इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर बाढ़ और भूस्खलन का कहर, मरने वालों की संख्या बढ़कर 250 के पार

इंडोनेशिया के सुमात्रा में बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 29, 2025 at 12:26 PM IST

अगम (इंडोनेशिया): इंडोनेशिया में बचाव दल को शनिवार को भूकंप और सुनामी से प्रभावित कई तबाह इलाकों में पीड़ितों तक पहुंचने में मुश्किल हुई, और अधिकारियों को डर था कि 248 की कन्फर्म्ड मौत की संख्या और बढ़ सकती है. सूत्रों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 250 के पार कर गई है.

खराब सड़कों और बंद कम्युनिकेशन लाइनों की वजह से इलाके ज़्यादातर कट गए थे, और राहत के लिए विमान नॉर्थ सुमात्रा प्रांत के सेंट्रल तपनौली जिले और इलाके के दूसरे जिलों में मदद और सप्लाई पहुंचा रहे थे. खराब पुलों और सड़कों और भारी सामान की कमी की वजह से बचाव के काम में भी रुकावट आई.

नेशनल डिजस्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि वेस्ट सुमात्रा के अगम ज़िले में बचाव दल ने और लाशें बरामद कीं. इससे मरने वालों की संख्या 248 हो गई और 100 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं.

पिछले हफ़्ते हुई मॉनसून की बारिश की वजह से नॉर्थ सुमात्रा प्रांत में नदियां अपने किनारे तोड़कर बह गईं. नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि बाढ़ ने पहाड़ी गांव को तहस-नहस कर दिया. लोगों को बहा ले गई और हजारों घर और इमारतें डूब गईं. लगभग 3,000 बेघर परिवार सरकारी शेल्टर में भाग गए.

इंडोनेशियाई नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी (BASARNAS) इस तबाही से निबटने के लिए काफी प्रयास कर रही है. इस बीच बचाव दल ने इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा के बाटू गोडिंग में लैंडस्लाइड से प्रभावित एक गांव में पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं. कीचड़ में दबे लोगों और सामान को वहां से निकाल रहे हैं.

