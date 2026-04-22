नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने इस्तीफा दिया, कहा- "मेरे लिए नैतिकता किसी भी पद से ज़्यादा मायने रखती है"
नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरूंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
By ANI
Published : April 22, 2026 at 3:18 PM IST
काठमांडू (नेपाल): नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी और अपनी फाइनेंशियल होल्डिंग्स को लेकर उठी चिंताओं की निष्पक्ष जांच की जरूरत का हवाला दिया.
अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए एक फेसबुक पोस्ट में गुरुंग ने कहा कि उन्होंने जनता की आलोचना को गंभीरता से लिया है और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए पद छोड़ने का फैसला किया है.
उन्होंने कहा, "मैं, सुदन गुरुंग, 13 चैत्र 2082 (26 मार्च 2026) से गृह मंत्री के तौर पर अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं. हाल ही में, मैंने अपने शेयर्स और उससे जुड़े मामलों के बारे में लोगों के उठाए गए सवालों, कमेंट्स और लोगों की चिंताओं को बहुत गंभीरता से लिया है."
ईमानदारी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पद संभालने से पहले जनता का भरोसा होना चाहिए.
उन्होंने कहा, "मेरे लिए, नैतिकता किसी भी पद से ज़्यादा मायने रखती है, और जनता के भरोसे से बड़ी कोई ताकत नहीं है. आज का 'जेन जेड' आंदोलन, जो अच्छे शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करता है, वही संदेश देता है: सार्वजनिक जीवन साफ होना चाहिए और नेतृत्व जवाबदेह होना चाहिए."
गुरुंग ने देश के बड़े राजनीतिक संदर्भ और अतीत में किए गए बलिदानों का भी जिक्र किया और कहा कि जब सवाल उठते हैं तो जवाबदेही जरूरी है. गुरुंग ने कहा, "जब मेरे 46 भाइयों और बहनों के खून और बलिदान पर बनी सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, तो इसका एकमात्र जवाब नैतिकता है."
अपने पद से हटने के फैसले की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इस कदम से पारदर्शिता पक्की होगी और किसी भी तरह के हितों का टकराव से बचा जा सकेगा. उन्होंने कहा, "इसलिए, मुझसे जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और पद पर रहते हुए किसी भी तरह के हितों का टकराव को रोकने के लिए, मैंने आज से गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है."
उन्होंने नागरिकों, मीडिया और युवाओं से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया. "मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी कर दी है."
मीडिया दोस्तों, सभी नेपाली भाइयों और बहनों, और युवाओं से की अपील: अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं, तो हम सभी को सच्चाई, ईमानदारी और खुद को शुद्ध करने के रास्ते पर चलना होगा. कुछ मीडिया वाले कहां 'स्वीट शेयर' रखते हैं, इसकी जानकारी आखिरकार सामने आ ही जाएगी.
नेपाल के पूर्व गृह मंत्री ने कहा, "जो लोग 'राम राज्य' (आदर्श शासन) की इच्छा रखते हैं, उनमें त्याग करने और नैतिक शक्ति दिखाने का साहस भी होना चाहिए."
इससे पहले 9 अप्रैल को, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने अपनी पार्टी की सिफारिश पर श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीपक कुमार साह को अनुशासनात्मक आरोप में निकाल दिया था. प्रधानमंत्री के सचिवालय ने कहा कि पार्टी ने पाया कि साह ने आचार संहिता और अनुशासन का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें हटा दिया गया.
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