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'खून से लथपथ पायलट ...सुनाई दी चीखें, अचानक ही नीचे आने लगा विमान'

बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाईदुबई का विमान उड़ान भरता. ( AP )

तेल अवीव : संयुक्त अरब अमीरात से इजराइल जा रहे एक कमर्शियल प्लेन में पायलटों के बीच हुई लड़ाई के कारण बुधवार को विमान को सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इस घटना से दर्जनों इजराइली नागरिकों को ले जा रहे विमान के हाईजैक होने की आशंका पैदा हो गई और इजराइल को अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े.

यात्रियों ने फोन पर इजराइल के चैनल 12 को बताया कि उन्होंने प्लेन में आगे बैठे लोगों की चीखें सुनीं, जिन्होंने पायलटों के बीच बहस सुनी थी, और सऊदी अरब में उतरने से पहले प्लेन तेजी से नीचे की ओर झुका. तबुक एयरपोर्ट ने बताया कि फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट ने स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:44 बजे डिस्ट्रेस कॉल (मदद के लिए कॉल) किया और फिर सुबह 9:45 बजे सुरक्षित लैंडिंग की. फ्लाईदुबई ने पुष्टि की कि बेन गुरियन एयरपोर्ट जा रही फ्लाइट FZ 1073 के साथ एक घटना हुई और वह बुधवार को तबुक में उतरी. खून से सनी टी-शर्ट और पायलटों की दूसरी टीम - विमान में सवार यात्रियों ने पायलटों के बीच हुई बहस के दौरान उन्हें अलग करने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर खून से सनी टी-शर्ट पहने एक यात्री की तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं. चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या पायलटों में से किसी ने विमान को क्रैश करके आत्महत्या करने की कोशिश की थी, और दूसरे पायलट ने शायद क्रैश को रोकने के लिए बीच-बचाव किया था. इन रिपोर्टों की तुरंत पुष्टि करना संभव नहीं था. यह भी बताया गया कि सिविलियन कपड़ों में पायलटों की एक दूसरी टीम ने लैंडिंग की, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. खबरों के मुताबिक, दो यात्रियों ने एक पायलट को प्लेन का कंट्रोल लेने से रोका.ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में खून से लथपथ चेहरे वाला एक व्यक्ति यह कहते हुए दिख रहा है, "हमने कॉकपिट का कंट्रोल ले लिया है और हम लैंड करने वाले हैं." इसमें आगे बताया गया है कि किसी ने पायलट को चाकू मारा. 'द टाइम्स ऑफ इजराइल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्लाईदुबई फ्लाइट में सवार यात्रियों ने घबराहट के माहौल का जिक्र किया, जिसमें चीख-पुकार, कॉकपिट में खून और अचानक नीचे की ओर गोता लगाना शामिल था.