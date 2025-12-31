ETV Bharat / international

बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया

ढाका : बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को बुधवार को ढाका में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में उनके जनाजे की नमाज के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

यह जानकारी देते हुए लोकल मीडिया ने बताया कि उन्हें राजधानी के शेर-ए-बांग्ला नगर में उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान के बगल में दफनाया गया. बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूएनबी ने बताया कि अंतिम संस्कार में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस, बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, सेक्रेटरी जनरल मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के सीनियर नेशनल लीडर और कई देशों के विदेश मंत्री, प्रतिनिधि और डिप्लोमैट शामिल हुए.

इससे पहले दिन में, बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने लोगों से ढाका के माणिक मिया एवेन्यू में उनकी मां खालिदा ज़िया के अंतिम संस्कार से पहले उनके लिए दुआ करने की अपील की. ​​'जनाज़ा' से पहले पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के पास एक सभा को संबोधित किया.

खालिदा जिया को सुपुर्द-ए-खाक करने के दौरान उमड़ी भीड़ (AP)

बांग्लादेशी डेली ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक रहमान ने कहा कि खालिदा ज़िया के खिलाफ किसी भी फाइनेंशियल क्लेम के लिए उनसे संपर्क करें और भरोसा दिलाया कि ऐसे सभी ड्यूज़ क्लियर कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा, "अगर किसी को उनकी बातों या कामों से दुख पहुंचा है, तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपनी मां के लिए दुआ करने की अपील की. ​​बुधवार दोपहर को देश भर से हजारों लोग राजधानी में नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के आसपास भी जमा हुए थे, क्योंकि साउथ प्लाजा में बीएनपी चेयरपर्सन की जनाजे की नमाज़ हो रही थी.

खालिदा जिया का पार्थिव शरीर उनके बेटे तारिक रहमान के गुलशन स्थित घर से माणिक मिया एवेन्यू पहुंचा, जहां परिवार के सदस्यों, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी थी. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ढाका में महत्वपूर्ण जगहों पर कड़ी सुरक्षा बनाए रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की 27 प्लाटून तैनात की गई थीं.