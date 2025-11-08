ETV Bharat / international

नेपाल : त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाइट व्यवस्था में आई खराबी, उड़ान संचालन रोका गया

नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर प्रकाश व्यवस्था में खराबी आ जाने से उड़ानों का संचालन रोक दिया गया.

Tribhuvan International Airport in Kathmandu
काठमांडू का त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (file photo-ANI)
By ANI

Published : November 8, 2025 at 8:14 PM IST

काठमांडू (नेपाल): नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था में समस्या के बाद रोक दिया गया है. हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की.

हिमालयी देश के एकमात्र सक्रिय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता के अनुसार, शनिवार शाम को शॉर्ट सर्किट की सूचना मिली, जिससे उड़ानों की आवाजाही रुक गई.

टीआईए के प्रवक्ता रेंजी शेरपा ने एएनआई को फोन पर बताया, "रनवे की एयरफील्ड लाइटिंग प्रणाली में समस्या की सूचना मिली है. अभी कम से कम पांच उड़ानें रोक दी गई हैं. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सहित सभी आगमन और प्रस्थान उड़ानें विलंबित हैं. समस्या का पता स्थानीय समयानुसार शाम 5:30 बजे चला."

अधिकारियों ने संदेह जताया है कि रनवे लाइटों के तार लेन में बारिश का पानी रिसने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिसके कारण हवाईअड्डा परिचालन रुक गया. समस्या की सूचना मिलने के बाद, दुबई (फ्लाई दुबई), कतर (कतर एयरवेज) और कोरिया (कोरियन एयरवेज) की उड़ानों को सिमारा में रोक दिया गया. ईंधन की कमी के कारण, कोरियन एयरवेज के विमान को नई दिल्ली, भारत की ओर मोड़ दिया गया.

जनकपुर से घरेलू बुद्ध एयर द्वारा संचालित एक घरेलू उड़ान, जिसे सिमारा के होल्डिंग जोन में रोक दिया गया था, को वापस जनकपुर लौटा दिया गया. प्रकाश व्यवस्था में समस्या के कारण त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर अंधेरा छा गया है. टीआईए का रनवे टेबल-टॉप है और इसकी लंबाई 3,350 मीटर है.

शेरपा ने पुष्टि की, मरम्मत कार्य चल रहा है. रनवे लाइटिंग, हवाई अड्डे के रनवे पर और उसके आसपास लगाई गई लाइटों की एक प्रणाली है जो कम दृश्यता के दौरान, खासकर रात में, विमानों का मार्गदर्शन करती है. ये लाइटें रनवे के किनारों, केंद्र रेखा और दहलीज को चिह्नित करती हैं, जिससे पायलटों को टेकऑफ़, लैंडिंग और टैक्सिंग के दौरान दृश्य संकेत मिलते हैं.

