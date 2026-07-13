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बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग, 27 लोग जिंदा जले, कई घायल

थाईलैंड के बैंकॉक के एक पब में आग लगने से मारे गए लोगों के शव एक लाइन में रखे हुए देखे जा सकते हैं. ( AP )

बैंकॉक: बैंकॉक के एक पब में बीती रात भीषण आग लगने से कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए. थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने 27 लोगों की मौत की पुष्टि की. उन्होंने घटनास्थल का दौरा भी किया. उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की अभी भी जांच चल रही है. अधिकारियों ने सोमवार सुबह बताया कि बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई. बचाव दल ने बताया कि आग आधी रात के आसपास लगी. फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स द्वारा ऑनलाइन शेयर की गई फुटेज में दिख रहा है कि थाई राजधानी के उत्तरी हिस्से में पब के सामने के दरवाजे से आग की बड़ी लपटें निकल रही है, लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, और आसमान में घना काला धुआं उठ रहा था. थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने मौके पर रिपोर्टर्स को बताया कि 27 लोगों की मौत हो गई और कई को हॉस्पिटल ले जाया गया. उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की अभी भी जांच चल रही है. थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने कहा कि पब में परफॉर्म कर रहे एक म्यूजिशियन ने उन्हें बताया कि उसने स्टेज के पास एक सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलते देखा, फिर बिजली चली गई, फिर एक धमाका हुआ और तेजी से घना धुआं पूरी जगह में भर गया. अनुतिन ने आगे कहा कि कई पीड़ित पब के पीछे बने टॉयलेट में मिले.