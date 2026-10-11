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नेपाल में एक बार फिर तबाही, गोरखा में अचानक आई बाढ़ से दर्जनों घर और पुल बह गए

नेपाल में बूढ़ी गंडकी नदी रविवार, 11 अक्टूबर, 2026 को उफान पर दिखी. ( AP )

By PTI 4 Min Read

काठमांडू: नेपाल के गोरखा जिले में रविवार को बूढ़ी गंडकी नदी में आई मलबे से भरी अचानक बाढ़ में 35 से ज़्यादा घर, पुल बह गए और एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा. अधिकारियों ने बताया कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की गई.

गोरखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के असिस्टेंट चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नेत्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि गोरखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की.

काठमांडू पोस्ट ने चुमनुबरी रूरल म्युनिसिपैलिटी-3 के वार्ड चेयर राम कुमार गुरुंग के हवाले से कहा कि गंडकी प्रोविंस में आई बाढ़ ने सलेरी, पैयुका और जगत में नदी के किनारे के घरों के साथ-साथ वार्ड को जोड़ने वाले एक सस्पेंशन ब्रिज को भी बहा दिया. गोरखा के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. अचानक पानी बढ़ने का कारण अभी साफ नहीं है. लोगों को शक है कि चुमनुबरी-6 में लोकपा और चुमलिंग के बीच बूढ़ी गंडकी की एक सहायक नदी स्यार नदी रुक गई होगी, जिससे बाढ़ आ गई. शर्मा ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ ने जिले की चुमनुबरी ग्रामीण नगर पालिका में करीब तीन दर्जन घर बहा दिए हैं. ऑनलाइन खबर न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक चुमनुबरी ग्रामीण नगर पालिका की डिप्टी चेयरपर्सन लक्ष्मी गुरुंग ने कहा कि आज सुबह बूढ़ी गंडकी में आई बाढ़ रसुवा में भोटेकोशी बाढ़ की याद दिलाती है. उन्होंने कहा, 'बूढ़ीगंडकी बाढ़ भोटेकोशी बाढ़ की याद दिलाती है. इसने दर्जनों घर बहा दिए हैं. अभी यह कहना मुमकिन नहीं है कि नुकसान कितना हुआ है.'