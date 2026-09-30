'खून से लथपथ पायलट ...सुनाई दी चीखें, अचानक ही नीचे आने लगा विमान'
यह दृश्य सचमुच डरा देने वाला था. यात्रियों ने कहा-घबराहट का माहौल था. पढ़ें पूरी स्टोरी.
Published : September 30, 2026 at 6:27 PM IST
तेल अवीव : संयुक्त अरब अमीरात से इजराइल जा रहे एक कमर्शियल प्लेन में पायलटों के बीच हुई लड़ाई के कारण बुधवार को विमान को सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इस घटना से दर्जनों इजराइली नागरिकों को ले जा रहे विमान के हाईजैक होने की आशंका पैदा हो गई और इजराइल को अपने लड़ाकू विमान भेजने पड़े.
यात्रियों ने फोन पर इजराइल के चैनल 12 को बताया कि उन्होंने प्लेन में आगे बैठे लोगों की चीखें सुनीं, जिन्होंने पायलटों के बीच बहस सुनी थी, और सऊदी अरब में उतरने से पहले प्लेन तेजी से नीचे की ओर झुका. तबुक एयरपोर्ट ने बताया कि फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट ने स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:44 बजे डिस्ट्रेस कॉल (मदद के लिए कॉल) किया और फिर सुबह 9:45 बजे सुरक्षित लैंडिंग की. फ्लाईदुबई ने पुष्टि की कि बेन गुरियन एयरपोर्ट जा रही फ्लाइट FZ 1073 के साथ एक घटना हुई और वह बुधवार को तबुक में उतरी.
खून से सनी टी-शर्ट और पायलटों की दूसरी टीम - विमान में सवार यात्रियों ने पायलटों के बीच हुई बहस के दौरान उन्हें अलग करने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर खून से सनी टी-शर्ट पहने एक यात्री की तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं. चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या पायलटों में से किसी ने विमान को क्रैश करके आत्महत्या करने की कोशिश की थी, और दूसरे पायलट ने शायद क्रैश को रोकने के लिए बीच-बचाव किया था. इन रिपोर्टों की तुरंत पुष्टि करना संभव नहीं था.
यह भी बताया गया कि सिविलियन कपड़ों में पायलटों की एक दूसरी टीम ने लैंडिंग की, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. खबरों के मुताबिक, दो यात्रियों ने एक पायलट को प्लेन का कंट्रोल लेने से रोका.ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में खून से लथपथ चेहरे वाला एक व्यक्ति यह कहते हुए दिख रहा है, "हमने कॉकपिट का कंट्रोल ले लिया है और हम लैंड करने वाले हैं."
इसमें आगे बताया गया है कि किसी ने पायलट को चाकू मारा. 'द टाइम्स ऑफ इजराइल' की एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्लाईदुबई फ्लाइट में सवार यात्रियों ने घबराहट के माहौल का जिक्र किया, जिसमें चीख-पुकार, कॉकपिट में खून और अचानक नीचे की ओर गोता लगाना शामिल था.
फ्लाइट ट्रैकिंग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दुबई से निकलने के लगभग ढाई घंटे बाद प्लेन ने एक इमरजेंसी अलर्ट भेजा. फ्लाइट रडार 24 के अनुसार, फ्लाइट अचानक 33,000 फीट से 17,000 फीट (लगभग 10,000 मीटर से 5,100 मीटर) की ऊंचाई पर आ गई. इसके बाद उसने जॉर्डन बॉर्डर के पास अजीब तरह से चक्कर लगाया और आखिरकार लगभग एक घंटे बाद तबुक में लैंड किया.
Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026
क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा, "जांच के तहत क्रू से पूछताछ की गई है." लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि किसी को हिरासत में लिया गया है या नहीं.सऊदी के सरकारी टीवी चैनल 'अल-एखबारिया' की रिपोर्ट के अनुसार, तबुक में प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक बयान में कहा गया है कि विमान के कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया.एक अन्य अधिकारी ने पुष्टि की कि इजराइल ने हाईजैकिंग के डर से लड़ाकू विमान भेजे थे.
A recovery flight is now en route to Tabuk to pick up passengers from flight #FZ1073 and take them to Tel Aviv. pic.twitter.com/wknZKhKTGn— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
तीनों अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बात की क्योंकि घटना की अभी भी जांच चल रही थी. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल के दिनों में सुरक्षा खतरों के बढ़ने और उनके बारे में साफ तौर पर न बताए जाने की चेतावनी दी है. दक्षिणी इजराइल पर 7 अक्टूबर, 2023 को हुए हमले की बरसी मनाने से इजराइल कुछ दिन दूर है, चुनाव में कुछ हफ्ते बचे हैं, और पिछले तीन सालों से देश कई संघर्षों में उलझा हुआ है. नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और इजराइल यात्रियों को घर वापस लाने के लिए काम कर रहा है.
FLYDUBAI BOEING 737 CO-PILOT ALLEGEDLY STABBED CAPTAIN REPEATEDLY IN SUSPECTED TERROR ATTACK — N12— RT (@RT_com) September 30, 2026
Israeli authorities are treating the incident as a terror attack after the aircraft plunged from around 30,000 feet to 15,000 feet https://t.co/dVOJLJxij9 pic.twitter.com/eUzHWlsY0a
2020 में दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने के बाद से यूएई इजराइली पर्यटकों के लिए छुट्टियों की एक पसंदीदा जगह बन गया है. फ्लाईदुबई एमिरेट्स एयरलाइंस की कम लागत वाली सिस्टर एयरलाइन है.
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