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मिसरी एवं रुबियो ने व्यापार और 'क्वाड' पर चर्चा की, अमेरिकी मंत्री मई में करेंगे भारत की यात्रा

विदेश सचिव विक्रम मिसरी, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ( Source: @USAmbIndia )