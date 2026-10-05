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9/11 जैसा हमला करना चाहता था फ्लाईदुबई का सह-पायलट, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर क्रैश करने वाला था

यरुशलम : इजराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश करने वाले ओमानी सह-पायलट ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट को इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किसी बिल्डिंग या दूसरे प्लेन से टकराने का प्लान बनाया था.

जुलाई में भी बनाया था प्लान, फिर टाल दिया इजराइल के चैनल 12 के हवाले से सूत्रों ने बताया कि अल-हम्मामी ने शुरू में जुलाई में इस प्लान को पूरा करने का इरादा किया था, लेकिन आखिरी समय में उसने ऑपरेशन टाल दिया क्योंकि वह क्रू मेंबर में से एक का दोस्त था.

मच्छर ने याद किया कि पहला वार उनके सिर पर जोर से लगा था और शुरू में उन्हें लगा कि एयरक्राफ्ट को भी किसी तरह का इम्पैक्ट हुआ है. पहले तो कैप्टन मच्छर ने कहा कि उन्हें लगा कि प्लेन पर हमला हुआ है. लेकिन, जैसे-जैसे हमला जारी रहा, उन्हें एहसास हुआ कि खतरा कॉकपिट में उनके बगल में बैठे व्यक्ति से आ रहा है. मच्छर ने कहा, "धक्के लगते रहे. मुझे एहसास हुआ कि यह एयरक्राफ्ट नहीं, यह मेरे साथ कॉकपिट में मौजूद दूसरे आदमी की वजह से है."

कैप्टन मच्छर, जो अभी अबू धाबी के एक हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, ने शनिवार को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के दौरान हमले के बारे में बताया. हम्मामी ने योजना को पूरा करने के लिए कॉकपिट में नमाज पढ़ने का नाटक किया. इसके बाद उसने चुपके से पीछे से आकर कुल्हाड़ी से कैप्टन मच्छर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.

भारतीय पायलट ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजकर कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे क्रू मेंबर और यात्री बीच-बचाव करके अल-हम्मामी को रोक पाए. इसके बाद एयरक्राफ्ट में सफर कर रहे दो ऑफ-ड्यूटी पायलटों ने प्लेन पर कंट्रोल पाने में मदद की और उसे सऊदी अरब में सुरक्षित लैंड कराया, जिससे हमला होने से बच गया.

यात्री बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को इज़राइल के तेल अवीव के पास बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाईदुबई एयरक्राफ्ट में सवार होते हुए. (AP)

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अल-हम्मामी ने जांच करने वालों को यह भी बताया था कि अगर वह बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं कर पाया, तो उसने तेल अवीव में एक ऊंची इमारत या जॉर्डन में यूएस मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का प्लान बनाया था. लेकिन, यह प्लान नाकाम हो गया जब कैप्टन मच्छर ने गंभीर चोटें लगने के बावजूद को-पायलट का मुकाबला किया.

सूत्रों के हवाले से, वाईनेट ने बताया कि अल-हम्मामी ने जांच करने वालों को बताया कि वह यह प्लान तब शुरू करना चाहता था जब एयरक्राफ्ट जॉर्डन के ऊपर था और इजराइल के पास पहुंच रहा था. उन्हें लगा कि फ्लाइट के आखिरी स्टेज तक इंतजार करने से वे किसी को भी यह समझने से रोक देंगे कि क्या हो रहा है, ताकि वे अधिकारियों को समय पर अलर्ट कर सकें या उन्हें प्लान पूरा करने से रोक सकें.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसका प्लान था कि बिना किसी शक के जरूरी लैंडिंग क्लियरेंस ले लिया जाए और फिर 11 सितंबर, 2001 के हमलों जैसा हमला करके एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट पर किसी बिल्डिंग या दूसरे जेट से क्रैश कर दिया जाए.

ओमान का रहने वाला सह-पायलट हम्माम अल-हम्मामी, जो अभी गिरफ्तार है, ने कथित तौर पर यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में जांच करने वालों को बताया कि वह एयरक्राफ्ट के कैप्टन, भारतीय पायलट स्मित मच्छर की हत्या के बाद फ्लाईदुबई फ्लाइट 1073 को सामान्य तरीके से ऑपरेट करना चाहता था.

