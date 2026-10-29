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अमेरिका पहुंचकर बोल्सोनारो ने भरी हुंकार, बोले- ब्राजील का राष्ट्रपति मैं हूं

ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव के बाद फ्लेवियो बोल्सोनारो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया ( IANS )

By ANI 3 Min Read

ब्रासीलिया: ब्राजील के हारे हुए दक्षिणपंथी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्लेवियो बोल्सोनारो ने बुधवार को कहा कि खुद से देश निकाला शुरू करने के लिए अमेरिका आने के बाद भी वह देश के असली हेड बने हुए हैं.

उनके इस आक्रामक ऐलान ने देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता को दिखाया, जहाँ मौजूदा वामपंथी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने रविवार को एक अहम जीत हासिल की. बोल्सोनारो ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक ऑफिशियल बयान में कहा, 'मैं चुना हुआ प्रेसिडेंट हूं, और जिन क्रिमिनल्स ने ब्राजील का चुनाव चुराया है, वे एक क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन का हिस्सा हैं जिसने तानाशाही कायम की है.'

उन्होंने कथित 'इलेक्टोरल फ्रॉड' की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, 'मैं यहां से विपक्ष को लीड करूंगा.' बाद में एक रिलीज में उन्होंने अपनी बात बदली और खुद को 'प्रेसिडेंट' के बजाय 'लीडर' बताया. 45 साल के बोल्सोनारो बुधवार सुबह मियामी के पास ओपा-लोका एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट से उतरे. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप वाली हार्ड-लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के बोल्सोनारो और उनके पिता, जेयर बोल्सोनारो, दोनों के साथ करीबी रिश्ते हैं. सीनियर बोल्सोनारो 2022 में लूला से अपनी चुनावी हार को चुनौती देने की नाकाम कोशिशों के बाद देश में हाउस अरेस्ट में हैं.