'मैं निर्दोष हूं', फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी सजा काटने पहुंचे जेल, चुनावी फंडिंग में धांधली के आरोप
चुनाव में फंड जुटाने के लेकर लगे आरोप. सरकरोजी ने कहा, वह निर्दोष हैं.
Published : October 21, 2025 at 2:27 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 2:47 PM IST
पेरिस : फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी पांच साल की सजा काटने जेल पहुंच गए. उन पर लीबिया से चुनावी धन जुटाने का आरोप है. वह मंगलवार को पेरिस की ला-सैंटे जेल पहुंचे. सरकोजी 2007-12 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं.
सरकोजी अपनी पत्नी कार्ला ब्रूनी के साथ जेल पहुंचे थे. जब वह जेल की ओर आ रहे थे, तो उनके साथ समर्थकों की भीड़ भी थी. वे "निकोलस, निकोलस" के नारे लगा रहे थे. वे फ्रांस का ला मार्सिलेइस राष्ट्रगान गाकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे.
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी को पिछले महीने दोषी ठहराया गया था. अगर उन्हें कोई राहत नहीं मिली, तो वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजी सहयोगी मार्शल फिलिप पेटेन के बाद जेल जाने वाले पहले पूर्व फ्रांसीसी नेता बन जाएंगे.
ला सैंटे जाने के लिए कार में बैठने के तुरंत बाद, सरकोजी ने एक्स पर एक लंबा मैसेज लिखा. उन्होंने कहा कि उनके साथ बदला लिया जा रहा है. वह नफरत के शिकार हैं. उन्होंने कहा, "मैं अपनी अडिग शक्ति के साथ (फ्रांसीसी लोगों को) बताना चाहता हूं कि आज सुबह गणतंत्र के किसी पूर्व राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाला जा रहा है."
दरअसल, 2007 के चुनाव प्रचार के दौरान यह आरोप लगा था कि उन्होंने लीबिया के तत्कालीन शासक मुअम्मर गद्दाफी से लाखों रुपये नकद लिए थे. गद्दाफी अब इस दुनिया में नहीं हैं. अरब स्प्रिंग विद्रोह के दौरान उनकी हत्या कर दी गई. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सरकोजी को दोषी ठहराया गया है. सरकोजी ने कहा कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं.
फ्रांस की कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन प्राप्त करने या फिर उसका उपयोग करने के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ साजिश रचने का दोषी ठहराया गया.
सरकोजी ने कहा कि पूरा मामला राजनीतिक है, और उन्होंने किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की है. उनके भाई, गिलौम सरकोजी ने कहा, "मुझे उन पर बहुत गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है कि वह सिर ऊंचा करके जेल जा रहे हैं और उन्हें अपनी बेगुनाही का पूरा यकीन है." वह उन रिश्तेदारों और समर्थकों में शामिल थे जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति का जेल जाते समय उत्साहवर्धन किया.
