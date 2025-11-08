ETV Bharat / international

नेपाल : त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाइट व्यवस्था में आई खराबी, उड़ान संचालन रोका गया

काठमांडू (नेपाल): नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था में समस्या के बाद रोक दिया गया है. हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की.

हिमालयी देश के एकमात्र सक्रिय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता के अनुसार, शनिवार शाम को शॉर्ट सर्किट की सूचना मिली, जिससे उड़ानों की आवाजाही रुक गई.

टीआईए के प्रवक्ता रेंजी शेरपा ने एएनआई को फोन पर बताया, "रनवे की एयरफील्ड लाइटिंग प्रणाली में समस्या की सूचना मिली है. अभी कम से कम पांच उड़ानें रोक दी गई हैं. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सहित सभी आगमन और प्रस्थान उड़ानें विलंबित हैं. समस्या का पता स्थानीय समयानुसार शाम 5:30 बजे चला."

अधिकारियों ने संदेह जताया है कि रनवे लाइटों के तार लेन में बारिश का पानी रिसने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिसके कारण हवाईअड्डा परिचालन रुक गया. समस्या की सूचना मिलने के बाद, दुबई (फ्लाई दुबई), कतर (कतर एयरवेज) और कोरिया (कोरियन एयरवेज) की उड़ानों को सिमारा में रोक दिया गया. ईंधन की कमी के कारण, कोरियन एयरवेज के विमान को नई दिल्ली, भारत की ओर मोड़ दिया गया.