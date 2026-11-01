सऊदी अरब और भारत के बीच हवाई सेवा में व्यवधान जारी, अकासा एयर ने निलंबन 18 नवंबर तक बढ़ाया
सऊदी अरब में हवाई अड्डों सहित आम नागरिकों और बुनियादी ढांचे पर हूती विद्रोहियों के हमलों के बीच उड़ानों में व्यवधान जारी है.
By PTI
Published : November 1, 2026 at 7:56 PM IST
दुबई: यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों को देखते भारत और सऊदी अरब के बीच हवाई सेवा में व्यवधान अभी जारी है. खाड़ी देश में मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए, अकासा एयर ने रविवार को जेद्दा के लिए अपनी उड़ान सेवाओं के निलंबन को 18 नवंबर तक बढ़ा दिया है. विमानन कंपनी ने बताया कि रियाद आने-जाने वाली फ्लाइट्स 30 नवंबर तक निलंबित रहेंगी.
दो दिन पहले ही एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने भी कहा था कि जेद्दा, रियाद और दम्मम के लिए उनकी उड़ानें 14 नवंबर तक निलंबित रहेंगी.
सऊदी अरब में हवाई अड्डों सहित आम नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों के बीच नियमित उड़ानों में व्यवधान जारी हैं.
रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने 22 अक्टूबर को जारी एक बयान में बताया कि 21 अक्टूबर को दम्मम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. इसके अलावा, पूर्वी प्रांत में सऊदी अरामको के शायबाह तेल क्षेत्र पर हुए हमले में एक और भारतीय नागरिक घायल हो गया. दूतावास ने कहा कि वह सऊदी अधिकारियों के संपर्क में है और प्रभावित भारतीयों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा.
इससे पहले, भारत ने रियाद में अब्हा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Abha International Airport) और किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों की निंदा की थी और कहा था कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है.
जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से उमरा तीर्थयात्रियों की मदद करने और यात्रा के वैकल्पिक इंतजाम करने के लिए एयरलाइनों, स्थानीय अधिकारियों और सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय किया है.
हाल की घोषणाओं के अनुसार, एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ने 14 नवंबर तक सऊदी अरब के कई गंतव्यों के लिए अपनी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी हैं. वहीं, अकासा एयर ने जेद्दा के लिए 18 नवंबर तक और रियाद के लिए 30 नवंबर तक अपनी उड़ानें निलंबित करने की घोषणा की है.
हालांकि सऊदी अरब की विमानन कंपनियां भारत के लिए कुछ उड़ानें संचालित कर रही हैं.
भारतीय दूतावास ने पहले कहा था कि रियाद एयरपोर्ट पर सीमित संचालन फिर से शुरू हो गया है, जिसमें भारत जाने वाली फ्लाईनास (flynas) की सेवाएं भी शामिल हैं, जबकि सऊदी एयरलाइंस दम्मम, जेद्दा और मदीना से फ्लाइट्स चला रही हैं.
यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा करने से पहले एयरलाइंस से फ्लाइट शेड्यूल चेक कर लें.
सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं. इसके अलावा, उमराह के लिए बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थयात्री भी सऊदी अरब की यात्रा करते हैं.
यह भी पढ़ें- सरकार ने सऊदी अरब में बढ़ते तनाव के बीच फंसे भारतीयों की मदद की पेशकश की