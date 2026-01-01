ETV Bharat / international

स्विट्जरलैंड के स्विस रिजॉर्ट में लगी आग से 40 से अधिक लोगों की मौत

जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए और घायल हुए.

Swiss Ski Resort
पुलिस अधिकारी उस जगह का मुआयना करते हैं जहां ले कॉन्स्टेलेशन बार और लाउंज में आग लग गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए थे। यह आग क्रांस-मोंटाना, स्विस आल्प्स, स्विट्जरलैंड में गुरुवार, 1 जनवरी, 2026 को नए साल के जश्न के दौरान लगी थी. (AP)
AFP

January 1, 2026

क्रांस मोंटाना (स्विट्जरलैंड): पुलिस ने गुरुवार सुबह बताया कि स्विट्जरलैंड के स्विस स्की रिज़ॉर्ट शहर क्रांस-मोंटाना में एक भीड़भाड़ वाले बार में आग लग गई, जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए और घायल हुए. पुलिस, फायरफाइटर्स और बचाव दल यूरोप के टॉप स्की डेस्टिनेशन में से एक, इस पॉपुलर रिज़ॉर्ट पहुंचे, स्विस मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की संख्या दर्जनों में हो सकती है.

दक्षिण-पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस ने एक बयान में कहा कि "अनिश्चित जगह की आग" टूरिस्ट के बीच पॉपुलर एक बार में लगी. क्रैन्स-मोंटाना वेबसाइट के मुताबिक, पुलिस के एक प्रवक्ता ने बार का नाम ले कॉन्स्टेलेशन बताया, जिसमें 300 लोगों की कैपेसिटी है और इसके टेरेस पर 40 और लोग बैठ सकते हैं.

प्रवक्ता ने कहा कि नए साल के जश्न के लिए वहां करीब 100 लोग जमा हुए थे. न्यूयॉर्क के एक टूरिस्ट ने बार से निकलती चमकदार नारंगी लपटों को फिल्माया, और AFP को बताया कि उसने लोगों को अंधेरे में भागते और चिल्लाते देखा.

पुलिस के बयान में कहा गया, "कई लोगों की जान चली गई और दूसरे घायल हो गए," घटना को "गंभीर" बताया और कहा कि "एक बड़ी इमरजेंसी मदद चल रही है."

इसमें कहा गया, "पुलिस, फायरफाइटर्स और बचावकर्मियों की एक बड़ी टीम तुरंत कई पीड़ितों की मदद के लिए मौके पर गई." "ऑपरेशन अब भी जारी है."

घंटों बाद भी बार के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थीं, और टूटी हुई खिड़कियां देखी जा सकती थीं. लोकल मीडिया ने बताया कि "हवा में अभी भी जलने की गंध है." स्विस डेली ब्लिक ने मौके पर मौजूद एक डॉक्टर के हवाले से कहा कि मरने वालों की संख्या "दर्जनों" में हो सकती है.

रीजनल डेली ले नोवेलिस्टे ने भी कहा कि उसके सोर्स "भारी संख्या" बता रहे हैं, जिसमें "लगभग 40 लोग मारे गए और 100 घायल" हैं. स्विस मीडिया ने कहा कि आग शायद तब लगी होगी, जब एक कॉन्सर्ट के दौरान आतिशबाजी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पुलिस ने कहा कि इसका कारण पता नहीं है.

पुलिस स्पोक्सपर्सन गेटन लैथियन ने AFP को पहले बताया था कि ले कॉन्स्टेलेशन में सुबह करीब 1:30 बजे (0030 GMT) एक "अज्ञात वजह से धमाका" हुआ था. पुलिस ने कहा कि इलाका "आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद" है, और "क्रांस मोंटाना के ऊपर नो-फ्लाई जोन लगा दिया गया है."

एक रहने वाले ने, जिसने बताया कि वे पास में रहते हैं, लॉज़ेन के एक अखबार 24 हेयर्स को बताया, "पार्टी पूरे जोश में थी... म्यूजिक और शैंपेन खुलेआम बह रही थी." लेकिन जैसे ही आग की खबर फैली, उन्होंने कहा, बेफिक्री का माहौल गायब हो गया और लोग सड़क पर इकट्ठा होने लगे. "हम दूर से सायरन की आवाज सुन सकते थे. मेरे आसपास, लोग हैरान, परेशान, चुप थे."

एक और पड़ोसी ने 24 घंटे को बताया, "हमने पूरी रात हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी." "आतिशबाजी की वजह से, हमें पहले समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, फिर हमने धुआं देखा. यह बहुत बुरा है, बहुत सारे जवान लोग उस बार में जाते हैं."

