995 को टोक्यो में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर युद्ध के पश्चाताप के अपने बयान से पहले पत्रकारों के सामने खड़े होकर अफसोस जताया था.

बता दें कि उस समय जापान सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख के रूप में मुरायामा ने जून 1994 से जनवरी 1996 तक एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया. 15 अगस्त, 1995 को, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने माफीनामा जारी किया था.

इस माफीनामा को जापान द्वारा अपने युद्धकालीन और औपनिवेशिक अतीत के लिए पश्चाताप की प्रमुख अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है. उस समय के बाद से सभी प्रधानमंत्रियों ने इसका समर्थन किया है. हालांकि राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2013 में माफी मांगना बंद कर दिया.

मुरायामा ने राष्ट्रवादी सांसदों द्वारा जबरन वेश्यावृत्ति के लिए माफीनामे को बदनाम करने के बढ़ते प्रयासों की आलोचना की थी. इसमें युद्धकालीन आधिकारिक दस्तावेजों का अभाव था. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उस समय की सरकार ने एशियाई महिलाओं को सैन्य वेश्यालयों में जापानी सैनिकों के लिए यौन संबंध बनाने के लिए व्यवस्थित रूप से मजबूर किया था.

ये भी पढ़ें - जापान को मिलेगी पहली लेडी PM, सत्तारूढ़ पार्टी ने साने ताकाइची पर लगाई मुहर

