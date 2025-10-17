ETV Bharat / international

'माफी मांगने वाले' जापान के पूर्व PM तोमीची मुरायामा का 101 साल की उम्र में निधन

जापान के पूर्व पीएम मुरायामा का 101 साल की आयु में निधन. ( AP )

टोक्यो: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोमीची मुरायामा का आज 17 अक्टूबर को निधन हो गया. गौर करें तो तोमीची साल 1995 में अपने देश के आक्रमण के एशियाई पीड़ितों से माफी मांगने वाले "मुरायामा बयान" के लिए जाने जाते थे. पूर्व प्रधानमंत्री तोमीची मुरायामा 101 वर्ष के थे. जापान की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख मिज़ुहो फुकुशिमा के एक बयान के अनुसार, मुरायामा का उनके गृहनगर ओइता, दक्षिण-पश्चिमी जापान के एक अस्पताल में निधन हो गया. इस तरह से युद्धकालीन आक्रमण के लिए माफी मांगने के लिए जाने जाने वाले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री मुरायामा का निधन हो गया. जापान में इसे राष्ट्रीय शोक के रूप में मना रहे हैं. वहीं दुनिया के कई देशों के नेताओं ने उनकी मौत पर शोक जताया है. जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोमीची मुरायामा काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे. आज शुक्रवार को उनके गृहनगर ओइता के एक अस्पताल में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया.