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भारतीय पायलट स्मित मच्छर से मिले दुबई के क्राउन प्रिंस, माथा चूमा, बोले - 'हमें गर्व है...'

दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद भारतीय पायलट स्मित मच्छर का माथा चूमते हुए. ( IANS )

By PTI 2 Min Read

दुबई : दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने भारतीय पायलट स्मित मच्छर के ‘साहस’ की शनिवार को प्रशंसा की, जिन्होंने उड़ान के दौरान अपने सह-पायलट के हमले के बाद विमान को दुर्घटनाग्रस्त कराने के प्रयास को नाकाम कर दिया था.

कैप्टन मच्छर पर बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 के कॉकपिट में चाकू से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए. हमदान ने अस्पताल में मच्छर से मुलाकात की और इसकी तस्वीरें ‘एक्स’ पर साझा कीं. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हमदान ने कहा कि फ्लाईदुबई के पायलट ने ‘‘साहस, जिम्मेदारी और मानव जीवन के प्रति संवेदनशीलता की सर्वोच्च मिसाल पेश की.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम और देश का नेतृत्व उनकी सराहना करते हैं.’’ हमदान ने कहा, ‘‘हमें गर्व है कि वह हमारी टीम का हिस्सा हैं...हमारे देश की कहानी का हिस्सा हैं... और उन मूल्यों का हिस्सा हैं, जिनके लिए यूएई जाना जाता है... करुणा, शांति और जीवन को महत्व देने वाला देश.’’