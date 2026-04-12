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अमेरिका-ईरान बातचीत के पहले चरण में नहीं बनी सहमति, जारी रहेगी वार्ता

पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम को लेकर बातचीत के 14 घंटे बाद भी मतभेद दूर नहीं हुआ. आगे की वार्ता जारी है.

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अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस (बाएं) शनिवार, 11 अप्रैल, 2026 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में ईरान के बारे में बातचीत के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलते हुए. (AP)
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By ANI

Published : April 12, 2026 at 7:14 AM IST

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इस्लामाबाद: अमेरिका और ईरान के बीच आमने-सामने की बातचीत का पहला फेज शनिवार देर रात इस्लामाबाद में खत्म हुआ. इसमें कई हितधारकों के बीच कई घंटों की बातचीत हुई, जो चल रही राजनयिक बातचीत में एक अहम प्रगति है.

ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बातचीत के बाद दोनों प्रतिनिधियों ने दिन में बनी समझ को दस्तावेज के रूप में तैयार करने और कन्फर्म करने के लिए लिखित शब्दों का आदान-प्रदान किया. इस लेन-देन को आमने-सामने की बातचीत के दौरान हुई प्रगति को सामान्य बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

यह प्रगति पहले खत्म हुई शुरुआती बातचीत के बाद हुआ है, जिससे प्रतिनिधियों के बीच आगे बातचीत का रास्ता बना है. इस बातचीत को तनाव कम करने और अमेरिका और ईरान के बीच एक रूपरेखा की समझ की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक अहम राजनयिक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक बातचीत का नया दौर देर रात तक चला जो बातचीत की प्रक्रिया को लेकर तात्कालिकता और संवेदनशीलता को दिखाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्षों के खास प्रतिनिधि बातचीत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थे, जो बातचीत के हाई-लेवल नेचर को दिखाता है.

अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, स्पेशल एन्वॉय स्टीव विटकॉफ और सीनियर एडवाइजर जेरेड कुशनर, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं, डेलीगेशन का हिस्सा हैं. ईरानी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री अब्बास अराघची, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर ग़ालिबफ और सीनियर डिप्लोमैट अली बाघेरी कानी शामिल हैं.

तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया, 'ऐसा लगता है कि इस राउंड की बातचीत में ईरानी टीम के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क पर पहुंचने का यह आखिरी मौका है.' इस बीच, व्हाइट हाउस ने कन्फर्म किया कि इस्लामाबाद के सेरेना होटल में दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत अभी भी चल रही है, जिससे पता चलता है कि बड़ी राजनयिक चुनौतियों के बावजूद बातचीत जारी है.

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बातचीत प्रोसेस के लिए अपना कमिटमेंट दोहराया और कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल देश के हितों को प्राथमिकता देते हुए और ईरान की संप्रभुता की प्राथमिकता की सुरक्षा करते हुए बातचीत करेगा. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए शेयर किए गए बयान में राष्ट्रपति पेजेशकियन ने इस्लामाबाद में राजनयिक प्रगति के बावजूद अपने नागरिकों के प्रति सरकार के कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया.

उन्होंने लिखा, 'किसी भी हाल में लोगों के लिए हमारी सर्विस एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी और बातचीत का नतीजा चाहे जो भी हो सरकार लोगों के साथ खड़ी रहेगी.' उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के साथ-साथ घरेलू स्थिरता पर प्रशासन के फोकस पर जोर दिया.

इसके अलावा एक्स पर एक पोस्ट में नई दिल्ली में ईरान की एम्बेसी ने ईरानी प्रेसिडेंट का एक मैसेज दोबारा पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि डेलीगेशन ईरान के हितों की रक्षा के लिए पूरे दिल से कमिटेड है और इस बारे में हिम्मत से बातचीत करेगा.'

एम्बेसी के बयान में डिप्लोमैटिक प्रोसेस के बावजूद घरेलू स्टेबिलिटी के प्रति सरकार के डेडिकेशन पर और जोर दिया गया, जिसमें कहा गया, 'किसी भी हाल में लोगों के लिए हमारी सर्विस एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी और बातचीत का नतीजा चाहे जो भी हो, सरकार लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है.'

एक अलग प्रगति में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दोलनासर हेममती ने चल रही बातचीत के दौरान पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात की.

एक्स पर एक पोस्ट में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, 'ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर, डॉ. अब्दोलनासर हेममती ने आज इस्लामाबाद बातचीत के दौरान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सीनेटर मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात की.'

मंत्रालय के मुताबिक बैठक में बातचीत और रीजनल कोऑपरेशन को मजबूत करने पर फोकस किया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस और शेयर्ड डेवलपमेंट के लिए शांति और स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया. इसके अलावा, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी चल रही डिप्लोमैटिक बातचीत के तहत इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की. इस मौके पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से हाथ मिलाते हुए देखा गया.

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