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अल-हम्मामी ने फ्लाईदुबई जॉइन करने के बाद घटना से कुछ महीने पहले कई बार बेन गुरियन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने जांचकर्ताओं को बताया कि जून में इजराइल विजिट के दौरान, उसने जानकारी इकट्ठा करने और कथित हमले की तैयारी पर ध्यान दिया.

चैनल 13 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमानी को-पायलट ने फ्लाईदुबई में शामिल होने से पहले ही हमले की योजना बना ली थी. फ्लाईदुबई कम कीमत वाली अमीराती एयरलाइन है जो इजराइल और यूएई के बीच उड़ानें चलाती है. उन्होंने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया, "मैंने देखा कि कौन सी एयरलाइन तेल अवीव के लिए उड़ान भरती है. इसीलिए मैंने फ्लाईदुबई को चुना. मैंने इसे स्वीकार किए जाने से पहले ही प्लान कर लिया था."

'कैप्टन मच्छर पर हमले के बाद प्लेन के इंजन बंद कर दिए'

इटली के अखबार कोरिएरे डेला सेरा ने बताया कि कैप्टन मच्छर पर हमला करने के बाद, अल-हम्मामी ने एयरक्राफ्ट के इंजन बंद कर दिए और रडर को आगे बढ़ा दिया.

रिपोर्ट के अनुसार, इन हरकतों की वजह से एयरक्राफ्ट एक मिनट से भी कम समय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई खो बैठा, जिससे वह आवाज की स्पीड के करीब आ गया. जैसे-जैसे फ्लाईदुबई घटना की जांच जारी है, शुरुआती जानकारी से सुरक्षा में संभावित चूक और उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं जिसके जरिए को-पायलट को फ़्लाइट ऑपरेट करने की मंजूरी दी गई थी.

अधिकारियों ने पहले ही कहा है कि अल-हम्मामी के अपने देश ने पहले ही उनके कथित कट्टरपंथी विचारों से जुड़ी चिंताओं के कारण उन्हें उड़ान भरने से रोक दिया था. इस बात पर भी सवाल उठाए गए हैं कि एक ओमानी नागरिक, जो एक ऐसे अरब देश का है और जिसके इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं, उसे इजराइली यात्रियों को तेल अवीव ले जाने वाली फ़्लाइट चलाने की इजाजत कैसे दी गई.

हम्मामी के पिता ओमानी और मां सीरियाई

29 साल का अल-हम्मामी ओमानी नागरिक है, जिनके पिता ओमानी और मां सीरियाई हैं. वह देश के सिविल वॉर के दौरान सीरिया में रहे थे और कहा जाता है कि उन्होंने अल-कायदा के लिए समर्थन दिखाते हुए ऑनलाइन मैसेज पोस्ट किए थे.

यह भी साफ नहीं है कि फ़्लाईदुबई अल-हम्मामी को इजराइल जाने वाली फ़्लाइट्स में को-पायलट के तौर पर काम करने की इजाजत देने से पहले, उसे एक संभावित सुरक्षा चिंता के तौर पर पहचानने में कैसे नाकाम रहा.

क्षेत्रीय अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमीराती अधिकारियों ने यात्रियों और क्रू मेंबर्स के बारे में जानकारी शेयर की है, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता भी शामिल है. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि इजराइल ने यात्रियों या क्रू के सदस्यों के बारे में कोई रेड फ्लैग नहीं दिया है. अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बात की क्योंकि उन्हें चल रही जांच की डिटेल्स पर लोगों में बात करने का अधिकार नहीं था. इजराइल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी, शिन बेट ने कहा कि विदेशी फ़्लाइट्स से मिली पैसेंजर लिस्ट की जांच करने की जिम्मेदारी परिवहन मंत्रालय की है.

'यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों की'

परिवहन मंत्री मिरी रेगेव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि फ्लाइट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों की है और उनके मंत्रालय को यात्रियों लिस्ट नहीं दी गई है और न ही फ्लाइट के बारे में कोई वॉर्निंग मिली है.

यात्रियों और क्रू की जानकारी शेयर करना एक मानक विमानन प्रक्रिया माना जाता है. लेकिन, इजराइल के परिवहन मंत्रालय में एविएशन सिक्योरिटी के हेड, ड्विर रूबेनस्टीन ने आर्मी रेडियो को बताया कि मंत्रालय स्थानीय स्तर पर होने वाले सुरक्षा चेक पर निर्भर करती है और उसके पास हर फ़्लाइट में सफर करने वाले हर यात्री की स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए उपकरण या क्षमता नहीं है.