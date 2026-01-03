अमेरिका में नए साल पर ISIS के इशारे पर हमले की योजना, FBI ने किया नाकाम, किशोर गिरफ्तार
आरोपी ने दुकान और एक फास्ट-फूड रेस्टोरेंट में चाकू और हथौड़ों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर हमला करने की योजना बनाई थी.
By IANS
Published : January 3, 2026 at 8:06 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि अधिकारियों ने इस्लामिक स्टेट समूह के समर्थन में नए साल की पूर्व संध्या पर आतंकवादी हमले की योजना बनाने के आरोप में उत्तरी कैरोलिना से एक किशोर को गिरफ्तार किया है.
जांचकर्ताओं ने कहा कि 18 साल के क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट को गिरफ्तार किया गया और उस पर आरोप लगाया गया क्योंकि उसने एक किराने की दुकान और एक फास्ट-फूड रेस्टोरेंट में चाकू और हथौड़ों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर हमला करने की योजना बनाई थी. आपराधिक शिकायत 31 दिसंबर, 2025 को दर्ज की गई और स्टर्डिवेंट के नॉर्थ कैरोलिना के शार्लोट में फेडरल कोर्ट में पेश किया गया.
The #FBI thwarted a potential terrorist attack on New Year's Eve in North Carolina. The subject was directly inspired to act by ISIS. A federal criminal complaint alleges 18-year-old Christian Sturdivant planned a violent attack at a grocery store in Mint Hill. SAC Barnacle… pic.twitter.com/njn7XBQTAC— FBI Charlotte (@FBICharlotte) January 2, 2026
अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने कहा, 'केंद्रीय और स्थानीय कानून प्रवर्तकों के बीच इस सफल सहयोग ने न्यू ईयर की शाम को हुए एक भयानक आतंकवादी हमले से अमेरिकियों की जान बचाई.' उन्होंने आगे कहा, 'जो कोई भी ऐसे बुरे हमलों की साजिश रचेगा, उसे कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा.' एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि स्टर्डिवेंट कथित तौर पर आईएसआईएस का सैनिक बनना चाहता था और उसने उस आतंकवादी ग्रुप के सपोर्ट में न्यू ईयर की शाम को एक हिंसक हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन एफबीआई और हमारे पार्टनर्स ने उसे रोक दिया.'
अरेस्ट हलफनामा के अनुसार एफबीआई को 18 दिसंबर, 2025 को जानकारी मिली कि स्टर्डिवेंट सोशल मीडिया पर आईएसआईएस के सपोर्ट में कंटेंट पोस्ट कर रहा था. दिसंबर की शुरुआत में उसने कथित तौर पर एक तस्वीर शेयर की थी जिस पर लिखा था, 'अल्लाह क्रॉस की पूजा करने वालों पर लानत करे,' जिसके बारे में जांच करने वालों ने कहा कि यह आईएसआईएस की बातों से मिलता-जुलता था.
शिकायत में आरोप है कि स्टर्डिवेंट ने 12 दिसंबर को एक ऑनलाइन सीक्रेट एम्प्लॉई से बात करना शुरू किया, जिसे वह आईएसआईएस का सदस्य मानता था. उसने कथित तौर पर उस व्यक्ति से कहा, 'मैं जल्द ही जिहाद करूंगा' और खुद को 'देश का सिपाही' बताया. '14 दिसंबर को उसने दो हथौड़ों और एक चाकू की एक तस्वीर भेजी. न्याय विभाग ने कहा कि यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आईएसआईएस की प्रोपेगैंडा मैगजीन के 2016 के इश्यू में एक आर्टिकल में पश्चिमी देशों में आतंकी हमले करने के लिए चाकुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया था.
19 दिसंबर को उसने कथित तौर पर आईएसआईएस के लिए 'बयात,' या वफादारी की कसम खाते हुए एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी. बाद में उसने नॉर्थ कैरोलिना में एक खास किराने की दुकान को टारगेट के तौर पर पहचान किया था. गिरफ्तारी हलफनामा के मुताबिक उसने अंडरकवर एजेंट को हमले के दौरान चाकुओं के साथ इस्तेमाल करने के लिए एक बंदूक खरीदने के अपने प्लान के बारे में भी बताया.
29 दिसंबर को उसके घर की तलाशी में हाथ से लिखे नोट मिले, जिसमें 'न्यू ईयर्स अटैक 2026' टाइटल वाला एक नोट भी था, जिसमें वेस्ट, मास्क, टैक्टिकल ग्लव्स और चाकू जैसे इक्विपमेंट लिस्ट थे. डॉक्यूमेंट में कथित तौर पर ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को चाकू मारने का मकसद बताया गया था और इसमें 'शहादत ऑपरेशन' नाम का एक सेक्शन भी था, जिसमें जवाब देने वाले पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के प्लान बताए गए थे. स्टर्डिवेंट अभी भी फेडरल कस्टडी में है और अगर दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल तक की जेल हो सकती है. अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि आरोप है और उसे बेगुनाह माना जाता है.