जमैका में बड़े पैमाने पर तबाही का खौफ! आ रहा है विनाशकारी तूफान मेलिसा

27 अक्टूबर, 2025 को किंग्स्टन में पोर्ट रॉयल के बाढ़ग्रस्त हिस्से में एक निवासी खड़ा है. ( AFP )

By AFP 5 Min Read

किंग्स्टन: उत्तरी अमेरिका के जमैका के अधिकारियों ने तूफान मेलिसा से पहले सोमवार शाम को जनता से ऊंची जगहों और आश्रयों में जाने की अपील की है.प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि यह एक बहुत ही विनाशकारी तूफान हो सकता है. यह द्वीप का अब तक का सबसे हिंसक तूफान हो सकता है. मेलिसा एक श्रेणी 5 के विशालकाय तूफान के रूप में कैरिबियन सागर से होकर एक बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा है. इसे पहले ही हैती और डोमिनिकन गणराज्य में कम से कम 4 मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा चुका है. अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र (एनएचसी) ने अपने नवीनतम अपडेट में कहा है कि भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण मेलिसा की अधिकतम गति 175 मील (280 किलोमीटर) प्रति घंटा है. इससे 2017 के मारिया या 2005 के कैटरीना जैसे ऐतिहासिक तूफानों के स्तर की तबाही मच सकती है. जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ ये बड़े तूफान, जो आम होते जा रहे हैं, प्यूर्टो रिको और अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स शहर पर अमिट छाप छोड़ गए हैं. स्थानीय सरकार मंत्री डेसमंड मैकेंजी ने सोमवार शाम कहा कि द्वीप पर मौजूद लगभग 880 आश्रय स्थलों में से केवल 133 में ही स्थानीय लोगों को आश्रय दिया जा रहा है. मैकेंजी ने कहा, "इन आश्रय स्थलों पर अब लोगों को देखा जाना चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "मैं इन इलाकों के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे जल्द से जल्द ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाएं." जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने कहा कि द्वीप के पश्चिमी छोर पर सबसे बुरा असर पड़ा है. "मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं मौत से भाग सकता हूं," किंग्स्टन के ऐतिहासिक समुद्र तटीय क्षेत्र पोर्ट रॉयल से बोलते हुए रॉय ब्राउन ने एएफपी को बताया. प्लंबर और टाइलर ने सरकारी तूफान आश्रय स्थलों की खराब स्थिति और बुरे पिछले अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि वे भागना नहीं चाहते. मछुआरी जेनिफर रामडियल ने भी यही राय दोहराई और कहा: "मैं बस वहां से जाना नहीं चाहती." होलनेस ने कहा कि निकासी "जीवन बचाने के राष्ट्रीय हित" के बारे में है. उन्होंने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, "आपको चेतावनी दी गई है. अब यह आप पर निर्भर है कि आप उस जानकारी का उपयोग करके सही निर्णय लें."