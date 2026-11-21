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गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर FBI का बड़ा एक्शन, मोस्ट वांटेड भगोड़ों की लिस्ट में शामिल, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम

गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर FBI का बड़ा एक्शन ( ANI )

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वॉशिंगटन: अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने फरार गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को मोस्ट वांटेड भगोड़ों की लिस्ट में शामिल किया है. बता दें, गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है. इसके साथ-साथ एफबीआई (FBI) ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का इनाम देने की घोषणा की है.

FBI की एक नोटिस के अनुसार, गोल्डी बराड़ को एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध गिरोह का नेतृत्व करने में कथित भूमिका के लिए वांछित माना गया है, जो अमेरिका और कनाडा में हिंसक आपराधिक गतिविधियों में शामिल है. फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सिंह को अपनी 'दस सबसे वांछित भगोड़ों' (Ten Most Wanted Fugitives) की सूची में शामिल किया है. उन पर लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध समूह (OCG) के उत्तरी अमेरिकी कामकाज का नेतृत्व करने का आरोप है. इस समूह पर राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों की हत्या, गोलीबारी, कत्ल, अपहरण, जबरन वसूली, मारपीट, मानव तस्करी, और नशीले पदार्थों व हथियारों की तस्करी में शामिल होने का आरोप है.