'मैं निर्दोष हूं', फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी सजा काटने पहुंचे जेल, चुनावी फंडिंग में धांधली के आरोप

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ( AP )

पेरिस : फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी पांच साल की सजा काटने जेल पहुंच गए. उन पर लीबिया से चुनावी धन जुटाने का आरोप है. वह मंगलवार को पेरिस की ला-सैंटे जेल पहुंचे. सरकोजी 2007-12 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं. सरकोजी अपनी पत्नी कार्ला ब्रूनी के साथ जेल पहुंचे थे. जब वह जेल की ओर आ रहे थे, तो उनके साथ समर्थकों की भीड़ भी थी. वे "निकोलस, निकोलस" के नारे लगा रहे थे. वे फ्रांस का ला मार्सिलेइस राष्ट्रगान गाकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे. फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी को पिछले महीने दोषी ठहराया गया था. अगर उन्हें कोई राहत नहीं मिली, तो वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजी सहयोगी मार्शल फिलिप पेटेन के बाद जेल जाने वाले पहले पूर्व फ्रांसीसी नेता बन जाएंगे. ला सैंटे जाने के लिए कार में बैठने के तुरंत बाद, सरकोजी ने एक्स पर एक लंबा मैसेज लिखा. उन्होंने कहा कि उनके साथ बदला लिया जा रहा है. वह नफरत के शिकार हैं. उन्होंने कहा, "मैं अपनी अडिग शक्ति के साथ (फ्रांसीसी लोगों को) बताना चाहता हूं कि आज सुबह गणतंत्र के किसी पूर्व राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाला जा रहा है."