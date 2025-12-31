बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया
बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. इस दौरान भारी संख्या में लोग मोजूद थे.
By IANS
Published : December 31, 2025 at 7:15 PM IST
ढाका : बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को बुधवार को ढाका में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में उनके जनाजे की नमाज के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया.
यह जानकारी देते हुए लोकल मीडिया ने बताया कि उन्हें राजधानी के शेर-ए-बांग्ला नगर में उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान के बगल में दफनाया गया. बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूएनबी ने बताया कि अंतिम संस्कार में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस, बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, सेक्रेटरी जनरल मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के सीनियर नेशनल लीडर और कई देशों के विदेश मंत्री, प्रतिनिधि और डिप्लोमैट शामिल हुए.
इससे पहले दिन में, बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने लोगों से ढाका के माणिक मिया एवेन्यू में उनकी मां खालिदा ज़िया के अंतिम संस्कार से पहले उनके लिए दुआ करने की अपील की. 'जनाज़ा' से पहले पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के पास एक सभा को संबोधित किया.
बांग्लादेशी डेली ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक रहमान ने कहा कि खालिदा ज़िया के खिलाफ किसी भी फाइनेंशियल क्लेम के लिए उनसे संपर्क करें और भरोसा दिलाया कि ऐसे सभी ड्यूज़ क्लियर कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा, "अगर किसी को उनकी बातों या कामों से दुख पहुंचा है, तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपनी मां के लिए दुआ करने की अपील की. बुधवार दोपहर को देश भर से हजारों लोग राजधानी में नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के आसपास भी जमा हुए थे, क्योंकि साउथ प्लाजा में बीएनपी चेयरपर्सन की जनाजे की नमाज़ हो रही थी.
खालिदा जिया का पार्थिव शरीर उनके बेटे तारिक रहमान के गुलशन स्थित घर से माणिक मिया एवेन्यू पहुंचा, जहां परिवार के सदस्यों, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी थी. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ढाका में महत्वपूर्ण जगहों पर कड़ी सुरक्षा बनाए रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की 27 प्लाटून तैनात की गई थीं.
तीन बार प्रधानमंत्री और बीएनपी की लंबे समय तक चेयरपर्सन रहीं खालिदा ज़िया का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार सुबह निधन हो गया था. वह 80 साल की थीं. उन्हें 23 नवंबर को दिल और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर दिक्कतों के बाद ढाका के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, और मंगलवार को गुज़रने से पहले वह डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रहीं. उनके परिवार में उनके बड़े बेटे, बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, उनकी पत्नी ज़ुबैदा रहमान और उनकी बेटी ज़ाइमा रहमान हैं.
विदेश मंत्री जयशंकर ने जिया के बेटे तारिक रहमान को प्रधानमंत्री मोदी का पत्र सौंपा
इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पत्र सौंपा. जयशंकर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शमिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं.
On arrival in Dhaka, met with Mr Tarique Rahman @trahmanbnp, Acting Chairman of BNP and son of former PM of Bangladesh Begum Khaleda Zia.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 31, 2025
Handed over to him a personal letter from Prime Minister @narendramodi.
Conveyed deepest condolences on behalf of the Government and… pic.twitter.com/xXNwJsRTmZ
ढाका पहुंचने के तुरंत बाद जयशंकर ने बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष और जिया के सबसे बड़े बेटे रहमान से मुलाकात की और तीन दशकों से अधिक समय तक देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखने वाली इस महान नेता के निधन पर भारत की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की.
जयशंकर ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा, ‘‘मैंने उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पत्र सौंपा. मैंने भारत सरकार और जनता की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की.’’ विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘ मैंने विश्वास व्यक्त किया कि बेगम खालिदा जिया के दृष्टिकोण और मूल्य हमारी साझेदारी के विकास में मार्गदर्शक बनेंगे.’’ मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया था.
