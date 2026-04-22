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नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने इस्तीफा दिया, कहा- "मेरे लिए नैतिकता किसी भी पद से ज़्यादा मायने रखती है"

नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ( Photo/Facebook/@SudanGurung )

By ANI 3 Min Read

काठमांडू (नेपाल): नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी और अपनी फाइनेंशियल होल्डिंग्स को लेकर उठी चिंताओं की निष्पक्ष जांच की जरूरत का हवाला दिया. अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए एक फेसबुक पोस्ट में गुरुंग ने कहा कि उन्होंने जनता की आलोचना को गंभीरता से लिया है और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए पद छोड़ने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, "मैं, सुदन गुरुंग, 13 चैत्र 2082 (26 मार्च 2026) से गृह मंत्री के तौर पर अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं. हाल ही में, मैंने अपने शेयर्स और उससे जुड़े मामलों के बारे में लोगों के उठाए गए सवालों, कमेंट्स और लोगों की चिंताओं को बहुत गंभीरता से लिया है." ईमानदारी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पद संभालने से पहले जनता का भरोसा होना चाहिए. उन्होंने कहा, "मेरे लिए, नैतिकता किसी भी पद से ज़्यादा मायने रखती है, और जनता के भरोसे से बड़ी कोई ताकत नहीं है. आज का 'जेन जेड' आंदोलन, जो अच्छे शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करता है, वही संदेश देता है: सार्वजनिक जीवन साफ होना चाहिए और नेतृत्व जवाबदेह होना चाहिए." गुरुंग ने देश के बड़े राजनीतिक संदर्भ और अतीत में किए गए बलिदानों का भी जिक्र किया और कहा कि जब सवाल उठते हैं तो जवाबदेही जरूरी है. गुरुंग ने कहा, "जब मेरे 46 भाइयों और बहनों के खून और बलिदान पर बनी सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, तो इसका एकमात्र जवाब नैतिकता है."