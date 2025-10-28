जमैका में बड़े पैमाने पर तबाही का खौफ! आ रहा है विनाशकारी तूफान मेलिसा
एनएचसी ने "विनाशकारी" अचानक बाढ़, भूस्खलन और विनाशकारी हवाओं की चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है.
By AFP
Published : October 28, 2025 at 12:25 PM IST
किंग्स्टन: उत्तरी अमेरिका के जमैका के अधिकारियों ने तूफान मेलिसा से पहले सोमवार शाम को जनता से ऊंची जगहों और आश्रयों में जाने की अपील की है.प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि यह एक बहुत ही विनाशकारी तूफान हो सकता है. यह द्वीप का अब तक का सबसे हिंसक तूफान हो सकता है.
मेलिसा एक श्रेणी 5 के विशालकाय तूफान के रूप में कैरिबियन सागर से होकर एक बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा है. इसे पहले ही हैती और डोमिनिकन गणराज्य में कम से कम 4 मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा चुका है.
अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र (एनएचसी) ने अपने नवीनतम अपडेट में कहा है कि भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण मेलिसा की अधिकतम गति 175 मील (280 किलोमीटर) प्रति घंटा है. इससे 2017 के मारिया या 2005 के कैटरीना जैसे ऐतिहासिक तूफानों के स्तर की तबाही मच सकती है.
जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ ये बड़े तूफान, जो आम होते जा रहे हैं, प्यूर्टो रिको और अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स शहर पर अमिट छाप छोड़ गए हैं. स्थानीय सरकार मंत्री डेसमंड मैकेंजी ने सोमवार शाम कहा कि द्वीप पर मौजूद लगभग 880 आश्रय स्थलों में से केवल 133 में ही स्थानीय लोगों को आश्रय दिया जा रहा है.
मैकेंजी ने कहा, "इन आश्रय स्थलों पर अब लोगों को देखा जाना चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "मैं इन इलाकों के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे जल्द से जल्द ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाएं." जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने कहा कि द्वीप के पश्चिमी छोर पर सबसे बुरा असर पड़ा है.
"मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं मौत से भाग सकता हूं," किंग्स्टन के ऐतिहासिक समुद्र तटीय क्षेत्र पोर्ट रॉयल से बोलते हुए रॉय ब्राउन ने एएफपी को बताया.
प्लंबर और टाइलर ने सरकारी तूफान आश्रय स्थलों की खराब स्थिति और बुरे पिछले अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि वे भागना नहीं चाहते. मछुआरी जेनिफर रामडियल ने भी यही राय दोहराई और कहा: "मैं बस वहां से जाना नहीं चाहती." होलनेस ने कहा कि निकासी "जीवन बचाने के राष्ट्रीय हित" के बारे में है.
उन्होंने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, "आपको चेतावनी दी गई है. अब यह आप पर निर्भर है कि आप उस जानकारी का उपयोग करके सही निर्णय लें."
जमैका में सोमवार रात तक हालात बिगड़ने की आशंका थी, और मंगलवार तड़के तूफान के जमीन पर पहुंचने की उम्मीद है. मेलिसा के प्रभाव का एक कारण इसकी धीमी गति भी है. यह ज़्यादातर लोगों की गति से भी धीमी गति से, केवल तीन मील प्रति घंटे या उससे भी कम की गति से आगे बढ़ रहा है.
इसका मतलब है कि इसके रास्ते में आने वाले इलाके ज़्यादातर तूफानों की तुलना में कहीं ज़्यादा लंबे समय तक कष्टदायक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं. एनएचसी ने "विनाशकारी" बाढ़, भूस्खलन और विनाशकारी हवाओं की चेतावनी दी है. इससे लंबे समय तक बिजली और संचार व्यवस्था बाधित रह सकती है. साथ ही "व्यापक अवसंरचनात्मक क्षति" भी हो सकती है.
40 इंच (करीब एक मीटर) तक बारिश का अनुमान है. इससे जमैका के साथ-साथ हैती, डोमिनिकन गणराज्य और क्यूबा में भी अचानक बाढ़ और भूस्खलन आने की आशंका है.
जमैका के दक्षिणी तट पर तूफ़ानी लहरें उठने की संभावना है. इससे पानी लगभग 13 फीट ऊपर उठ सकता है. साथ ही "विनाशकारी लहरें" भी उठ सकती हैं. सेंट एलिजाबेथ के फ़्लैगमैन के कृषक समुदाय में, निवासी एक दुकान में दुबके हुए हैं.
मालिक एनरिको कोक ने कहा कि उन्होंने अपनी दुकान इस डर से खोल दी कि उनके पड़ोसियों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, "मुझे किसानों की चिंता है, इसके बाद मछुआरों को परेशानी होगी." "हमें जल्द से जल्द मदद की जरूरत होगी, खासकर लोगों के लिए पानी की."
जमैका में तबाही मचाने के बाद, मंगलवार रात मेलिसा के उत्तर की ओर बढ़ने और पूर्वी क्यूबा को पार करने का अनुमान था. इस तूफान के पहले ही दुखद परिणाम सामने आ चुके हैं. डोमिनिकन गणराज्य के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि एक 79 वर्षीय व्यक्ति एक नाले में बह जाने के बाद मृत पाया गया. एक 13 वर्षीय लड़का लापता है.
हैती में, नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने तूफानी परिस्थितियों में तीन लोगों की मौत की सूचना दी है. मौसम विज्ञानी केरी इमैनुएल ने एएफपी को बताया कि गर्म होती जलवायु के कारण मेलिसा जैसे और तूफान तेज़ी से तीव्र हो रहे हैं, और विशेष रूप से भारी बारिश की संभावना बढ़ रही है.
उन्होंने एएफपी को बताया, "पानी हवा से कहीं ज़्यादा लोगों की जान लेता है." जमैका को प्रभावित करने वाला आखिरी बड़ा तूफान जुलाई 2024 में बेरिल था, जो इस मौसम के हिसाब से असामान्य रूप से शक्तिशाली तूफान था. जलवायु वैज्ञानिक डैनियल गिलफोर्ड ने कहा, "मानव-जनित जलवायु परिवर्तन तूफ़ान मेलिसा के सभी सबसे बुरे पहलुओं को और भी बदतर बना रहा है."
ये भी पढ़ें - चक्रवात मोंथा: तूफान, भारी बारिश के चलते दर्जनों ट्रेनें रद्द, फ्लाइट के लिए एडवाइजरी जारी