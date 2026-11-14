ETV Bharat / international

अमेरिका में 7 हजार से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, ट्रैफिक कंट्रोल में परेशानी, हजारों यात्री फंसे

अमेरिका में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल ( ANI )

By ANI 3 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिका मे शुक्रवार को देशभर में सभी विमानों की उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने अमेरिका के सभी हवाई अड्डों पर 'ग्राउंड स्टॉप' (उड़ानों पर रोक) लगाई है. ऐसा टेलीकम्युनिकेशन में आई खराबी के कारण हुआ, जिसने सभी 'एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स' को प्रभावित किया, जिससे पूरे देश में हजारों उड़ानें बाधित हो गईं.

इस फैसले के बाद केवल हवा में मौजूद विमानों को ही लैंडिंग की परमिशन दी गई है. जानकारी के मुताबिक फ्लाइट्स पर ब्रेक लगने के चलते बोस्टन समेत तमाम जगहों पर हवाई यात्री फंस गए हैं. इस मामले पर अमेरिकी परिवहन सचिव शॉन डफी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस घटनाक्रम की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि देशभर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कामकाज पर संचार संबंधी समस्या का असर पड़ने के बाद, FAA ने विमानों की उड़ानें रोकने (ग्राउंड स्टॉप) का आदेश दिया था.