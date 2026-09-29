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अमेरिका में FBI की टॉप-10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हुआ गैंगस्टर गोल्डी बराड़, रखा इतने करोड़ का इनाम

गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ( IANS )

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वॉशिंगटन: अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को टॉप-10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है. उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए उसपर 10 लाख डॉलर तक इनाम देने की घोषणा की है.

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के सोमवार (लोकल टाइम) को जारी एक नोटिस के मुताबिक गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप के नॉर्थ अमेरिकन लीडर के तौर पर अपनी भूमिका के लिए वॉन्टेड है. इसका कथित तौर पर अमेरिका और कनाडा में हुए कई हिंसक अपराधों से संबंध रहा है. एफबीआई ने गोल्डी बराड़ को अपनी दस मोस्ट वांटेड भगोड़ों की लिस्ट में शामिल किया है. वह लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप में कथित तौर पर शामिल होने के लिए वॉन्टेड है, जो कथित तौर पर दक्षिणी कैलिफोर्निया और पूरे अमेरिका और कनाडा में कई तरह के हिंसक कामों में शामिल है. एफबीआई ने एक ऑफिशियल बयान में कहा, 'उसकी गिरफ्तारी में मदद करने को लेकर खुफिया जानकारी देने वालों को 1,000,000 अमेरिकी डॉलर तक का इनाम दिया जाएगा.' एफबीआई ने बताया कि यह क्रिमिनल सिंडिकेट हाई-प्रोफाइल हिंसक ऑपरेशन में एक्टिव रूप से शामिल रहा है. इसमें 'राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों की हत्या, गोलीबारी, हत्या, किडनैपिंग, जबरन वसूली, हमले और नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी' शामिल है.