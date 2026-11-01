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सऊदी अरब और भारत के बीच हवाई सेवा में व्यवधान जारी, अकासा एयर ने निलंबन 18 नवंबर तक बढ़ाया

सऊदी अरब और भारत के बीच की हवाई सेवा में व्यवधान जारी, अकासा एयर ने निलंबन 18 नवंबर तक बढ़ाया ( Getty Images )

By PTI 3 Min Read

दुबई: यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों को देखते भारत और सऊदी अरब के बीच हवाई सेवा में व्यवधान अभी जारी है. खाड़ी देश में मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए, अकासा एयर ने रविवार को जेद्दा के लिए अपनी उड़ान सेवाओं के निलंबन को 18 नवंबर तक बढ़ा दिया है. विमानन कंपनी ने बताया कि रियाद आने-जाने वाली फ्लाइट्स 30 नवंबर तक निलंबित रहेंगी.

दो दिन पहले ही एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने भी कहा था कि जेद्दा, रियाद और दम्मम के लिए उनकी उड़ानें 14 नवंबर तक निलंबित रहेंगी.

सऊदी अरब में हवाई अड्डों सहित आम नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों के बीच नियमित उड़ानों में व्यवधान जारी हैं. रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने 22 अक्टूबर को जारी एक बयान में बताया कि 21 अक्टूबर को दम्मम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. इसके अलावा, पूर्वी प्रांत में सऊदी अरामको के शायबाह तेल क्षेत्र पर हुए हमले में एक और भारतीय नागरिक घायल हो गया. दूतावास ने कहा कि वह सऊदी अधिकारियों के संपर्क में है और प्रभावित भारतीयों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा. इससे पहले, भारत ने रियाद में अब्हा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Abha International Airport) और किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों की निंदा की थी और कहा था कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है. जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से उमरा तीर्थयात्रियों की मदद करने और यात्रा के वैकल्पिक इंतजाम करने के लिए एयरलाइनों, स्थानीय अधिकारियों और सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय किया है.