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बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग, 27 लोग जिंदा जले, कई घायल

थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कहा, 27 लोगों की मौत हो गई, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

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थाईलैंड के बैंकॉक के एक पब में आग लगने से मारे गए लोगों के शव एक लाइन में रखे हुए देखे जा सकते हैं. (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : July 13, 2026 at 7:32 AM IST

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बैंकॉक: बैंकॉक के एक पब में बीती रात भीषण आग लगने से कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए. थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने 27 लोगों की मौत की पुष्टि की. उन्होंने घटनास्थल का दौरा भी किया. उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की अभी भी जांच चल रही है.

अधिकारियों ने सोमवार सुबह बताया कि बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई. बचाव दल ने बताया कि आग आधी रात के आसपास लगी. फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स द्वारा ऑनलाइन शेयर की गई फुटेज में दिख रहा है कि थाई राजधानी के उत्तरी हिस्से में पब के सामने के दरवाजे से आग की बड़ी लपटें निकल रही है, लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, और आसमान में घना काला धुआं उठ रहा था. थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने मौके पर रिपोर्टर्स को बताया कि 27 लोगों की मौत हो गई और कई को हॉस्पिटल ले जाया गया. उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की अभी भी जांच चल रही है.

थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने कहा कि पब में परफॉर्म कर रहे एक म्यूजिशियन ने उन्हें बताया कि उसने स्टेज के पास एक सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलते देखा, फिर बिजली चली गई, फिर एक धमाका हुआ और तेजी से घना धुआं पूरी जगह में भर गया. अनुतिन ने आगे कहा कि कई पीड़ित पब के पीछे बने टॉयलेट में मिले.

बैंकॉक के गवर्नर चैडचार्ट सिट्टीपंट ने कहा कि 63 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 22 की हालत गंभीर है. उन्होंने कहा कि अधिकारी पीड़ितों की पहचान करने पर काम कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों के पास आईडी नहीं थी या वे बेहोश थे.

फायरफाइटर्स को आग पर काबू पाने में करीब आधा घंटा लगा. बाद की तस्वीरों में जली हुई टेबल और कुर्सियां, और पब का खराब इंटीरियर दिख रहा है. अपने प्रियजनों को ढूंढने आए रिश्तेदारों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन स्पॉट बनाया गया था.

सिंगर सुकन्या वोंगवोंगवाई ने कहा कि जब उन्होंने आग की खबर सुनी तो वह पास में ही परफॉर्म कर रही थीं और अपने बैंड के कई साथी पब में परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए वह मौके पर पहुंचीं. उन्होंने कहा कि उनमें से एक की मौत हो गई, तीन अस्पताल में भर्ती हैं, और एक का पता नहीं चला है.

उन्होंने कहा, 'अंदर मौजूद लोगों से मैंने जो सुना, उसके अनुसार जब आग लगी तो सब कुछ अंधेरा हो गया. बिजली चली गई थी और हर जगह धुआं था, इसलिए वे दूसरे लोगों को ढूंढ नहीं पाए.' थाईलैंड में पहले भी ऐसी दुखद घटनाएं हुई हैं. 2022 में देश के पूर्वी हिस्से में एक म्यूजिक पब में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई थी और उससे एक दशक से भी पहले, 1 जनवरी, 2009 को थाईलैंड की राजधानी के सैंटिका नाइट क्लब में न्यू ईयर ईव के जश्न के दौरान आग लगने से 66 लोग मारे गए थे और 200 से ज़्यादा घायल हुए थे. वह आग शायद इनडोर आतिशबाजी की वजह से लगी थी.

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