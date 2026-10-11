नेपाल में एक बार फिर तबाही, गोरखा में अचानक आई बाढ़ से दर्जनों घर और पुल बह गए
शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ के चलते जिले की चुमनुबरी ग्रामीण नगर पालिका में करीब तीन दर्जन घर बह गए.
By PTI
Published : October 11, 2026 at 2:05 PM IST
काठमांडू: नेपाल के गोरखा जिले में रविवार को बूढ़ी गंडकी नदी में आई मलबे से भरी अचानक बाढ़ में 35 से ज़्यादा घर, पुल बह गए और एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा. अधिकारियों ने बताया कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की गई.
गोरखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के असिस्टेंट चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नेत्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि गोरखा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की.
काठमांडू पोस्ट ने चुमनुबरी रूरल म्युनिसिपैलिटी-3 के वार्ड चेयर राम कुमार गुरुंग के हवाले से कहा कि गंडकी प्रोविंस में आई बाढ़ ने सलेरी, पैयुका और जगत में नदी के किनारे के घरों के साथ-साथ वार्ड को जोड़ने वाले एक सस्पेंशन ब्रिज को भी बहा दिया. गोरखा के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
At least 10 people are missing, according to local media, and 150 homes have been destroyed after devastating flash floods along the Budhi Gandaki River washed away multiple bridges in Gorkha District, Nepal. (H/t @AZ_Intel_ )— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 11, 2026
अचानक पानी बढ़ने का कारण अभी साफ नहीं है. लोगों को शक है कि चुमनुबरी-6 में लोकपा और चुमलिंग के बीच बूढ़ी गंडकी की एक सहायक नदी स्यार नदी रुक गई होगी, जिससे बाढ़ आ गई. शर्मा ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ ने जिले की चुमनुबरी ग्रामीण नगर पालिका में करीब तीन दर्जन घर बहा दिए हैं.
ऑनलाइन खबर न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक चुमनुबरी ग्रामीण नगर पालिका की डिप्टी चेयरपर्सन लक्ष्मी गुरुंग ने कहा कि आज सुबह बूढ़ी गंडकी में आई बाढ़ रसुवा में भोटेकोशी बाढ़ की याद दिलाती है. उन्होंने कहा, 'बूढ़ीगंडकी बाढ़ भोटेकोशी बाढ़ की याद दिलाती है. इसने दर्जनों घर बहा दिए हैं. अभी यह कहना मुमकिन नहीं है कि नुकसान कितना हुआ है.'
बाढ़ सुबह करीब 4 बजे आई, जिससे लोकल लोग सुरक्षित जगहों पर भाग गए. लक्ष्मी ने बताया कि बाढ़ के पानी की वजह से चुमनुबरी रूरल म्युनिसिपैलिटी-3 के मार्केट को काफी नुकसान पहुंचा. 26 अगस्त को रसुवा जिले में भोटे कोशी नदी में भयानक बाढ़ आई थी. नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) के मुताबिक रसुवा और त्रिशूली नदी इलाकों में बाढ़ ने 1,455 लोगों की जान ले ली, जबकि 5,285 लोग लापता हैं.
होम मिनिस्टर सूडान गुरुंग ने कहा कि बाढ़ ने चुमनुबरी-3 में न्याकचेत और फिलिम बाजार को जोड़ने वाले पुल को भी बहा दिया है. उन्होंने कहा कि नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए बचाव ऑपरेशन, राहत बांटने और लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं.
नेपाल पुलिस, आर्म्ड पुलिस फोर्स और लोकल अधिकारियों को बचाव और राहत ऑपरेशन के लिए लगाया गया. राम कुमार ने कहा, 'बाढ़ सुबह-सुबह आ गई, और हम अपना सामान भी नहीं निकाल पाए. जैसे ही हमें पता चला कि बाढ़ आ रही है, सब लोग भाग गए.' उन्होंने कहा कि नुकसान कितना हुआ है, इसका अभी पता नहीं चला है.
सुबह करीब 4 बजे नदियों से तेज गर्जना की आवाजें सुनने के बाद, चुमलिंग और लोकपा समेत नदी किनारे की बस्तियों के लोग अपने घरों से भाग गए. लोगों ने बताया कि लोकल होटलों में रुके टूरिस्ट भी भाग गए. लोकपा के रहने वाले शेराप गुरुंग ने कहा कि आवाज से पता चलता है कि पानी का बहाव बार-बार रुका और फिर से शुरू हुआ.
उन्होंने कहा, 'अंधेरा होने की वजह से हम यह नहीं बता सके कि नाला रुक गया था या लैंडस्लाइड हुआ था. बारिश भी नहीं हुई थी.' अधिकारी नदी किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी देने और उनसे सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील करने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रहे थे.