अमेरिका पहुंचकर बोल्सोनारो ने भरी हुंकार, बोले- ब्राजील का राष्ट्रपति मैं हूं
बोल्सोनारो ने कहा, 'मैं चुना हुआ प्रेसिडेंट हूं और जिन क्रिमिनल ने ब्राजील का चुनाव चुराया है, वे एक क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन का हिस्सा हैं.'
By ANI
Published : October 29, 2026 at 8:23 AM IST
ब्रासीलिया: ब्राजील के हारे हुए दक्षिणपंथी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्लेवियो बोल्सोनारो ने बुधवार को कहा कि खुद से देश निकाला शुरू करने के लिए अमेरिका आने के बाद भी वह देश के असली हेड बने हुए हैं.
उनके इस आक्रामक ऐलान ने देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता को दिखाया, जहाँ मौजूदा वामपंथी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने रविवार को एक अहम जीत हासिल की. बोल्सोनारो ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक ऑफिशियल बयान में कहा, 'मैं चुना हुआ प्रेसिडेंट हूं, और जिन क्रिमिनल्स ने ब्राजील का चुनाव चुराया है, वे एक क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन का हिस्सा हैं जिसने तानाशाही कायम की है.'
उन्होंने कथित 'इलेक्टोरल फ्रॉड' की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, 'मैं यहां से विपक्ष को लीड करूंगा.' बाद में एक रिलीज में उन्होंने अपनी बात बदली और खुद को 'प्रेसिडेंट' के बजाय 'लीडर' बताया. 45 साल के बोल्सोनारो बुधवार सुबह मियामी के पास ओपा-लोका एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट से उतरे.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप वाली हार्ड-लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के बोल्सोनारो और उनके पिता, जेयर बोल्सोनारो, दोनों के साथ करीबी रिश्ते हैं. सीनियर बोल्सोनारो 2022 में लूला से अपनी चुनावी हार को चुनौती देने की नाकाम कोशिशों के बाद देश में हाउस अरेस्ट में हैं.
ट्रंप ने अपनी बात दोहराई कि ब्राजील का चुनावी प्रक्रिया 'बहुत अजीब' है, लेकिन उन्होंने मीडिया वालों को बताया कि वह फ़्लावियो बोल्सोनारो के प्रेसिडेंट बनने के दावे में शामिल नहीं होंगे.' बोल्सोनारो अपनी पत्नी और बेटियों के साथ अमेरिका कैसे गए, इस बारे में खास जानकारी सामने आ रही है. देश में उन पर शक वाले करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में पूछताछ चल रही है. पार्लियामेंट्री प्रोटेक्शन खत्म होने वाला था, इसलिए उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश दिए गए थे. फिर भी वह अर्जेंटीना और इक्वाडोर के रास्ते अमेरिका चले गए.
अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक बयान जारी कर बताया कि बोल्सोनारो परिवार के सदस्यों का इंस्पेक्शन हुआ और उन्हें लागू इमिग्रेशन कानूनों और प्रोसीजर के हिसाब से क्लियरेंस मिल गया. लूला, जिन्होंने रविवार को कुल 51.8 फीसदी वोट हासिल किया, ने फ्लेवियो बोल्सोनारो के जाने को 'शर्मनाक' घटना बताया.
लूला ने मंगलवार को ब्रासीलिया में उनके 81वें जन्मदिन के मौके पर कहा, 'जो इंसान चुपके से अपने देश से बाहर निकलता है, उसके पास छिपाने के लिए कुछ तो होगा ही.' फिर भी ब्राजील में लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों ने बुधवार को एक बुलेटिन जारी कर साफ किया कि बोल्सोनारो को ऑफिशियली भगोड़ा नहीं माना गया है.