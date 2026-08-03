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ट्रंप के हमले कैंसिल करने के बाद ईरानी मीडिया ने किया ट्रोल, कहा- 'फूल की हवा निकल गई'

इसके बजाय ईरानी न्यूज एजेंसियों ने इस डेवलपमेंट को वॉशिंगटन की वापसी के तौर पर दिखाया. सेमी-ऑफिशियल न्यूज एजेंसी फार्स ने इस डेवलपमेंट पर रिपोर्ट करते हुए पोस्ट किया, 'ट्रंप द फूल का दम निकल गया है!' इसके साथ ही सेमी-ऑफिशियल न्यूज एजेंसी मेहर ने इस बात को खारिज कर दिया कि तेहरान ने हमले रोकने की मांग की थी, और बताया कि ट्रंप एक बार फिर अपनी खोखली धमकियों से पीछे हट गए और दुनिया के सामने अपने पीछे हटने को एक एहसान के तौर पर पेश किया.

उन्होंने आगे कहा कि इस समझौते में होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत, पूरी तरह से और पूरी तरह से खोलना शामिल होगा.' हालांकि, ईरान की सरकारी मीडिया ने मिलिट्री ऑपरेशन रोकने की किसी रिक्वेस्ट की पुष्टि करने वाली या होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तेहरान के रुख में किसी बदलाव का संकेत देने वाली कोई रिपोर्ट नहीं दी.

ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में दावा किया कि यह फैसला रीजनल एक्टर्स की रिक्वेस्ट के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया है, ईरान और दूसरे मिडिल ईस्टर्न देशों ने हमसे अभी-अभी कहा है कि हम कोई भी हमला न करें क्योंकि डील के पैरामीटर्स पर सहमति हो गई है.'

तेहरान: ईरान के खिलाफ संभावित मिलिट्री हमलों पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की घोषणा के बाद ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना और मजाक उड़ाया.

मिलिट्री अधिकारियों का हवाला देते हुए मेहर ने ट्रंप के बयान को एक नया झूठ बताया और कहा कि ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी हालात के लिए तैयार है. ईरानी आउटलेट्स ने वेस्टर्न मीडिया की उन रिपोर्टों की ओर भी इशारा किया जिनमें अमेरिकी एयर डिफेंस मिसाइल स्टॉक में बढ़ती कमी को हाईलाइट किया गया था, जिसमें सेमी-ऑफिशियल न्यूज एजेंसी तस्नीम ने इस कमी को ईरान पर हमला रोकने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के पीछे मुख्य वजहों में से एक बताया.

तेहरान के विरोध के बावजूद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ जाने के लिए पूरी तरह तैयार है. साथ ही उन्होंने दोहराया कि ईरान और दूसरे मिडिल ईस्ट देशों ने हमसे अभी-अभी किसी भी हमले को रोकने के लिए कहा है.

यह डिप्लोमैटिक बातचीत पांच महीने से ज़्यादा समय तक चली मिलिट्री बातचीत के बाद हुई है, जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, जब अमेरिका और इजराइली सेना ने तेहरान पर हमले शुरू किए थे, और इसका कोई साफ हल नहीं दिख रहा था. पहले का सीजफायर फ्रेमवर्क, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना भी शामिल था, टूट गया.

इससे ईरान ने हाल के हफ़्तों में दोनों देशों के बीच हमले फिर से शुरू होने पर इस जरूरी समुद्री रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. फार्स ने ईरानी बातचीत करने वालों के एक करीबी सोर्स के हवाले से बताया कि होर्मुज स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका अपनी दुश्मनी वाली हरकतें जारी रखता है. युद्ध फिर से शुरू होने से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं. ये टैक्टिकल बदलाव आने वाले अमेरिका मिडटर्म चुनावों से तीन महीने पहले हो रहे हैं, जिससे ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.