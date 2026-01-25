ETV Bharat / international

ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा के PM कार्नी ने 'बाय कैनेडियन' पर दिया जोर

ट्रंप ने कनाडा के पीएम को 'गवर्नर' कहते हुए धमकी दी अगर वह चीन के साथ व्यापार बढ़ाते हैं तो 100 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा.

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी (फाइल फोटो) (ANI)
By ANI

Published : January 25, 2026 at 10:18 AM IST

ओटावा: प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कनाडा के लोगों से देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक खतरों से बचाने के लिए 'बाय कैनेडियन' के सिद्धांत पर जोर दिया. उन्होंने अपने देश के नागरिकों से स्वदेशी चीजों को खरीदने का आह्वान किया है. यह कदम इंटरनेशनल ट्रेड पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने के बजाय लोकल बिजनेस पर ध्यान देने की ओर बदलाव का संकेत देता है.

यह डेवलपमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा को चीन के साथ ट्रेड डील करने के खिलाफ चेतावनी देने के संदर्भ में हुआ है. पीएम कार्नी ने चेतावनी दी कि कनाडा की इकॉनमी अभी 'विदेश से खतरे' में है, और एक ऐसी रणनीति की वकालत की जिसमें देश खुद अपना 'सबसे अच्छा कस्टमर' बन जाए.

कार्नी ने कहा, 'हमारी इकॉनमी को विदेश से खतरा है. कनाडा के लोगों ने एक चॉइस बनाई है. उस पर फोकस करना जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'दूसरे देश क्या करते हैं, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है. हम अपने सबसे अच्छे कस्टमर खुद बन सकते हैं. हम कैनेडियन खरीदेंगे. हम कैनेडियन बनाएंगे. हम सब मिलकर और मजबूत बनाएंगे.' कार्नी का यह मैसेज बढ़ते हुए अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच आया है, खासकर नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड रिलेशन और एशिया में कनाडा की पहुंच को लेकर.

ट्रंप ने शनिवार को कनाडा और उसके पीएम मार्क कार्नी को चीन के साथ आर्थिक समझौते करने के खिलाफ चेतावनी दी और धमकी दी कि अगर ओटावा ऐसे सौदों पर आगे बढ़ता है तो उस पर भारी ट्रेड पेनल्टी लगेगी. कनाडा के प्रधानमंत्री को 'गवर्नर' कहते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ओटावा बीजिंग के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करता है तो अमेरिका कनाडा के सामान पर 100 परसेंट टैरिफ लगाएगा. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'अगर गवर्नर कार्नी को लगता है कि वह कनाडा को चीन के लिए अमेरिका में सामान और प्रोडक्ट भेजने का 'ड्रॉप ऑफ पोर्ट' बना देंगे, तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं.'

अपनी आलोचना को और बढ़ाते हुए ट्रंप ने कहा, 'चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा, उसे पूरी तरह से निगल जाएगा, जिसमें उनके बिजनेस, सामाजिक ताने-बाने और आम जीवनशैली को खत्म करना भी शामिल है. अगर कनाडा चीन के साथ कोई डील करता है, तो अमेरिका में आने वाले सभी कनाडाई सामान और प्रोडक्ट्स पर तुरंत 100 फीसदी टैरिफ लग जाएगा.

इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!' यह बात ट्रंप के कनाडा पर पहले के हमले के बाद आई है, जिसमें उन्होंने ओटावा पर ग्रीनलैंड पर उनके प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का विरोध करने और साथ ही चीन के साथ आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने का आरोप लगाया था.
ट्रंप ने कहा, 'कनाडा ग्रीनलैंड पर बनने वाले गोल्डन डोम के खिलाफ है, भले ही गोल्डन डोम कनाडा की रक्षा करेगा.' उन्होंने आगे कहा, 'इसके बजाय, उन्होंने चीन के साथ बिजनेस करने के पक्ष में वोट दिया, जो पहले साल में ही उन्हें 'खा जाएगा'!'

ट्रंप की यह टिप्पणी कार्नी की हाल की बीजिंग यात्रा के बाद आई है, जिसका मकसद अमेरिका के बाद कनाडा के दूसरे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चीन के साथ आर्थिक सहयोग को फिर से शुरू करना है. इस दौरे के दौरान कार्नी ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों की भी आलोचना की.

चीन दौरे के नतीजे में कुछ कनाडाई कृषि एक्सपोर्ट पर टैरिफ कम करने और कनाडाई बाजार में आने वाली चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कोटा लगाने पर सहमति बनी. यह फ्रेमवर्क कनाडा में चीनी निवेश बढ़ाने का रास्ता भी खोल सकता है. पहले समझौते के बारे में बात करते हुए, कार्नी वाशिंगटन के साथ चल रहे व्यापार विवादों की ओर इशारा करते दिखे, उन्होंने चीन के साथ कनाडा के हालिया जुड़ाव को ज्यादा अनुमान लगाने लायक बताया और बीजिंग के साथ बातचीत को असल और सम्मानजनक बताया.

