पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 14 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट, मनाया गया जश्न

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ान शुरू हो गई है. पहले यात्रियों को दुबई या दोहा होकर आना पड़ता था.

FLIGHT FROM BANGLADESH LANDS IN PAK
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
PTI

Published : January 30, 2026 at 9:30 AM IST

3 Min Read
लाहौर/कराची: 14 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक फ्लाइट गुरुवार रात को पाकिस्तान के कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई. बता दें, फ्लाइट लैंड होते ही दोनों देशों के बीच हवाई सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है.

जानकारी के मुताबिक गुरुवार को बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइंस के जिन्ना अतंरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही उसका जल सलामी के साथ जोरदार स्वागत किया गया. वहीं, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी (PAA) ने बताया कि ढाका से कराची जाने वाला विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट (BG-341) गुरुवार शाम को यहां पहुंची.

साल 2012 के बाद ढाका-कराची रूट पर पहली सीधी फ्लाइट है. बयान जारी करते हुए कहा गया कि यह 14 साल बाद ढाका से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली पहली फ्लाइट है. पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि पाकिस्तान-बांग्लादेश दोस्ती में एक नया अध्याय -14 साल बाद एयर कनेक्टिविटी बहाल हुई, कराची एयरपोर्ट पर एक हाई-लेवल रिसेप्शन सेरेमनी हुई. यह डेवलपमेंट बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते मेलजोल के बीच हुआ है, जब 5 अगस्त, 2024 को बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटा दिया गया था.

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए उद्घाटन समारोह में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इमरान हैदर समेत तमाम सीनियर अधिकारी शामिल हुए. सूत्रों ने बताया कि एयरलाइंस ढाका और कराची के बीच हफ्ते में दो बार फ्लाइट्स चलाएगी. जिसे 30 मार्च तक इस रूट पर फ्लाइट्स संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है. एयरलाइन ने इस हफ्ते की शुरुआत में ढाका में कहा कि बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस गुरुवार और शनिवार को ढाका-कराची रूट पर उड़ान भरेगी.

फ्लाइट ढाका से स्थानीय समय के हिसाब से रात 8:00 बजे उड़ान भरेगी और रात 11:00 बजे कराची पहुंचेगी. वापसी की फ्लाइट कराची से रात 12:00 बजे उडेगी और सुबह 4:20 बजे ढाका पहुंचेगी. पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारें पिछले साल से ढाका और कराची के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू करने पर चर्चा कर रही थीं, ताकि सालों के तनावपूर्ण रिश्तों के बाद व्यापार और दूसरे रिश्तों को बढ़ावा दिया जा सके. बता दें, बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से आजादी मिली थी.

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू करने के प्लान की घोषणा सबसे पहले पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इसहाक डार के ढाका दौरे के समय की गई थी. डार का ढाका दौरा एक दशक से ज्यादा समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहली ऐसी हाई-लेवल बातचीत थी. अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से फॉर्मल मंजूरी मिलने के बाद यह री-लॉन्च किया गया है, जिसने बिमान को इस रूट पर ऑपरेट करने और पाकिस्तानी एयरस्पेस के अंदर तय एयर कॉरिडोर इस्तेमाल करने की मंज़ूरी दे दी है.

